Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов

Некоторое время назад компания Xiaomi выпустила новую версию программного обеспечения для своего батарейного суперседана SU7 Ultra. Основным изменением стало ограничение отдачи силовой установки: для разблокировки полной мощности приходилось выполнить несколько условий. 6 мая 2025 г. обновление было отозвано, так как оно вызвало массовое возмущение покупателей электромобиля.

Неудачное обновление

Руководство Xiaomi откажется от обновления софта SU7 Ultra, уменьшающего мощность двигателей, пишет CarNewsChina. Обновление ориентировано на безопасность, но вызвало возмущение покупателей.

Компания Xiaomi временно внедрила обновление программного обеспечения (ПО), которое ограничивало максимальную мощность авто с 1,5 тыс. лошадиных сил (л.с.) до около 900 л.с. в обычных условиях управления. Для того чтобы разблокировать полную производительность, водители должны были пройти так называемую оценку квалификационного круга на одобренных треках. Кроме того, режим launch control получил 60 секундную задержку, что делало невозможным быстрые старты, например, на светофорах.

Представители компании-разработчика объяснили это тем, что подобные ограничения были введены из соображений безопасности. Мощность в 1,5 тыс. л.с., по словам представителя компании, предназначена исключительно для использования на треке с соответствующими шинами и подготовкой. Авто способно разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунды и имеет максимальную скорость более 350 км/ч.

Wikipedia Xiaomi SU7

Однако владельцы электрокара стоимостью около $73 тыс. отреагировали резко негативно, указывая, что покупали автомобиль именно ради его рекордной динамики. В социальных сетях и на форумах вспыхнули дискуссии: часть владельцев требовала немедленного снятия ограничений, подчеркивая свое право свободно использовать заявленные характеристики авто, другие поддерживали безопасный подход компании Xiaomi. Под давлением критики руководство Xiaomi отменило обновление ПО, пообещав лучше информировать клиентов о будущих изменениях и учитывать их мнение.

По информации Xiaomi, представители компании в дальнейшем будут теснее сотрудничать со своим сообществом владельцев и придерживаться принципов прозрачности в изменениях. В то же время руководство компании-производителя продолжает настаивать: полная производительность SU7 Ultra должна реализовываться только в условиях трека, где это будет безопасно как для водителя, так и для окружающих.

Транспортное средство

В феврале 2025 г. компания Xiaomi официально представила в Китае новый электромобиль — SU7 Ultra. Основатель, председатель совета директоров и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил на сегодняшней презентации, что цель компании — сделать SU7 Ultra конкурентом Porsche по производительности, Tesla по технологиям, а также Audi, Mercedes-Benz и BMW по уровню роскоши. Глава Xiaomi без лишней скромности назвал новинку автомобилем мечты для текущей эпохи.

Xiaomi SU7 Ultra — это полностью электрический седан с колесной базой 3 тыс. мм, длиной 5 тыс. мм, шириной 1,9 тыс. мм и высотой 1,4 тыс. мм. Таким образом, новинка стала крупнее стандартного SU7. Весит автомобиль внушительные 2,3 кг, немалая часть которых приходится на емкую батарею для авто.

В движение электрокар приводят три электромотора суммарной максимальной мощностью 1,1 тыс. кВт т.е. 1,5 л.с. и с максимальным крутящим моментом 1,7 тыс. Н·м. Силовая установка позволяет SU7 Ultra разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 1,98 секунды, а с 0 до 200 км/ч — за 6,09 секунды. Максимальная скорость электрокара достигает 359 км/ч.

SU7 Ultra оснащен тройным блоком литий-ионных батарей CATL Qilin 2.0 емкостью 93,7 кВт·ч, обеспечивающим запас хода 630 км по стандарту CLTC. Быстрая зарядка позволяет заполнить батарею с 10% до 80% за 11 минут.

Xiaomi SU7 Ultra оснащен 21 дюймовыми колесами с шинами Pirelli P Zero 5 и карбон-керамическими тормозными дисками: 430 мм спереди (самые большие для спортивных авто) и 410 мм сзади. Тормозная система включает шести поршневые суппорты Akebono спереди и четырех поршневые сзади. Тормозной путь со 100 км/ч — 30,8 метра.

Интеллектуальная система вождения Xiaomi SU7 Ultra использует три LiDAR-сенсора, двенадцать камер и пять радаров миллиметрового диапазона. ИТ-система помощи водителю включает частичный автопилот, автоматическую парковку и автономное экстренное торможение.