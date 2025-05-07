Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Сотрудники Министерства внутренних дел назвали пять схем мошенников по взлому аккаунтов на «Госуслуг». Именно эти схемы используют воры для взлома личного кабинета пользователя ИТ-сервиса. В ведомстве призывают игнорировать подобные сообщения, чтобы не стать жертвой аферистов.

Популярные предлоги у мошенников

Многокомпонентные мошеннические атаки начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта на портале «Госуслуг», об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) по борьбе с кибепреступностью.

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, сложные многокомпонентные атаки зачастую начинаются именно с выманивания кода авторизации и последующей имитации взлома аккаунта пользователя.

Самыми популярными предлогами в 2025 г. стали сообщения от имени маркетплейсов и служб доставки. Злоумышленники уведомляют о доставке посылки и просят подтвердить личность для передачи отправления курьеру.

Мошенники часто используют схему с «коммунальными службами», например, звонят или пишут, что меняют домофон в подъезде, и спрашивают, сколько ключей нужно. Для привязки ключей к телефону просят назвать код из SMS, что может быть попыткой доступа к личным данным.

CNews В МВД назвали пять схем мошенников по взлому аккаунтов на « Госуслуг », воры идут на хитрости ради кода авторизации

На третьем месте — мошенничество от имени медицинских организаций. Мошенники могут сообщить о записи на прием, требуя подтвердить личность кодом из SMS. Другой популярный сценарий — звонок от имени «Почты России» с информацией о заказном письме и предложением авторизоваться через чат-бот для получения трек-номера, что может быть попыткой кражи данных.

Пятый по популярности метод — это обман от имени образовательных учреждений. Мошенники используют схему с образовательными учреждениями, сообщая жертве, что она не прошла аттестацию и не будет допущена к экзамену. Для исправления ситуации предлагают пройти тест на сайте, что может быть попыткой украсть личные данные или деньги.

«Если вы услышите любую из этих фраз — прекращайте общение. Запомните: ни одна из этих организаций не запрашивает коды из SMS. Никому и никогда их не сообщайте», — предупредили в УБК МВД.

Подготовка к новым схемам

Эксперты в области искусственного интеллекта (ИИ) предупредили о резком росте числа дипфейк-атак в России, об этом писали «Известия».

Аналитики MTS AI прогнозируют, что к концу 2025 г. половина населения России может столкнуться с мошенничеством, использующим передовые технологии. Если раньше преобладали поддельные голосовые сообщения и видеокружки в мессенджерах, то к 2026 г. ожидается рост дипфейк-звонков, где мошенники будут в реальном времени имитировать голоса близких или коллег.

В 2023 г. лишь 10% интернет-пользователей сталкивались с подобными атаками. В мае 2025 г. технологии создания фейков стали доступнее, а их качество значительно возросло. Эксперты отмечают, что если раньше для убедительных подделок требовались время и профессиональные навыки, то теперь с этим может справиться практически любой.

Видеокружки в мессенджерах и голосовые сообщения представляют особую опасность, так как их источник происхождения сложно проверить. В отличие от телефонных звонков с определителями номера, эти форматы практически не защищены от подделок.

Специалисты MTS AI подчеркивают, что современные подделки почти не оставляют следов, но их все еще можно распознать. Эксперт по кибербезопасности и директор «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с «360» отметил, что на дипфейк-видео заметны подергивания, размытые контуры или неестественные движения фона. В голосовых сообщениях могут быть прерывания и надломы, так как аудио собирается из готовых фрагментов.

Оперативная работа

По информации МВД, 5 мая 2025 г. полицейские задержали в Волгоградской и Свердловской областях подозреваемых в причастности к совершению около тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и нелегальным доступом к аккаунтам «Госуслуг».

Задержанные подозреваются в создании сети в мессенджерах для предоставления временного доступа к аккаунтам, которые затем использовались call-центрами на Украине для мошенничества в отношении граждан России.

«По имеющимся данным, в период с сентября 2024 г. по март 2025 г. посредством функционирования одного из Telegram-каналов осуществлена передача более 11 тыс. аккаунтов», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ущерб, нанесенный мошенническими действиями, превысил 400 млн руб. Участников преступной группы уже заключили под стражу.

Сотрудники МВД добавили, что чаще всего аферисты покупают или арендуют аккаунты в мессенджерах у подростков. Молодых людей злоумышленники находят в чатах онлайн-игр, а также сообществах, посвященных популярным блогерам. С помощью арендованных аккаунтов мошенники обманывают и шантажируют людей, и даже организуют теракты на территории России.