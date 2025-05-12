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Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft

Nebius привлек инвестиции в ИИ-стартап Toloka, потеряв в нем контрольную долю. Новыми инвесторами стал фонд основателя Amazon Джеффа Безоса и бывший топ-менеджер Microsoft и «Яндекса» Михаил Парахин.

Nebius привлек инвесторов Toloka

Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила о привлечении инвестиций в один из своих стартапов, работающих в сфере искусственного интеллекта (ИИ) - Toloka. Новыми инвесторами стали фонд Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и технический директор Shopify Михаил Парахин.

Параметры сделки неизвестны. Nebius лишь сообщила, что перестанет быть контролирующим акционером Toloka и, соответственно, более не будет консолидировать результаты работы компании. В то же время у Nebius останется наибольшая экономическая доля в компании.

Парахин станет председателем совета директоров Toloka. Руководителем компании останется ее основатель Ольга Маргорская, она также войдет в ее совет директоров.

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Фото: Kremlin.ru
Стартап ИИ-Toloka, основанный Аркадием Воложем, привлек инвестиции jn фонда основателя Amazon Джеффа Безоса и бывшего топ-менеджера Microsoft и «Яндекса» Михаила Парахина

В совет директоров Toloka также войдут основатель Nebius и «Яндекс» Аркадий Волож и независимый директор Nebius Чарльз Райн (Charles Ryan).

Аркадий Волож напомнил, что его компании уже не в первый раз становятся базой для стартапов международного уровня: ранее такой путь прошел созданный в недрах «Яндекса» и превратившийся в самостоятельную компанию разработчик баз данных ClickHouse.

Чем известны Toloka, Джефф Безос и Михаил Парахин

Toloka - стартап для коллективной работы, основанный на алгоритмах генеративного искусственного интеллекта. Компания сотрудничает с более чем 200 тыс. экспертов в более чем 50 областей знаний. Компания работает более чем в 100 странах мира и поддерживает более 40 языков. Партнерами компании являются Amazon, Anthropic, Microsoft, Poolside, Redraft, Shopify и др.

Джефф Безос - один из богатейших в мире людей, его состояние к концу 2024 г. журнал Forbes оценивал в $2116,5 млрд. Безос заработал свое состояние благодаря онлайн-магазину Amazon, основателем которого он является. Также Безос создал аэрокосмическую компанию Blue Origin и приобрел издательский дом Washngton Post.

Михаил Парахин родился в Московской области, в 2000 г. закончил МИФИ. В 2009-2014 гг. он работал на руководящих должностях в корпорации Microsoft, занимаясь продвижением поисковой системы Bing.

В 2014 г. он перешел в «Яндекс» на должность директора по технологиям, в 2019 г. вернулся в Microsoft на должность вице-президента по технологиям искусственного интеллекта. В 2024 г. Парахин стал техничеcким директором Shopify, канадской компании, разрабатывающей ПО для интернет-магазинов. Amazon рекомендовал своим продавцам использовать ПО от Shopify.

Как Yandex превратился в Nebius

Nebius зарегистрирована в Нидерландах и ранее называлась Yandex. Исторически компания владела российским «Яндексом». В 2011 г. Yandex провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. В 2022 г. торги акциями Yandex на Nasdaq были приостановлены, после чего компания приняла решение уйти из России.

В начале 2024 г. российские активы Yandex, объединенные в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Яндекс», были проданы ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый».

Участниками консорциума стали «Фонд менеджеров» (представляет интересы топ-менеджеров «Яндекса»), создатель фонда Leta Capital Александр Чачава, ЗПИФ «Аргонаут» (представляет интересы владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова) АО «АйТи Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса) и бизнесмен Александр Рязанов. Сумма сделки составила 475 млрд руб.

После этого Yandex была переименована в Nebius, Nasdaq возобновила торги ее акциями. При этом на российские активы приходилось 90% от бизнеса Yandex. У Nebius осталось несколько стартапов - собственно, Nebius AI (графические вычисления в ИИ)), Toloka, разработчик беспилотного транспорта Andrive и образовательный стартап TripleTen. Также компания занялась строительством ЦОД (центры обработки данных) для искусственного интеллекта в Европе и США. Основным владельцем компании остался Аркадий Волож.

Игорь Королев

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