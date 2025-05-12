Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом

Президента США уволил главу Бюро по авторским правам США, после того как бюро решило опубликовать предварительную версию своего заключения о статусе добросовестного использования данных для обучения нейронных сетей. В отчете говорится, что, возможно, не стоит использовать данные, защищенные авторским правом в США, для обучения ИИ.

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В США уволили главу Бюро по авторским правам за публикацию, что использование всех данных для обучения нейронных сетей недопустимо, пишет TechCrunch.

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Tarmp) уволила главу Бюро по авторским правам Ширу Перлмуттер (Shira Perlmutter) после публикации предварительной версии отчета о том, что использование защищенных авторским правом данных для обучения искусственного интеллекта (ИИ) в коммерческих целях недопустимо и является нечестным использованием в бизнесе.

Согласно отчету Бюро по авторским правам США, использование защищенного авторским правом контента для обучения нейронных сетей ограничено рамками «добросовестного использования». Предсказать исход отдельных дел сложно, но коммерческое применение больших объемов таких материалов для создания ИИ-контента, конкурирующего с оригинальными авторами, особенно при незаконном доступе, выходит за пределы допустимого. Исследования и анализ, вероятно, будут разрешены.

Бюро по авторским правам США Трамп увольняет главу Управления по авторским правам через два дня после публикации доклада о том, что использование всех данных для обучения нейронных сетей недопустимо

Профессор права Университета Колорадо Блейк Рид (Blake Reid) охарактеризовал отчет Бюро по авторским правам США как прямую потерю для ИТ-компаний, занимающихся разработкой ИИ. Он отметил, что, хотя Бюро не уполномочено давать обязательные интерпретации закона об авторских правах, суды часто учитывают его экспертное мнение при вынесении решений.

Шира Перлмуттер была назначена главой Бюро по авторским правам США в 2020 г. библиотекарем Конгресса Карлой Хейден (Carla Hayden) во время первой администрации Трампа т.е. первый президентский срок Дональда Трампа продолжался с 2017 по 2021 г. Уже в 2025 г. Хейден была уволена из администрации США.

Просьба узаконить практику

Руководство компании OpenAI ранее призывала администрацию США признать обучение ИИ на материалах, защищенных авторским правом, «добросовестным использованием». По их мнению, это укрепит лидерство США в глобальной гонке ИИ-технологий, позволив американским разработчикам свободно использовать данные для тренировки ИИ-моделей. В противном случае, как утверждает руководство компании OpenAI, Китай может получить преимущество благодаря менее строгим ограничениям на доступ к таким данным.

«Если китайские разработчики имеют неограниченный доступ к данным, а американские лишены права на «добросовестное использование», ИИ-гонка фактически проиграна», — заявил главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Бюро по авторским правам США Бывшая глава Бюро по авторским правам США Ширу Перлмуттер

В OpenAI утверждают, что ИИ не копирует защищенный авторским правом контент, а анализирует и преобразует его для создания новых продуктов. В ИТ-компании ожидают, что администрация Трампа изменит подход к регулированию авторского права, разрешив ИИ-индустрии свободное обучение на таких материалах, что, по их мнению, укрепит позиции США в глобальной гонке ИИ-технологий.

Кроме того, в OpenAI выступают против множества законодательных инициатив, предложенных отдельными штатами США, которые ограничивают развитие ИИ-технологий, ссылаясь на опыт Европейского союза (ЕС). Например, только в 2025 г. в США уже было предложено 832 закона, регулирующих ИИ.

Руководство OpenAI предложило американскому правительству также активнее участвовать в формировании международной политики в сфере авторского права, чтобы не допустить навязывания американским ИТ-компаниям ограничений со стороны других стран.

Особенности правового регулирования в США

В Соединенных Штатах существует доктрина «добросовестного использования», которая допускает ограниченное использование защищенных авторским правом произведений без согласия автора, если оно способствует «прогрессу науки и полезных искусств». Объем и тип используемого произведения не регламентируется, каждый конкретный случай рассматривается судом отдельно.

В США, как и в России, регистрация авторских прав не обязательна для их защиты, но в США она рекомендуется, потому что без нее правообладатель не имеет возможности подать иск в суд.

Например, авторы нередко оказываются в ситуациях, когда их авторские права нарушаются третьими лицами, особенно часто это происходит в сети. При подаче жалобы администрация часто запрашивает документы на объект, подтверждающие, что конкретному лицу принадлежит исключительное право, а авторский объект действительно нарушает права автора. Поэтому можно депонировать авторскую работу, загрузив в защищенную ячейку и зафиксировав факт владения объектом. Затем получить правоподтверждающий документ — свидетельство, которое актуально в спорах с нарушителями даже в ходе судебных разбирательств.

В США существует «Закон об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA). По американским законам, когда правообладатель обнаруживает факт нарушения авторских прав, он отправляет уведомление на адрес хозяина сервера с просьбой закрыть пиратский сайт. Хозяин сервера не может отказаться, иначе по закону Штатов он становится соучастником преступления. Закон в США также обеспечивает правовую защиту технологий управления цифровыми правами (DRM), подразумевая наказание вплоть до уголовной ответственности за изготовление и продажу устройств для снятия и обхода технических средств защиты авторских прав.

К примеру, в США художники могут получить авторские права на работы, созданные с помощью ИИ, однако для этого есть условия. В частности, решение, давать ли авторские права художнику, будут рассматриваться отдельно в каждом случае. Для этого будут изучать степень человеческого вклада и творчества в каждой работе. И только после этого последует решение — авторское право может быть полным или частичным. Однако работа, полностью созданная ИИ, не будет защищена авторским правом. Речь идет о работах, которые создал чат-бот или ИИ-система по чьему-то запросу.