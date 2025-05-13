CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Законодательство Интернет E-commerce
|

Признано банкротом юрлицо старейшего интернет-магазина России

Одно из юрлиц основанного еще в 2002 г. интернет-магазина «Плеер.ру» после череды претензий в неуплате налогов признано банкротом. Задолженность компании перед ФНС составляет почти 350 млн руб.

Признан банкротом

ООО «Электрон», одно из юрлиц российского интернет-магазина «Плеер.ру», Арбитражным судом Москвы признано банкротом по «упрощенной процедуре отсутствующего должника» по иску Федеральной налоговой службы России (ФНС), выяснил «Русбейс».

В компании проведены внеплановые налоговые проверки, за ней числится налоговая задолженность на почти на 350 млн руб., из которых основной долг составляет 203 млн руб., пени — 95 млн руб., 43 млн — штрафы.

«Основанием образования данной задолженности является неуплата задолженности по обязательным платежам в соответствии с установленными срокам (декларации, МНК): в связи с начислениями по НДФЛ за 2023 г., в связи с начислениями по НДС за IV квартал 2023 г., в связи с начислениями по страховым взносам за девять и 12 месяцев 2023 г.», — сказано в материалах суда.

fns700.jpg
Администрация г. Оби Новосибирской области
ФНС добилась признания банкротом ООО «Электрон»

«Электрон» стал юрлицом «Плеер.ру» в 2019 г., позже его заменили на ООО «Восход». Сам магазин существует с 2002 г. Он был открыт всего на четыре года позже, чем Ozon, который считается старейшим российским интернет-магазином. Основатель и владелец интернет-магазина «Плеер.ру» — Алексей Конышев.

Претензии ФНС

По данным ФНС, «Электрон» «с целью уклонения от уплаты налогов перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на "Восход"» и «есть значительная вероятность, что, если не наложить арест, компания вновь может в короткие сроки поменять организационную структуру и вывести деньги со счетов».

За время существования «Плеер.ру» периодически менял юрлица, указало ведомство в иске, при этом не меняя структуру, местонахождение компании и персонал, а Конышев, оставаясь бенефициаром, получал деньги на свои счета от ИП, «вовлеченных в схему сокрытия выручки и дробления бизнеса».

Судьба старейшего интернет-магазина России

О решении Арбитражного суда наложить арест на имущество и бизнес Конышева CNews писал в декабре 2024 г. Обеспечительные меры были применены и к ООО «Восход», и к ООО «Электрон». Конышева также лишили права производить какие-либо действия с товарным знаком Pleer.

Тот факт, что «Электрон» перевел всю свою финансово-хозяйственную деятельность на фирму «Восход», стал одним из аргументов ФНС в пользу ареста бизнеса компании.

В 2018 г. магазин уже был под подозрением и в неуплате налогов, и в небольшом перечне других нарушений. В числе прочего, что вызвало интерес ведомства, снова была часта смена юрлиц.

В 2018 г. в московском офисе магазина тоже прошли обыски, вследствие которых магазин был вынужден ненадолго приостановить работу. В 2019 г. ситуация частично повторилась – по требованию суда магазин был закрыт на 30 дней. Основанием для этого стали результаты проверки ФНС и ФСБ России.

Как сообщал CNews, 25 сентября 2024 г. менеджеры сразу нескольких точек «Плеер.ру» уволились одним днем, а сам онлайн-магазин и его техподдержка прекратили работу «по техническим причинам». Закрылись и офлайн-точки — они перестали выдавать заказы и принимать технику на ремонт, на что сразу стали жаловаться покупатели.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

«Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

США хотят встраивать геотрекинг во все ИИ-процессоры для их удаленного отключения

Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление

Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153