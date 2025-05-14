Microsoft уволит 7000 человек. Решение не будет связано «с индивидуальной эффективностью работников»

Компания Microsoft оптимизирует структуру и сокращает штат на фоне роста доходов и инвестиций в искусственный интеллект. Руководство компании планирует уволить 3% сотрудников, то есть около 6,8 тыс. человек. Представители Microsoft подчеркнули, что решение не связано с индивидуальной эффективностью работников. Эта волна станет крупнейшей с 2023 г., когда Microsoft сократила 10 тыс. сотрудников.

Сокращение штата

В Microsoft уволят около 7 тыс. сотрудников по всему миру, пишет Bloomberg. В 2025 г. американская корпорация намерена уменьшить штат примерно на 3% сотрудников по всему миру.

«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамичном рынке», — заявил представитель Microsoft в заявлении для CNBC. Представитель компании также отметил, что одной из целей является сокращение уровней управления.

По информации Bloomberg, реструктуризация затронет работников всех уровней и регионов присутствия компании, однако степень ее влияния на игровое подразделение пока не раскрывается. По словам представителя Microsoft, увольнения связаны с необходимостью адаптировать организационную структуру к требованиям динамично меняющегося рынка. Около 2 тыс. работников будут уволены в штаб-квартире Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, согласно заявлению, поданному 13 мая 2025 г. Ожидается, что основные увольнения начнутся 13 июля.

Microsoft Руководство Microsoft намерены уменьшить штат сотрудников на 3% в 2025 г.

Согласно кадровому отчету Microsoft за июнь 2024 г., общая численность сотрудников корпорации составляла 228 тыс. человек. Таким образом, под сокращение попадут около 7 тыс. человек. Представители компании подчеркнули, что это решение не связано с индивидуальной эффективностью работников.

Эта волна сокращений из ИТ-компании станет крупнейшей с 2023 г., когда из Microsoft сократили 10 тыс. сотрудников. В организации отметили, что поддержка увольняемых сотрудников будет включать финансовую компенсацию и помощь в трудоустройстве.

Большие траты

В последние годы компания находилась под давлением, чтобы сдерживать расходы на фоне огромных расходов на центры обработки данных (ЦОД), которые обеспечивают работу служб ИИ и подразделения облачных вычислений Azure. Руководство Microsoft заявляло, что собирается потратить около $80 млрд в этом финансовом году на серверные фермы.

Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) некоторое время назад заявлял о необходимости изменений в стратегии продаж, особенно в облачном бизнесе. Хотя рост выручки Azure, не связанный с искусственным интеллектом (ИИ), оказался ниже ожиданий, направление ИИ-сервисов, напротив, превысило внутренние прогнозы. Наделла отметил, что для корректной адаптации стимулов и подходов к рынку в период смены технологических платформ важно делать ставку на новые возможности, а не цепляться за устаревшие модели.

Несмотря на увольнения, финансовое состояние Microsoft остается стабильным. Акции компании на 12 мая 2025 г. достигли максимума с начала 2025 г. — $449,26.

Травля сотрудников

В 2024 г. руководство корпорации Microsoft согласилось выплатить $14 млн для урегулирования претензий Департамента гражданских прав Калифорнии, который подал в суд на ИТ-компанию, незаконно травившую сотрудников за отпуск по болезни или декрет.

Сотрудники Департамента гражданских прав Калифорнии выступали от лица калифорнийских сотрудников, которые брали отпуск по уходу за ребенком, по инвалидности, по беременности или по уходу за недееспособным членом семьи. Впоследствии эти сотрудники, в том числе женщины и люди с ограниченными возможностями, оказались несправедливо лишены повышения заработной платы, продвижения по службе и премиальных выплат. Кроме того, эти сотрудники получили более низкие оценки по результатам аттестации, что негативно сказалось на заработной плате и карьерном росте.

Сотрудники ведомства даже провели свое расследование и обвинили руководство компании в дискриминации женщин и инвалидов, а также в незаконном препятствовании сотрудникам, имеющим право на отпуск. Хотя точное количество пострадавших не уточняется, известно, что в калифорнийских подразделениях Microsoft работает около 6,7 тыс. человек.

Однако Microsoft отрицает наличие каких-либо нарушений. Тем не менее, в дополнение к выплате $14 млн Microsoft согласилась нанять независимого консультанта, который будет следить за тем, чтобы в ИТ-компании не процветала дискриминация.

Заработок в отделе ИИ

Согласно утечке данных о зарплатах в Microsoft в IV квартале 2024 г., программисты, работающие над искусственным интеллектом (ИИ) в корпорации, получают значительно больше других. Другие же ИТ-специалисты недовольны и смотрят на конкурентов.

Электронная таблица, полученная Business Insider, рассказывает, что средний инженер-программист в новом ИИ-отделе Microsoft зарабатывает до $377 тыс. в год. Это примерно на $120 тыс. больше, чем средняя зарплата их коллег в ИТ-компании.

Сотни сотрудников Microsoft поделились подробностями об оплате труда и повышениях с журналистами Business Insider. Более 500 сообщений содержит такие данные, как зарплаты, повышение платы на основе производительности и процент бонусов.

Хотя подлинность электронной таблицы может вызвать сомнения, она определяет приоритеты Microsoft и роль, которую она отводит ИИ-технологиям. Также стало известно, что разница в зарплате является источником недовольства среди работников. Также есть данные, что Microsoft перевела некоторых сотрудников из команды Teams в ИИ-отдел для помощи в проектах, связанных с ИИ-сервисом Copilot. Это проидило тогда, когда ИТ-компания сосредоточилась на совершенствовании Copilot вместо добавления новых функций в операционную систему (ОС).

За несколько месяцев до утечки опрос работников Microsoft выявил, что более половины из них были готовы оставить работу, если бы поступило лучшее предложение. Сотрудники ссылались на то, что отсутствие повышения зарплаты негативно влияет на их производительность и моральное состояние, что побуждает их искать другие варианты подработок.

В то же время инвесторы выражают беспокойство из-за сверхбольших затрат Microsoft на развитие ИИ — им трудно определить конкретный путь для извлечения прибыли из этого. Согласно последнему отчету Microsoft Work Trend Index, большинство руководителей компаний нанимают только профессионалов с навыками работы с ИИ.