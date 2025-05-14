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Цены на iPhone в Китае рухнули на треть из-за Xiaomi и Huawei

Цены на iPhone на основных китайских платформах электронной коммерции упали на треть на фоне жесткой конкуренции между Apple и местными поставщиками, такими как Huawei и Xiaomi. Руководство Apple продвигает негласные скидки на iPhone в Китае, но не в официальных магазинах компании, а через популярные торговые онлайн-площадки.

Демпинг на рынке

Руководство Apple тайно снизила цены на iPhone в Китае уже на на треть, пишет South China Morning Post (SCMP). Хотя в Apple официально не объявляли о снижении цен, скидки на iPhone широко распространены среди дистрибьюторов.

По информации SCMP, цены на iPhone в Китае значительно снизились и на крупных платформах электронной коммерции, таких как JD.com и Tmall, скидки достигают на 14 мая 2025 г. уже 33%. Само снижение цен происходит на фоне обострения конкуренции между Apple и китайскими брендами, такими как Huawei и Xiaomi.

На JD.com и Tmall, iPhone 16 Pro с объемом памяти 128 ГБ теперь стоит 5,9 тыс. юаней (это примерно $832), что на 2 тыс. юаней ($277) меньше от стоимости в официальных магазинах. Хоть руководство Apple официально не объявляло о скидках, но местные источники сообщают SCMP, что американская компания-производитель проинформировала дистрибьюторов о скидках до $176 за одну штуку.

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Unsplash - The Chaffins
Цены на iPhone в Китае снизились на треть на фоне конкуренции с Huawei и Xiaomi

Хотя Apple официально не объявляла о снижении цен, скидки широко доступны среди дистрибьюторов. Кроме того, китайское правительство предлагает жителям почти 30 городов и провинций, включая Пекин и Шанхай, субсидию до 500 юаней на смартфоны стоимостью менее 6 тыс. юаней ($832,60). Субсидия, призванная стимулировать потребительские расходы и поддержать вялую китайскую экономику, стала основным фактором роста продаж местных брендов среднего и высокого ценового диапазона, таких как Xiaomi и Huawei.

Снижение продаж в Китае

Согласно отчету исследовательской компании Canaly, компания Apple в конце 2024 г. опустилась на третье место по количеству проданных смартфонов в Китае, уступив лидерство Vivo и Huawei. Всего в Китае в 2024 г. было продано 284 млн смартфонов, из них 15% пришлось на iPhone, а на Vivo и Huawei — 17% и 16% соответственно. В целом за год продажи Apple снизились на 17%.

Аналитик Canalys Тоби Чжу (Toby Zhu) назвал результаты Apple в Китае одними из худших среди годовых. Как указывает Reuters, падение продаж iPhone в Китае стало наибольшим с 2016 г. и продолжалось на протяжении всех IV кварталов 2024 г.

По информации Reuters, проблемы Apple на китайском рынке связаны с отсутствием функций искусственного интеллекта (ИИ) в последних моделях iPhone, что снижает их конкурентоспособность по сравнению с местными брендами, такими как Huawei и Vivo, активно использующими ИИ-технологии. Apple ведет переговоры с Tencent и ByteDance об интеграции их ИИ-моделей в iPhone для Китая, чтобы соответствовать требованиям местных регуляторов, которые обязывают получать разрешения на запуск генеративных ИИ-сервисов.

Перенос сборки iPhone

Руководство Apple планирует перенести сборку всех iPhone для рынка США в из Китая Индию к 2026 г. из-за торговой войны, начатой Дональдом Трампом (Donald Trump), что снижает зависимость от Китая, как писал CNews.

Сборка iPhone, объединяющая более тысячи компонентов, является финальным этапом производства. Высокие тарифы на китайские товары (до 54%), несмотря на временное исключение смартфонов, подталкивают Apple к этому шагу.

2 апреля 2025 г. президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. Китайские власти в ответ объявила 34% пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. Уже 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%. Хоть американские власти в мае 2025 г. изменили тарифы на экспорт китайских товаров со 120% до 54%, говорится в указе американского президента об изменении взаимных тарифных ставок с учетом обсуждений с китайскими властями. Минимальный фиксированный сбор за отправление не изменится и будет составлять $100. Изменения вступили в силу в 0:01 14 мая 2025 г. в 7:01 по Москве.

Производство в Индии должно вырасти до 60 млн устройств в год, что вдвое больше текущего уровня, хотя инфраструктура Индии пока уступает китайской. В марте 2025 г. Apple экспортировала из Индии 600 тонн iPhone (около 1,5 млн устройств) в США, чтобы сократить влияние тарифов на американский рынок.

Антон Денисенко

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