По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми

Sony начала блокировать аккаунты пользователей в игровой сети PlayStation Network, зарегистрированные на территории Турции. Это затронуло очень многих россиян, которые создавали профили в этой стране, чтобы обойти ранее введенные против них санкции со стороны Sony и сэкономить на играх. Увернуться от блокировок и почти невозможно, так как отсутствуют официальные причины для нее. Но зато есть все шансы, что блокировке подвергнется еще привязанная к профилю игровая приставка.

Оставить россиян без японской приставки

Японская компания Sony, поддержавшая своими действиями санкции против России, начала новый этап третирования россиян, владеющих ее игровыми приставками. Как пишет РБК, теперь она пытается добраться до тех из них, кто обходит ранее введенные блокировки при помощи аккаунтов в PlayStation Network, зарегистрированных в других странах.

В частности, Sony устроила массовую блокировку турецких профилей в PlayStation Network – именно Турция чаще всего становилась выбором россиян при создании профиля, так как эта страна не поддерживает санкции против России, а также потому, что в этой стране пока еще принимается оплата картами, привязанными к российской платежной системе «Мир». В этом плане все работает с перерывами – карты «Мир» то принимаются к оплате, то нет, но с апреля 2025 г. ими вновь можно расплачиваться в этой стране – новых ограничительных мер к моменту выхода материала не вводилось.

ПК и любимые россиянами сайты с «бесплатными» играми становятся все более привлекательной альтернативой зарубежным игровым приставкам,

Есть и еще одна причина. В Турции игры зачастую стоят дешевле, чем в других странах, в том числе и в России.

Без перерыва на обед

Атака Sony на российских пользователей PlayStation Network длится целыми днями. По данным РБК, первые сообщения о блокировках появились 8 мая 2025 г., и на момент выпуска материала процесс все еще продолжался.

Бан профиля в PlayStation Network означает, что его владелец лишается всех привязанных к нему игр, подавляющее большинство их которых, как правило, платные. В некоторых случаях Sony блокирует еще и игровые приставки, чтобы с их помощью нельзя было создать новый профиль.

Это означает, что попавшие под новые карательные меры японского вендора пользователи потеряют немалую сумму денег, с учетом того, сколько в нынешних реалиях стоят консоли PlayStation 5 и игры для нее. Для примера, в России PS5 Slim с дисководом оценивается в среднем 60 тыс. руб. в версии с 1-терабайтным SSD. Если рассматривать цены на игры на дисках, то, к примеру, в DNS они варьируются от 1 до 41 тыс. руб. в зависимости от издания и популярности.

Истинная цель

Как пишет РБК, последствия нового рейда Sony ощутили на себе в первую очередь геймеры с предпринимательской жилкой. Под блокировку попали, в основном, те, кто зарабатывает на перепродаже цифровых товаров.

Игровые консоли - удовольствие не из дешевых

Пока нет данных о количестве заблокированных профилей и, самое главное, консолей. Важно также подчеркнуть, что Sony блокирует еще и аккаунты украинских пользователей, но лишь созданные недавно, и те, на которых были хоть какие-либо финансовые транзакции в период с 8 по 13 мая 2025 г.

В первую очередь от блокировок пострадали те, кто занимается перепродажей цифровых товаров. Однако ограничения коснулись и обычных пользователей, которые использовали аккаунты, зарегистрированные на другие регионы, исключительно для обхода ограничений, введенных компанией Sony в 2022 году.

Лицензионные игры тоже не все могут себе позволить

Аккаунты, зарегистрированные до 7 мая 2025 г., пока не трогают – они продолжают работать вне зависимости от региона, пишет РБК. В 2023 г. после одной из предыдущих волн блокировок профилей Sony объяснила все неким техническим сбоем.

Хаос по-японски

Явная логика в действиях Sony в настоящее время не прослеживается. Совершенно непонятно, по каким критериям она отбирает аккаунты для блокировки и как определяет те, которые до поры до времени будут в безопасности.

Не менее важен и тот факт, что Sony даже не удосуживается уведомить пользователей о блокировке их профиля. Обычно сообщения о подобном отправляются на привязанную к аккаунту электронную почту, но только не в этом случае.

Хуже всего то, что японский техногигант, похоже, пока не собирается возвращать попавшим под блокировку игрокам деньги, потраченные на консоли и игры к ним. Общаться с ними у нее тоже нет никакого желания. «Причины блокировок Sony не разглашает, в запросе возврата денежных средств они также отказывают и в целом не идут на контакт», — приводит РБК сообщения одного из пострадавших пользователей.

Для Sony это может обернуться тратами на юристов, поскольку многие пользователи, вероятно, захотят через суд объяснить ей, что она не права. У российских геймеров подобный опыт имеется: в сентябре 2022 г. CNews писал о коллективном иске к Sony, под которым подписались 28 млн человек.

В 2022 г. Sony отвернулась от российских геймеров. Истцы в ответ потребовали вернуть им возможность покупать игры в PlayStation Store и возместить 280 млн руб. морального вреда. Есть и примеры одиночных исков. Также многие пользователи начали регистрировать аккаунты в Турции и других странах

Альтернатив не так уж много

PlayStation – одна из четырех основных платформ для гейминга в мире. Конкуренцию ей составляет в первую очередь Xbox корпорации Microsoft, которая тоже открыто не любит россиян. Есть также Nintendo со своей портативной консолью Switch и готовящейся к релизу в июне 2025 г. Switch 2, но здесь россиян не очень жалуют.

Четвертая платформа – компьютер или ноутбук на Windows, но чтобы играть в современные игры, потребуется довольно производительное «железо». ПК часто стоят дороже приставок, да и Steam, крупнейший в мире магазин с компьютерными играми, тоже третирует россиян.