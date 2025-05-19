Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера

Роботы-доставщики должны стать полноправными участниками дорожного движения, такими же, как машины и пешеходы. Им будет позволено передвигаться по тротуарам и велодорожкам с небольшой скоростью, а чтобы контролировать движение роботов, у них на борту появятся номера и QR-коды.

Новые участники дорожного движения

Роботы-курьеры в России станут полноправными участниками дорожного движения — с номерами и ограничением скорости, пишет «Коммерсант». Им разрешат ездить по тротуарам и велодорожкам, ограничив максимальную скорость.

Министерство экономического развития (Минэкономики) России получило от компании «Яндекс» проект экспериментального правового режима (ЭПР), закрепляющий за роботами-доставщиками (роверами) статус полноправных участников дорожного движения. Ожидается, что в перспективе новый документ позволит запустить роботов в 20 российских субъектах.

Согласно проекту, роботы-курьеры смогут ездить по тротуарам и велодорожкам, обочинам и правому краю проезжей части, а также внутри зданий. На перекрестках роботы будут подчиняться сигналам светофора для пешеходов и велосипедистов. Каждый ровер планируется оборудовать номерами и QR-кодом, лидарами для сканирования окружающего пространства на расстоянии не менее 30 м., фарами, красным фонарем и светоотражателями.

Роботам-курьерам будет разрешено передвигаться по тротуарам и велодорожкам при ограничении максимальной скорости в 25 км/ч. Максимальная скорость роботов составит 10 км/ч на тротуаре, на пешеходном переходе — до 6 км/ч, размеры — не более 80 см в ширину и не более 110 см в длину, масса — не более 120 кг (без учета перевозимого груза).

В случае аварии с участием роботов-курьеров компания-владелец незамедлительно уведомляет службу 112 и направляет своего представителя на место происшествия. Ответственность за причиненный ущерб ложится на руководящий орган компании, а также на диспетчера или сотрудника, ответственного за техническое состояние робота. Планируется ввести правила оформления происшествий на случай дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а также обязательное страхование на 500 тыс. руб. Однако, если в результате ДТП человек получает тяжелые травмы или погибает, действие ЭПР приостанавливается на неопределенное время. В документе нет уточнений, будет ли остановка ЭПР по всей стране или в именно в том регионе, где состоялось смертельное ДТП.

На май 2025 г. роверы «Яндекса» доставляют заказы в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). ИТ-компания не раскрывает размер парка роботов, но, по данным «Коммерсант», он составляет около 150–160 штук. К доставке подключено свыше 580 ресторанов, а в Москве роботы выполняют около 30 тыс. заказов ежемесячно.

Официальный юридический статус

Представители компании «Яндекс» подчеркивают, что ЭПР необходим для расширения бизнеса роботизированной доставки, он также впервые в России закрепит юридический статус роверов.

Эксперимент планируют внедрить в 20 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский и Приморский края, а также Ростовскую область.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин, отметил, что информацию о роботах-доставщиках могут включить в федеральное законодательство, например, через поправки к закону «О безопасности дорожного движения» и к правилам дорожного движения (ПДД).

Мнения по проекту

Эксперты, опрошенные СМИ, по-разному оценивают инициативу руководства «Яндекса» по внедрению роверов в России.

Председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов считает, что потребуется несколько лет, чтобы определить, насколько безопасно совмещение движения пешеходов, электросамокатчиков и роботов на тротуарах. Он также отметил, что в городах с историческими достопримечательностями есть риски зникновения пробок из роверов и людей.

Ведущий специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов, отметил, что роверы легче поддаются контролю в соблюдении ПДД, но инфраструктура многих городов не готова к их внедрению. В частности, в Санкт-Петербурге узкие тротуары могут создать проблемы.

Член комиссии по развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Александр Холодов, подчеркнул необходимость урегулирования юридических аспектов перед запуском роботов в регионах, включая вопросы ответственности за вред здоровью, нанесенный по вине пешехода, и уголовной ответственности при серьезных авариях с пострадавшими или погибшими.

Японский опыт

Компания Avride, это стартап сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, запустит роверов в Японии. В феврале 2025 г. они начали доставлять заказы из ресторанов и продукты в центре Токио в сотрудничестве с японской компанией Rakuten.

Avride принадлежит Nebius Group (ранее называлась Yandex N.V.), которую возглавляет Волож. Это бывшая материнская компания «Яндекса», которая летом 2024 г. продала российские активы консорциуму инвесторов. Nebius вышла из состава акционеров «Яндекса», сохранив за собой международный бизнес.

Сотрудники Avride начали длительный процесс сертификации в Японии еще в начале 2024 г., и на февраль 2025 г., после его завершения, компания начинает коммерческие операции в стране. На первом этапе планируется запустить 10 роботов, но в дальнейшем их количество может увеличиться, писал TechCrunch. Роверы будут доставлять заказы из ресторанов и покупки из магазинов. Проект ранее уже начал работать в Сеуле, роботы Avride также развозят заказы в нескольких городах США. Кроме того, в США на данный момент задействованы 100 роботов Avride для доставки по территории Университета Огайо благодаря партнерству с американской компанией Grubhub.