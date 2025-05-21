В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА

Регионы Центральной России, включая Московскую область, испытали проблемы с мобильным интернетом. Причиной стали меры по противодействию БПЛА.

Проблемы с мобильным интернетом в ряде регионов

В среду утром, 21 мая 2025 г., начались перебои в работе мобильного интернета в регионах Центральной России. В частности, губернатор Липецкой области Олег Артамонов сообщил о временном отключении мобильного интернета. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов. «Только за минувшую ночь силы ПВО (противовоздушная оборона) сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — сообщил губернатор.

Губернатор добавил, что стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме. «Пользуйтесь ими для связи и доступа к официальной информации», — заявил Артамонов.

Проблемы наблюдаются и в других регионах. Так, в Тульской области жалобы от абонентов стали поступать еще вечером во вторник, 20 мая. Как пишет издание «Тульские новости», проблемы с мобильным интернетом привели к проблемам в смежных областей. Так, средняя стоимость проезда на таки выросла с 800 руб. до 2 тыс. Также были зафиксированы проблемы с работой валидаторов в общественном транспорте.

Вечером 20 мая жалобы на работы мобильного интернета стали приходить и в Воронежской области. Как сообщает издание «Горком 36», в правительстве региона пояснили, что причиной отключения мобильного интернета является необходимость защиты от БПЛА. Известно, что одновременно БПЛА атаковали Волховский завод полупроводников в Орловской области.

Позиции сотовых операторов

По данным ресурса «сбой.рф», с утра 21 мая наблюдался резкий рост жалоб на работу четырех сотовых операторов: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) , «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому»). В первую очередь, жалобы приходили от жителей Москвы. Также жалобы были зафиксированы в Московской, Ярославской, Воронежской и Липецкой областях.

В пресс-службе «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») агентству «РИА Новости» заявили, что сеть компании в Московской и Липецкой областях работает с перерывами «по независящим от оператора причинам». В «Вымпелкоме» рекомендовали пользоваться Wi-Fi и включить в смартфонах функцию VoLTE (звони через интернет).

В «Мегафоне» также сообщили о возможных проблемах с мобильным интернетом, уточнив, что сеть оператора работает стабильно, а трудности возникли «по независящим от оператора причинам».

Как в последнее недели отключали мобильный интернет в российских регионах

29 апреля проблемы с сотовой связью были в Волгограде. Это совпало с приездом в город Президента России Владимира Путина и Президента Белоруссии Александра Лукашенко. На майских праздниках перебои с сотовой связью и мобильным интернетом происходили уже в десятках российских регионов.

Власти Москвы и ряда других регионов предупреждали, что будут проводится отключения мобильного интернета. Причиной называлась необходимость обеспечения безопасности Парада Победы и его репетиций.

Проблемы с мобильным интернетом вызвали перебои с другими сервисами: такси, доставка из интернет-магазинов, безналичная оплата, денежные переводы, каршеринг, оплата проезда в общественном транспорте и т.д.