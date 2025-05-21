В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны

В России с 1 сентября 2025 г. запустят эксперимент по отслеживанию иностранцев через смартфоны. Он пройдет в Москве и Московской области. Иностранцы должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении и самостоятельно передавать полиции данные о месте своего нахождения. Те мигранты в России, которые попытаются уклониться от слежки, могут выдворить из страны.

Контроль мигрантов через смартфоны

Российские власти в Москве и Подмосковье начнут контролировать перемещения мигрантов через приложение, пишет «Коммерсант».

20 мая 2025 г. депутаты Государственной думы приняли законопроект, который с 1 сентября 2025 г. вводит в Москве и Московской области эксперимент по усилению контроля за иностранными гражданами. Мигранты будут обязаны пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование, сообщить адрес фактического проживания и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении. Через это приложение власти смогут отслеживать геолокацию мигрантов. При попытке уклонения от контроля местоположения иностранцы будут включены в реестр контролируемых лиц и подлежат депортации из России. Сам же эксперимент продлится до 1 сентября 2029 г.

Законопроект, внесенный в Госдуму 10 марта 2025 г., изначально предусматривал возможность для мигрантов работать по единому патенту в двух регионах: Москве и Московской области либо Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В таком виде он был принят в первом чтении 13 мая. Ко второму и третьему чтениям, 19 мая, в думской базе появились поправки, предложенные депутатом Ириной Белых от «Единой России».

Согласно итоговому документу, эксперимент по контролю за мигрантами, въезжающими в Москву и Московскую область, затронет всех иностранцев, которым не требуется виза для въезда в Россию. Исключения составляют несовершеннолетние, дипломаты и их семьи, а также граждане Белоруссии. Остальные обязаны обратиться в многопрофильный миграционный центр в Сахарово для получения государственных услуг, прохождения дактилоскопии и биометрического фотографирования. Там же они должны установить специализированное мобильное приложение и дать согласие на обработку персональных данных.

Иностранцы, участвующие в эксперименте, будут обязаны через специализированное мобильное приложение самостоятельно передавать данные о своем местоположении в Министерство внутренних дел (МВД) России. Кроме того, они должны уведомлять ведомство о смене места фактического проживания в течение трех рабочих дней. В настоящее время неизвестно, какие последствия ждут иностранца, если у него нет смартфона или он не установит приложение по другим причинам.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), лишь в 2024 г. миграционный прирост населения в России составил 568,5 тыс. человек и стал рекордным с 1995 г. Чаще всего переезжали граждане из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) — Таджикистана (128 тыс.), Узбекистана (107 тыс.) и Киргизии (105 тыс.). В 2023 г. Росстат составил портрет среднестатистического мигранта — это женатый мужчина, который родился в Таджикистане и прибыл в Россию в трудоспособном возрасте.

Мониторинг геолокации

Геолокатор или трекер местоположения предназначены для того, чтобы помочь узнать точное местоположение мигрантов или найти точное местоположение любого мобильного телефона. В 2025 г. уже существуют ряд легальных приложения для отслеживания смартфона по местоположению, о чем уже писал CNews. Приложения для отслеживания смартфона по местоположению используют для разных целей, но, в первую очередь, они нужны для удобства и безопасности.

«Контроль пребывания реализуется через мониторинг геолокации по телефону. При попытке обхода контроля геолокации мигрант будет включен в реестр контролируемых лиц»,— пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, представляя законопроект во время пленарного заседания. Таким образом, нарушившим положения эксперимента мигрантам будет грозить высылка с территории России.

Порядок содействия, средства и способы фиксации и обобщения сведений об иностранных гражданах и их перемещении определит соглашение между МВД, Москвой или областью — в этом документе, судя по всему, закрепят дополнительные технические детали, но позже. «Принятый механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений в этой части»,— уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Юридические несостыковки

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина рассказала «Коммерсанту», что действующий закон уже предусматривает возможность доступа должностных лиц к геолокации мобильных устройств, но эта норма касается только иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц. «Текст закона содержит обязанность иностранного гражданина предоставлять доступ к геолокации к своему мобильному устройству,— напоминает эксперт.— Статьи 23 и 24 Конституции гарантируют неприкосновенность частной жизни, не допуская сбор, хранение и использование информации о лице без его согласия. В случае применения принятого закона могут возникнуть вопросы о соответствии принимаемых норм данным статьям».

Предложение заключения контрактов с мигрантами

Работодателям необходимо заключать контракты с мигрантами на год, а по истечении срока они должны убывать на родину, считает глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. С его слов от 20 мая 2025 г., расходы на жизнь мигрантов должны оплачивать работодатели. «Надо, чтобы наши бизнесмены, те, которые завозят мигрантов и полагают, что без них мы погибнем, сделали так, чтобы все происходило за счет работодателей. Жилье, страхование, медицинское обслуживание», — сказал он.

«Обязательно заключение контракта. Не просто заехал, получил патент и пошел неизвестно куда. А заключение контракта иностранного рабочего с конкретной организацией, с определением вида деятельности и срока работы на территории России. Контракт заключать не более чем на год. И по окончании трудового соглашения, по истечении срока давности он убывает к себе на родину», — отметил Александр Бастрыкин. И самое главное, подчеркнул глава СК, никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей, потому что мигранты приезжают в Россию работать.

Выступивший на одном заседании с Бастрыкиным сенатор Андрей Клишас обратил внимание на отсутствие государственного целеполагания в миграционной политике. «Миграция — это в первую очередь экономический вопрос и целеполагание должно лежать в данной сфере», — заявил он. Однако, по мнению Клишаса, у россиян складывается впечатление, что это вопрос безопасности. Отсутствие целеполагания приводит, считает Клишас, к ситуационному законотворчеству, когда парламентарии лишь точечно решают проблемы в сфере миграции. «Четких целей с точки зрения экономической целесообразности у нас нет. Но, возможно, они появятся», — добавил Клишас. По его словам, сейчас идет непубличное обсуждение новой концепции миграционной политики, в которой могут быть отражены новые подходы.