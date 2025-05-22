Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля

В первом чтении Госдума приняла закон, согласно которому россияне с помощью специального QR-кода смогут расплачиваться за покупки цифровыми рублями.



Оборот цифрового рубля

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в широкий оборот цифрового рубля, пишет ТАСС. Документ должен вступить в силу с 1 июля 2025 г., за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Оплата товаров, работ, услуг будет осуществляться с помощью универсального QR-кода. Функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода будет осуществлять АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

Совет директоров Банка России, согласно закону, будет определять для кредитных организаций и филиалов иностранных банков перечни операций, суммы операций с цифровыми рублями, условия и сроки реализации возможности получения клиентами отдельных услуг на платформе цифрового рубля, устанавливать сроки обеспечения переводов денежных средств.

Госдума В первом чтении Госдума приняла закон об обороте цифрового рубля, который должен вступить в силу уже с июля 2025 года

«Это важный шаг к широкому распространению цифрового рубля и созданию удобной инфраструктуры для его использования», — сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин

Центробанк (ЦБ) России с 15 августа 2023 г. проводил пилот с реальными цифровыми рублями. В январе 2025 г. ЦБ России и Министерство финансов провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе.

Универсальный код

Законопроект вводит понятия универсального платежного кода и оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода.

Продавцы (исполнители, владельцы агрегаторов) обязаны будут обеспечить потребителю возможность оплаты товаров, работ или услуг путем перевода цифровых рублей, за исключением случаев, когда место оплаты находится вне зоны доступа к мобильной связи и интернету.

Операторы по переводу денежных средств, предоставляющие клиентам электронные средства платежа, должны будут предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством универсального платежного кода.

Сроки реализации

Введение в оборот цифрового рубля будет осуществляться поэтапно. С первого июля 2025 г. обязанность обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля наступит для системно значимых кредитные организации, для баков с универсальной лицензией — с первого июля 2026 г., для остальных — с первого июля 2027 г.

Предоставлять возможность расчетов цифровыми рублями с июля 2025 г. начнут торговые компании с годовым оборотом более 30 млн руб., с оборотом более 20 млн руб. — с июля 2026 г., остальные — с июля 2027 г.

Третья валюта

Президент России Владимир Путин в июле 2024 г. призвал широко внедрить цифровой рубль в российскую экономику, об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.

Цифровой рубль должен стать третьей формой денег в России наравне с наличными и безналичными рублями. Эмитентом будет Центробанк России, рубли будут выпускаться в виде цифрового кода и храниться на специальной платформе регулятора. Банки будут выступать посредниками между ЦБ и пользователями, обеспечивая проведение операций.