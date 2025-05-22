Telegram впервые получил прибыль

Мессенджер Telegram увеличил в 2024 г. выручку в 4 раза и впервые показал прибыль. Компания, ранее выпустившая облигации на общую сумму $2,29 млрд, для их погашения намерена выпустить облигации на сумму $1,5 млрд. Владельцы облигаций, в случае выхода мессенджера на IPO, смогут приобрести акции Telegram с дисконтом 20%.

Финансовые итога деятельности Telegram

Мессенджер Telegram по итогам 2024 г. впервые получил прибыль. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на британскую газету Finacial Times.

По данным газеты, познакомившейся с презентацией Telegram для инвесторов, выручка мессенджера в 2024 г. выросла в четыре раза по сравнению с 2023 г.: с $343 млн до $1,4 млрд. Прибыль Telegram за 2024 г. составила $540 млн, В то же время за 2023 г. компания получила убыток в размере $173 млн.



Порядка половины выручки Telegram в 2024 г. пришлось на доходы от партнерств и экосистемы. Этот сегмент формируется за счет разработчиков, создающих собственные мини-приложения внутри мессенджера, например, в таких сферах, как электронная коммерция и игры.

Кроме того, в 2024 г. Telegram заработал на рекламе $250 млн и еще $292 млн выручил от премиальных подписок. Компания прогнозирует, что в 2025 г. Telegram получит выручку в размере до $2 млрд, прибыль — до $720 млн. По состоянию на февраль 2025 г. компания обладала денежными средствами в размере $530 млн (без учета стоимости криптовалютных активов).

По данным Financial Times, Telegram намерен разместить облигации на сумму $1,5 млрд. Средства будут направлены на выкуп уже находящихся в обращении бондов. Доходность новых облигаций может достигать 9% годовых. Также, в случае проведения IPO (первичное размещение акций) Telegram владельцы новых облигаций компании смогут выкупить ее акции с 20% дисконтом.

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По словам главного инвестиционного директора Telegram Джона Хаймана (John Hyman), мессенджер достиг всех своих финансовых целей и проведение IPO будет возможно при благоприятной рыночной ситуации. Но преградой для проведения IPO может стать уголовное дело, которое в 2024 г. власти Франции возбудили в отношении основателя мессенджера Павла Дурова.

Как Telegram выпускал облигации

В 2021 г. Telegram разместил конвертируемые облигации на сумму $1 млрд под 7% со сроком погашения пять лет. Тогда также заявлялось, что в случае проведения IPO владельцы облигаций смогут приобрести акции с 10% дисконтом. Вскоре Telegram дополнительно разместил облигации еще на $750 млн также со сроком погашения в 2026 г.

В 2023 г. Павел Дуров сообщал о размещении Telegram еще одного выпуска облигаций на $270 млн, при этом только четверть выпуска (на $68,5 млн). Правда, издание Techranch указывало, что в реальности Telegram смог разместить ценные бумаги на сумму только $210 млн. Как предполагал Telegram-канал «Нецифровая экономика», возможно, мессенджер в тот момент смог разместить бонды по цене 78% с доходностью 20%. Такая высокая ставка характерна для «мусорных облигаций», обладающих высоким риском.

В 2024 г. Дуров сообщал о выпуске бондов еще на $330 млн. Тогда же Дуров сообщал, что в I квартале 2024 г. Telefgram вышел на положительный денежный поток и по итогам 2024 г. ожидается прибыль. В начале 2205 г. Дуров писал получении Telegram прибыли по итогам 2025 г. в размере $547 млн, то есть примерно столько же, сколько пишет Financial Times. То есть всего Telegram были выпущены бонды на общую сумму $2,29 млрд.

Telegram, ICO и неудавшаяся попытка выпуска криптовалюты

Первый раз Telegram привлек внешние инвестиции в начале 2019 г. Тогда было проведено ICO (первичное размещение токенов) на сумму $1,7 млрд. Вырученные средства планировалось потратить на запуск блокчен-платформы TON (Telegram Open Networks), на базе которой должна была заработать криптовлаюта Gram. Приобретенные токены должны были быть обменяны на Gram в пропорции 1:1.

Однако Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) инициировала судебные разбирательства против Telegram, по итогам которых в 2020 г. Дуров заявил о прекращении работы над TON и возврате инвесторам Telegram 72% от вложенных ими средств.

Но исходный код платформы TON стал публично доступным и лег в основу проекта TON Foundation. Позднее проект был переименован в The Open Network и запустил собственную криптовалюту TonCoin, которая была встроена в Telegram. А в 2025 г. Дуров объявил, что TON Foundation станет эксклюзивным партнером Telegram в сфере блокчейна и обеспечит инфраструктуру для токенов, платежей, интеграции мини-приложений и т.д.

Уголовное дело в отношении Павла Дурова

В августе 2024 г. Дуров был задержан во Франции, гражданином которой он являетееся. Позднее суд выпустил основателя Telegram под залог 5 млн евро и обязательство не покидать страну. В марте 2025 г. французский суд разрешил Дурову покинуть страну на несколько недель.

Дурову были предъявлены обвинения по шести пунктам: сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакции в составе организационной группы; отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов; соучастие в распространении хакерских программ, распространении, изображений несовершеннолетних порнографического характера организационной группой, распространении наркотиков, а также соучастие в мошенничестве организационной группой; обмывание денег, полученных в результате действия организационной преступной группы; предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования; незаконное предоставление и импорт средств криптографии.

В совокупности Дурову грозит до 10 лет заключения. После ареста Дурова свое расследование в отношении использования Telegram для противоправной деятельности начали власти Бельгии. Как отмечает политолог Сергей Марков, местонахождение Дурова сейчас не известно: суд Франции отпустил его в ОАЭ (Объединенные Арабские Эм пираты) до 6 апреля. Далее Дуров просил просил отпустить его в США на встречу с инвесторам и командой Президента Дональда Трампа (Donald Trump), но получил отказ. Не исключено, что Франция выдаст международный ордер на арест Дурова.