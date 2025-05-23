«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок IBP-систем 2025», которая состоится 27 мая.

В нынешних условиях важна быстрая реакция на изменения. Современные информационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на достижение общей цели.

Регистрация и подробная информация на сайте.

Основные темы конференции:

Как развивается российский рынок IBP?

Какие требования к IBP предъявляют заказчики?

Какие решения предлагают российские вендоры?

Способны ли российские решения полностью заменить западные?

Над чем еще надо работать российским разработчикам?

Технологическая основа

Функциональность IBP-систем.

Как обеспечена безопасность IBP.



Интеграция IBP в инфраструктуру.



Прогнозирование с помощью IBP.



Оптимизация бизнес-процессов.

ИИ в интегрированном бизнес-планировании.

Проекты и решения



Как внедрить интегрированное бизнес-планирование?

Какой экономический эффект приносит IBP?

Какие ограничения в работе с IBP существуют?

Как выбрать поставщика IBP?

С докладами выступят:

Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС;

Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;

Никита Терехин, Head of IBP, «Яндекс Лавка»;

Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, «Рулог»;

Кирилл Бойков, руководитель отдела операционного планирования, «Х5 Еда»;

Артем Рогов, директор департамента по интегрированному планированию, «Х5 Еда»;

Светлана Митченко, руководитель проектов информационных технологий, «Акрихин»;

Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации, Arlift;

Марат Зайдуллин, независимый консультант в нефтегазовой отрасли, ex-«Салым Петролеум»;

Сара Чавушян, старший менеджер технологической практики, «ТеДо»;

Жанна Кравченко, ведущий консультант решений интегрированного планирования, «ТерраЛинк».