«Ситидрайв» заработал 3,5 миллиарда на продаже поддержанных авто

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» трансформируется в цифровую платформу для автовладельцев. Теперь через приложение сервиса можно будет арендовать авто (в том числе с возможностью выкупа), отправлять собственные авто на техническое обслуживание и выкупать бывшие в употреблении машины. За последнее время «Ситидрайв» продал б.у. автомобилей на 3,5 млрд руб.

Трансформация «Ситидрайв»

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» объявил о запуске новой версии приложения и трансформации в цифровую платформу для автомобилистов. Теперь в приложении помимо каршеринга будут доступны другие услуги, которые уже предоставляет «Ситидрайв».

С 1 июня 2025 г. в приложении будет доступен сервис «Надолго», позволяющий оформлять подписку на автомобиль со сроком от одного до 72 месяцев с возможностью выкупа. Сервис включает ОСАГО, КАСКО, налог и шиномонтаж. Сервис предназначен для тех, кто рассматривает возможность покупки автомобиля. В числе прочего пользователь может ночью вызвать сервис для ремонта авто.

При аренде на срок четыре-пять лет выкупные платежи составят 45-50% стоимости автомобиля, при аренде на семь лет машину можно забрать бесплатно.

Телеграм-канал «Ситидрайв» Каршеринг «Ситидрайв» трансформируется в цифровую платформу для автовладельцев

Также будет доступен сервис «Рент» - классический прокат автомобилей с доставкой по нужному адресу. Подписка и аренда будут доступны пользователем от 21 года с стажем вождения не менее одного года. В обоих сервисах пользователю предоставляются ключи от машины. Кроме того, с июня 2025 г. в приложении будет доступен сервис для корпоративных клиентов.

Продажа машин из каршеринга

До конца июля 2025 г. будет доступен сервис «Автотрейд» (продажа автомобилей с пробегом из парка сервиса).

Обычно машины, побывавшие в каршеринге, стоят на 10 - 15% дешевле других б.у. машин, объясняет исполнительный директор «Ситидрайва» Денис Ким. Это связано с тем, что обычно машины в каршеринге находятся в употреблении шесть лет и используются в разных регионах. Также пользователи часто относятся к машинам из каршеринга как автомобилям из такси.

За последнее время «Ситидрайв» продал машин на 3,5 млрд руб., говорит Ким. Их пробег обычно менее 120 тыс. км, срок эксплуатации - менее трех лет. «Ситидрайв» продает «не убитые» авто - в нормальном состоянии, на уровне дилера. Иногда на продажу выставляются новые машины, когда «Ситидрайв», поэксперементировав, «понимает, что экономика на них не сходится».

Другая функция, которая также появится в приложении до конца июля 2025 г. - «Автосервис» (обслуживание и ремонт авто на базе станций техобслуживания «Ситидрайв»). Сейчас в парке «Ситидрайв» 20 тыс. автомобилей 60 различных моделей.

Для их обслуживания «Ситидрайв» открыл пять собственных круглосуточных станций (СТО), где работает 350 человек. В месяц через них проходит 6,5 тыс машин.

На складах «Ситидрайв» хранится более 500 тыс. запчастей. Компания также имеет поставщиков автокомпонентов и наладила контакты с автопроизводителями. Одна из СТО «Ситидрайв» - это бывший учебный центр для ремонта японских авто, оснащенный современным оборудованием. Теперь одна из СТО «Ситидрайва» на Ярославском шоссе будет работать в смешанном режиме: днем она будет обслуживать машины «Ситижрайва», ночью - машины сторонних автовладельцев.

История «Ситидрайва»

«Ситидрайв» был создан в 2015 г. и первоначально назывался YouDrive. В 2018 г. компания была приобретена холдингом Mail.ru Group (нынешнее название - VK). Впоследствии YouDrive был переименован в «Ситидрайв», и передан сервису заказа такси«Ситимобил», совладельцем которого в тот период времени стал Mail.ru Group.

В 2019 г. Mail.ru Group и Сбербанк о создании online-2-offline холдинга («О2О Холдинг»), в который вошли «Ситимобил», сервис по доставке еды Delivery Club и другие активы. Активы холдинга стали частью экосистемы Сбербанка, включая подписку «СберПрайм».

В 2022 г. «Ситимобил» был продан сервису «Грузовичкофф», Delivery Club - «Яндекс». Тогда же VK вышел из числа акционеров «О2О Холдинг».

Нынешний состав акционеров «Ситидрайв» не раскрывается, но сервис продолжает входить в экосистему Сбербанку. Гендиректор компании Эдуард Мингажев сообщил, что таинственные инвесторы проекта продолжают вкладывать в его развитие. Помимо Москвы «Ситидрайв» также работает в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Российский рынок каршеринга

Российский рынок каршеринга в 2024 г. составил 63 млрд руб., увеличившись за год на 43%, следует из отчета Б1. В 2023-28 гГ. рынок будет расти на 40% в год, прогнозирует «Б1». Лидером рынка является «Делимобиль» с 32 тыс. автомашин, на втором месте находится «Ситидрайв», на третьем - «Яндекс.Go» с 17 тыс. машин, на четвертом - Belkacar с 7 тыс. машин.