CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

В июне 2025 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.



Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

CNews FORUM традиционно не оставляет пустых мест в зале

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Среди докладчиков на данный момент:

Станислав Тульчинский, управляющий директор, ДИТ РСХБ;

Юлия Стружкова, директор департамента цифровой трансформации, «Технологии ОФС»;

Олег Тихомиров, директор по развитию информационных систем, Банк ВТБ;

Роман Цыганков, начальник управления информационных технологий и систем, «Автозавод Санкт-Петербург»;

Леонид Мальчер, директор, ОГКУ Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области;

Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому развитию, ФРИИ;

Сергей Кирюшин, директор программы, Модератор, Школа ИТ-менеджмента РАНХиГС.



Основные темы:

Импортозамещение: подводим предварительные итоги.

Государственная поддержка импортозамещения.

Импортозамещение как главный стимул развития рынка ИТ.

Импортозамещение и цифровая трансформация.

Российское ПО как альтернатива западным решениям.

Российское оборудование: делимся опытом.

Отечественный вендор — кто он.

Как добиться технологической независимости.

Экспортный потенциал российских решений.

Импортозамещение и экономическая эффективность

Подробная информация на сайте

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 29000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей