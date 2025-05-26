Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана россиян. На этот раз людям звонят под видом врачей и говорят о необходимости заменить медицинские карты. По словам аферистов, человеку в срочном порядке нужно перейти с бумажной версии этого документа на электронную, а для этого нужно указать персональные данные, например, страховой номер индивидуального лицевого счета, сообщить код из SMS.

Новая схема обмана

Мошенники начали заставлять россиян оформлять электронную медицинскую карту, пишет РИА «Новости».

Со слов главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, мошенники начали массово звонить жителям России под видом сотрудников поликлиники. Они заявляют, что бумажную медицинскую карту скоро аннулируют в рамках реновации здравоохранения. Для того чтобы человек не потерял историю лечения и не остался без доступа к врачам, аферисты настаивают на срочном оформлении электронной медицинской карты. Все данные преступники обещают перенести в раздел «Здоровье» на «Госуслугах» и выдать пациенту новый номер карты. Для этого просят назвать номер страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и код из SMS. По его словам, если жертва поверит, мошенники взломают ее «Госуслуги» и получат доступ ко всей личной информации, но это только часть схемы.

Электронная медицинская карта (ЭМК) — это цифровой вариант бумажной медицинской карты, которая хранится в поликлинике. В ЭМК поступают данные из государственных медицинских организаций. Цифровую карту нельзя потерять, в отличие от бумажной. Сведения из ЭМК можно открыть для просмотра или показать данные специалисту. Обыкновенные карты пациентов никуда не исчезают: врачи продолжают вести их наравне с цифровым документооборотом.

Правительство Москвы Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана россиян , они стали звонить под видом врачей и требовать заменить бумажные медкарты на электронные

По словам Леонова, в таких ситуациях мошенники часто создают атмосферу срочности, чтобы вынудить людей быстро принять решение. Он добавил, что ни в коем случае нельзя сообщать никакие персональные данные таким собеседникам. Леонов также отметил, что настоящие сотрудники поликлиник не будут звонить по таким вопросам и запрашивать конфиденциальную информацию. Депутат уточнил, что на 26 мая 2025 г. у граждан есть право пользоваться двумя основными видами медицинских карт: бумажной и электронной, выбор зависит от возможностей медучреждения и предпочтений самого пациента. Речи об аннулировании какой-то из них не нет, подчеркнул он.

По информации Министерства внутренних дел (МВД) России, убедить человека расстаться со сбережениями мошенникам гораздо легче, чем взломать приложение банка или украсть телефон. Для этого преступники используют разные приемы психологического давления: торопят, давят и пугают. Мошенники могут постоянно предлагать наводящие вопросы, на которые жертва сама отвечает, и не замечает в потоке разговора. По сути человек сам позволяет себя обмануть. Как писал CNews, схем у злоумышленников много.

Защиты данных

Если все же поступил звонок якобы из поликлиники, то следует соблюдать некие правила. Во-первых, необходимо сразу завершить разговор и после перезвонить по официальному номеру телефона медицинского учреждения, указанному на официальном сайте или портале государственных услуг, чтобы уточнить, действительно ли звонок мог поступить оттуда. Во-вторых, не стоит поддаваться панике, (нужно) трезво оценивать ситуацию, несмотря на давление мошенников. Важно помнить, что никогда нельзя передавать посторонним лицам такие сведения, как номер СНИЛС, паспортные данные, коды из смс, номера банковских карт и другие конфиденциальные данные.

В настоящее время уже есть приложения для определения номеров у «Яндекса», Сбербанка, «Альфа-банка», «Лаборатории Касперского» — их следует использовать всем независимо от возраста. Не соревнуйтесь с мошенниками в остроумии. Если начнете ругаться, издеваться над ними, номер могут внести в другую базу данных (БД) и работать по нему еще тщательнее, считает директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского Федерального Университета (УрФУ) Илья Обабков. Вас лично могут и не обмануть, но могут пострадать ваши близкие, которых найдут через социальные сети или через другие источники в сети. Для злоумышленников, это может стать «делом принципа», а при положительном исходе (обмане ваших родителей, жены, детей), мошенники с издевкой проинформируют вас об успешной операции. «Спасибо за щедрость твоей жены и инвестиции в наше будущее! :-)».

Как люди верят

Мошеннических схем много, но сама методика стара: надо вывести человека на сильную эмоцию, чтобы он потерял способность мыслить критически, особенно в условиях дефицита времени и информации. Подобное состояние называется туннельным мышлением: жертва не принимает никаких аргументов против, видит только один способ решения проблемы.

Как уточнил главный внештатный специалист по психотерапии из Министерства здравоохранения России Свердловской области Михаил Перцель, социальная инженерия в 2025 г. позволяет к каждому подобрать ключ, ищет уязвимое место конкретного человека. Для одних это страх утратить сбережения, для других — тщеславие или мечта о богатстве. Могут сыграть и на альтруизме, призывая помочь обществу или государству в трудную минуту. По ту сторону — люди с особыми навыками, мастера манипуляции: они умеют давить, льстить, убеждать. «Вы же разумный человек, вы понимаете, что нужно сделать то-то и то-то» или «Вы прекрасно знаете, чем вам это грозит в этом случае! Вам нужно сделать то-то и то-то или вас ждет (потеря денег, блокировка счета, не одобрят кредит, не выдадут страховку и т.п.)».

Мошенники всегда используют актуальную информационную повестку. Кроме того, в последнее время не редкость звонки от имени Следственного комитета (СК) России или из Федеральной службы безопасности (ФСБ): мол, вас подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), в отношении вас были возбуждены уголовные дела по статье 275 «государственная измена» и части первой 1.1 статьи 205.1 «содействие террористической деятельности», до 15 лет лишения свободы. Если человек сбрасывает контакт, могут тут же набрать с другого номера: «Что вы себе позволяете? Вам подполковник звонит!». Известны методы манипулирования, заставляющие думать и делать так, как хочется кому-то другому.