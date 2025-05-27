Назад в прошлое. Россияне массово подключают домашний интернет на фоне перебоев в работе мобильного

Россияне начали активно переходить на домашний стационарный интернет. Это следствие постоянных перебоев в работе мобильного интернета во многих российских регионах, которые объясняют атаками украинских БПЛА. Год назад ситуация была обратной – все бежали на мобильный интернет из-за неработающего YouTube на стационарном.

Россиянам нужен интернет

Российские граждане вынужденно начали массово возвращаться на проводной интернет. Как пишет Forbes, к этому их толкает регулярные перебои в работе мобильного интернета. CNews сообщал, что его ограничивают специально, объясняя это атаками украинских БПЛА.

Фактически, россияне против своей воли возвращаются на пару десятилетий назад в вопросе доступа во Всемирную паутину. В середине «нулевых» именно домашний интернет в стране был основным способом выхода в Сеть – мобильный интернет в России в те годы только начинал развиваться.

По информации Forbes, провайдеры проводного интернета фиксируют существенный рост количества заявок на подключение. Их направляют не только обычные пользователи – бизнес тоже страдает от плохой работы мобильного интернета, компаниям тоже приходится подключать проводной интернет.

Общероссийская проблема

Возвращение к проводному интернету происходит, в том числе, и в тех городах и регионах, где об ограничениях мобильного интернета было объявлено официально. Например, рост подключений зафиксирован в Москве и Подмосковье, сообщил Forbes источник в «Ростелекоме», который занимается привлечением абонентов в Москве и Подмосковье.

Stephen Phillips / Unsplash Домашний интернет набирает популярность в России. Но и его работу тоже можно ограничить

По его словам, всего за несколько дней, с 19 по 25 мая 2025 г. включительно, количество желающих стать абонентом проводного интернета выросло на 20%. Притом сравнение в данном случае идет вовсе не с аналогичным периодом годичной давности, а всего лишь с апрелем 2025 г., что говорит о стремительном развитии ситуации.

В Москве и Московской области россиян и гостей страны за последний месяц лишали мобильного интернета дважды – 7 и 9 мая 2025 г. Неудобства власти объяснили заботой о безопасности граждан и приурочили их к празднованию 80-летия Победы. Такая забота вылилась в ограничения работы самых разных компаний, включая онлайн-торговлю, офлайн-ритейл и сервисы такси, подчеркивает Forbes.

Судя по всему, во всей остальной России происходят аналогичные изменения. «По другим регионам ситуация примерно такая же», – отметил источник Forbes.

Одна причина для всех

Массовые ограничения работы мобильного интернета в российских регионах начались во второй половине 2025 г. Власти не стали придумывать новые причины дискомфорта граждан и вновь связали их с атаками украинских БПЛА.

С одной стороны, во второй половине мая 2025 г. такие атаки заметно участились и стали более массированными. С другой – вражеские БПЛА летают над страной на протяжении последних трех лет и периодически добираются до столицы, согласно сообщениям московских властей. Ранее подобные масштабные отключения мобильного интернета в стране не вводились.

21 мая 2025 г. мобильный интернет отключили в Липецкой области, 22 мая без доступа в интернет посредством сотовых сетей остались жители Орловской, Владимирской и Ивановской областях, отметил Forbes.

Раньше было наоборот

Россияне в последние годы вынуждены постоянно метаться между домашним и мобильным интернетом. Летом 2024 г. они столкнулись с всероссийским замедлением YouTube, которое на тот момент затронуло лишь стационарный интернет – через сотовые сети любимый десятками миллионов россиян видеосервис продолжил работать быстро и стабильно.

Как сообщал CNews, это моментально вызвало волну массовых расторжений абонентских договоров с провайдерами домашнего интернета. Россияне перестали видеть в нем смысл, раз на нем не работает их главный источник развлекательного, образовательного, познавательного и детского контента.

С течением времени YouTube начали замедлять и на мобильном интернете. Официальная причина происходящего с сервисом – деградация серверов Google. Но к тому моменту многие россияне нашли способы борьбы с этой деградацией и продолжили пользоваться любимым сервисом.