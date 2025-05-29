Новые санкции против владельцев iPhone и iPad. Их втихую лишили приложения «Авито». Решение найдено. Опрос

Apple удалила фирменное приложение «Авито» из своего магазина App Store. Это единственный источник программ для iPhone и iPad, но у «Авито» есть развитая веб-версия, работающая прямо из браузера. У Apple над ней нет власти.

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Редакция CNews обнаружила что, компания Apple без объяснения причин удалила фирменное приложение классифайда «Авито» из своего магазина приложений App Store. Это подтвердили представители сервиса.

«Наше приложение только что исчезло из AppStore. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах. Не удаляйте установленное приложение «Авито» с ваших айфонов», – сказано в публикации в официальном Telegram-канале «Авито».

Из этого поста следует, что Apple не удосужилась не только предупредить «Авито» о грядущем удалении приложения, но и уведомить сервис о причинах такого решения. Впрочем, это совершенно в духе современной Apple – она очень рьяно поддерживает антироссийские санкции и регулярно удаляет нужные десяткам миллионов россиян приложения из своего App Store, особенно банковские.

Сообщение «Авито»

Сама Apple ушла из России в марте 2022 г. До блокировки ее устройств на территории России она пока не докатилась, но гарантии на них она лишила россиян еще весной 2023 г. В настоящее время вся ее техника завозится в Россию по параллельному импорту.

На вопрос редакции CNews, вышла ли Apple на контакт, представители «Авито» отвечать отказались.

Санкциям быть

Сервис «Авито» ранее оказался под ударом американских санкций. В декабре 2023 г. Минфин США ввел их против совладельца «Авито» миллиардера Ивана Таврина, а также против основанной им компании Kismet Capital Group.

Apple нанесла новый удар по россиянам

В 2025 г. владельцем 50-процентной доли в «Авито» стала структура Россельхозбанка, пишет Forbes. Однако это никак не спасло сервис от санкций Запада, так как Россельхозбанк, как и многие другие российские банки, находится под ними с 2022 г.

Не исключено, что приложение «Авито» было удалено именно по этой причине. Для примера, За последние три года Apple удалила из App Store около 10 различных приложений Сбербанка, против которого США тоже ввели санкции.

Apple – американская компания и вынуждена подчиняться решениям руководства своей страны.

Не удалять, не сгружать

В лайв-канале «Авито» в Telegram появилась инструкция, как обезопасить себя от несанкционированного удаления приложения сервиса силами самой Apple. У нее есть такая возможность, и она распространяется на все установленные на iPhone или iPad приложения.

Чтобы обезопасить себя, необходимо без промедления отключить в настройках iOS функцию «Сгружать неиспользуемое». Эта функция нужна для освобождения памяти iPhone и iPad от редко используемых приложений.

Важная инструкция для всех владельцев iPhone и iPad

Чтобы запретить устройству Apple сгружать приложение «Авито», как и все другие приложения, нужно зайти в «Настройки», перейти в раздел AppStore и отключить опцию «Сгружать неиспользуемые». Ползунок должен стать серым.

Также специалисты «Авито» не рекомендуют обновлять приложение, покуда оно не вернется в App Store. Сроки его возвращения, приблизительные или точные, ни Apple, ни «Авито» не называют.

Ноль эффекта

Удаление приложения «Авито» из App Store вовсе не означает, что сервисом больше нельзя пользоваться со смартфона или планшета Apple. Более того, многие пользователи даже не заметят, что оно исчезло из каталога, если не удалят его или не перейдут на новое устройство.

В Google Play «Авито» тоже нет

Кроме того, у «Авито» есть полноценная веб-версия, которая работает из любого браузера. Apple не имеет над ней власти – пользователи могут работать в ней, не боясь блокировки или иных ограничений.

Развитая веб-версия своего банковского приложения, как сообщал CNews, есть и у Сбербанка. Она в точности повторяет интерфейс «Сбербанка Онлайн» и тоже работает в браузере.

К слову, на момент выхода материала приложение «Авито» не было доступно и в каталоге Google Play для Android-устройств. Но в экосистеме Android это не представляет ровным счетом никакой проблемы ввиду существования альтернативных магазинов, в том числе отечественного RuStore, и возможности загрузить приложение прямо с сайта разработчика.



