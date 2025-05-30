В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт

В Госдуму внесен законопроект о создании многофункционального сервиса обмена информацией. Речь идет о создании национального мессенджера, который также обеспечит возможность предъявлении документов в электронной форме в офлайне, заключения договоров в электронной форме и др.

Законопроект о многофункциональном сервисе обмена информацией

Комитет Государственной Думы по ИТ, информационной политике и связи рекомендовал принять во втором чтении ряд поправок в принятому в 2024 г. законопроекту о поправках в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

В них идет речь о принципиально ином документе, предполагающем создание многофункционального сервиса обмена информацией (МСОИ). Будут внесены поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О статусе столицы РФ».

МСОИ создается в целях повышения доступности услуг и сервисов в различных сферах жизнедеятельности, создания комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий, обеспечения конфиденциальности передаваемой и получаемой информации.

Сервис будет представлять собой информационную систему и программу для ЭВМ, которые предназначены для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационной системы и программы для ЭВМ.

Отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей сообщения, при этом не предусматривается размещение пользователями сети интернет общедоступной информации. С использованием сервиса будет осуществляться обмен информацией при взаимодействии с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемы для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также с иными государственными информационными системами.

Кто создаст многофункциональный сервис обмена информацией

Организация, обеспечивающая функционирование МСОИ, будет определена Правительством России. Организация должна быть российским юридическим лицом, участником которого является владелец сайта или страницы в сети интернет или информационной системы или программы для ЭВМ, которые предназначены для предоставления посредством созданных ими персональных страниц информации на русском языке и государственных языках республик России, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимание потребителей на территории России.

Доступ к указанным страницам должен составлять более 500 тыс. человек с территории России ежесуточно. Использование таких страниц должно осуществляться посредством предварительно установленных на отдельные виды технически сложных товаров программ для ЭВМ. У организации должны быть исключительные права на программу для ЭВМ, которая должна быть включена в Единый реестр программ для ЭВМ.

Под указанные критерии подпадает холдинг VK, который недавно запустил собственный мессенджер Max.

Пресс-службы VK и Минцифры к моменту публикации этого материала не ответили на запросы CNews по вопросу создания МСОИ.

В рамках работы МСОИ может осуществляться: передача с согласия гражданина сведений из ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и других государственных информационных систем; подписанием документов с использованием УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) или Госключа (усиленная неквалифицированная электронная подпись, сертификат проверки которой создан в инфраструктуре электронного правительства), включая порядок проверки таких подписей; организация взаимодействия участников образовательных отношений при реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ; предоставление гражданину сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина или иных документов, выданных госорганами.

Где может использоваться многофункциональный сервис обмена информацией

Предоставление гражданином сведений из МСОИ может использоваться для подтверждения возраста; предъявления документов и сведений, подтверждающих право на льготу; предъявление документов и сведений, подтверждающих обучение в организациях, реализующих программы общего образования и профессионального образования; предъявлении документов, удостоверяющих личность, при оказании гостиничных услуг; предъявление документов и в случаях, если реализована возможность их предъявления с применением двухфакторного штрихового кода при взаимодействия с ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг); предъявление документов и сведений из них в случаях, предусмотренных Правительством или в рамках договорных отношений с организацией, создавшей МСОИ.

Предоставление сведений из МСОИ, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина, либо в иных документах выданных госорганами, приравнивается к предъявлению соответствующих документов. Не допускается требовать от гражданина предъявления документов при условии, если сведения из этих документов предъявлены из МСОИ. Но могут быть исключения, связанные с вопрос ами, обеспечения обороны и безопасности, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовки и проведении выборов и референдумов.

В случаях, если договорными отношениям предусмотрено направление уведомлений гражданину, в том числе с целью получения подтверждения на совершение действий, и гражданин является пользователем МСОИ, такая информация может направляться гражданину через МСОИ. Получение согласия на это или изменения других нормативных документов для этого не требуется. Предварительное согласие гражданина на получение рассылок по сетям сотовой связи распространяется и на рассылки через МСОИ.

Возможность подписания документов с помощью УКЭП и Госключа физическими и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями можно будет реализовывать только с помощью МСОИ, за исключением случаев, если такое подписание необходимо для реализации полномочий государственных органов. Условием является организация взаимодействия физического лица с указанной инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации.

В Москве условия использования МСОИ органами государственной и муниципальной власти и иными организациями, ан которые возложено осуществление в Москве публично значимых функций, могут устанавливаться условиям соглашения мэра Москвы и организации, отвечающей за МСОИ. В том числе направление гражданину информации, необходимой для подтверждения совершаемых ими действий, может осуществляться через МСОИ,и если это предусмотрено нормативными актами Москвы.

Способ заставить WhatsApp и Telegram выполнять российское законодательство

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский написал в своем Telegram-канале, что новый многофункциональный сервис будет «больше, чем просто национальный мессенджер». «Он будет содержать много интересных и уникальных функций, являться и безопасной средой для коммуникации и телефонных вызовов и одновременно для получения государственных услуг, - заявил Боярский. - Например, можно будет заселиться в отель без бумажных документов и подтвердить свой возраст на кассе. В будущем это коснется и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС (обязательное медицинское страхование) и др.».

«Наша страна уже во многом лидер в области цифровизации: Госуслуги, наш онлайн-банкинг, российский поисковик, почтовый сервис, отечественные маркетплейсы свой онлайн-магазин приложений, социальные сети и видеохостинг, онлайн-кинотеатры, сервисы такси и доставки - все это занял привычное место в жизнях и смартфонах россиян, в оо время как во многих других странах еще только начинаются попытки внедрить нечто подобное, Создание национального многофукнционального сервиса, а по сути, новой, уникальной экосистему, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закрывает последнюю врешь в нашей цифровой безопасности. Оно призвано кокнурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного, функционального, отечественного».

Также депутат обратил внимание, что «WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской, - прим. CNews) и Telegram продолжат функционировать и доживать свой век но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. «Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены, - считает Боярский. - Она появляется мы создаем ее для вас».

«Появление единой платформы - это еще один шаг на пути к полноценному цифровому суверенитету, - добавил другой соавтор документа, депутат Антон Горелкин. - Подлинно независимые государства не должны позволять доминировать на своем рынке платформам с иностранным контролем». Кроме того, Горелкин считает, что главным ноухау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью - за счет полной интеграции с «госуслугами».

«Как я не раз уже подчеркивала, именно анонимность развязывает руки преступникам, способствует реализации многообразных мошеннических схем, - заявил депутат. - При этом мы видим, что иностранные сервисы в борьбе с ними не заинтересованны, комфорт и безопасность российских пользователей у них не в приоритете. По-настоящему безопасную плафторму кроме нас самих никто не сделает».