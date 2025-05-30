Знаменитый сайт для программистов разочаровался в нейросетях. Теперь он меняет их на живых специалистов

Портал для программистов Stack Overflow изучает способы возвращения пользователей, которых растерял из-за засилья нейросетей – они дают ответы по кодингу гораздо быстрее. Портал создает систему вознаграждения реальных экспертов.

Настоящий, а не искусственный

Крупнейший в мире веб-портал для программистов Stack Overflow решил внедрить систему вознаграждения специалистов и возможность создания персонализированных страниц, чтобы вернуть пользователей, которых он растерял, пишет The New Stack. Как сообщал CNews, существующий много лет Stack Overflow начал погибать под давлением нейросетей – они часто отвечают на вопросы о программировании быстрее и точнее, нежели реальные программисты.

Stack Overflow наиболее известен как сайт вопросов и ответов для программистов и разработчиков. В недавнем прошлом, до столь стремительного проникновения искусственного интеллекта во все аспекты современного мира, в том числе и в кодинг, миллионы людей посещали на регулярной основе, чтобы задать вопросы о конкретных проблемах программирования, а также поделиться собственными техническими знаниями и узнать из коллективного опыта сообщества.

Danial Igdery / Unsplash Stack Overflow хочет, чтобы программистам помогали другие программисты , а не нейросети. А еще он хочет выжить в мире ИИ

Владельцы Stack Overflow намерены вернуть порталу былую популярность в несколько этапов. Для начала в апреле 2025 г. они возродили чат на всех сайтах Stack Overflow (и других 180 сайтах Stack Exchange), о чем лично сообщил генеральный директор проекта Прашант Чандрасекар (Prashanth Chandrasekar). По его словам, это было сделано «в целях укрепления большего числа связей между членами сообщества программистов в мире, все больше управляемом искусственным интеллектом».

Большие перемены

На фоне этих чатов видно, как отчаянно команда Stack Overflow ищет пути возвращения порталу былого интереса пользователей. Годами чат был лишь малозначимой функцией сайта, тогда как теперь команда разработчиков рассматривает его как «непосредственный способ взаимодействия, выходящий за рамки типичного формата вопросов и ответов», подчеркивает Чандрасекар.

Помимо этого, сотрудники Stack Overflow хотят внедрить систему прямых консультаций с экспертами в программировании. Бесплатно они работать не будут – им хотят предложить денежное вознаграждение.

Все это можно считать жестами отчаяния, потому что после запуска всемирно известной нейросети ChatGPT в ноябре 2022 г. интерес программистов к Stack Overflow начал падать, и притом весьма стремительно. С помощью своего фирменного инструмента Data Explorer команда портала DevClass подсчитала, что сумма вопросов и ответов, опубликованных в апреле 2025 г. на Stack Overflow, снизилась более чем на 64% год к году. А если сравнивать с апрелем 2020 г., топадение составило и вовсе более 90%.

Сложно, слишком сложно

Исследователи Stack Overflow опросили более 600 разработчиков и пришли к выводу, что в настоящее время ищущие помощи программисты испытывают трудности с получением реальной помощи от сайта и в принципе не очень довольны им. Написание качественного и правильного вопроса занимает слишком много времени в современном мире, особенно когда большинство не знает, как писать в соответствии со стандартом качества Stack Overflow. Тогда есть вероятность, что они либо получат отрицательный отзыв, либо вообще не получат ответа, пишет The New Stack

В итоге эти пользователи вынуждены обращаться за помощью к искусственному интеллекту, однако они все равно предпочли бы человеческую помощь.

В Stack Overflow подчеркнули что нашли специалистов, готовых эту помощь оказать в рамках экспертной консультации. В команде отметили, что некоторые разработчики были бы весьма заинтересованы в этом, особенно если им не придется делать это бесплатно.

Каждому программисту – по собственной странице

Гендиректор Stack Overflow также хочет превратить портал в своего рода социальную сеть. «Новый Stack Overflow будет создан так, чтобы ощущаться как персонализированная домашняя страница – ваш собственный технический агрегатор. Он может собирать видео, блоги, вопросы и ответы, военные истории, шутки, образовательные материалы, вакансии, все эти форматы (или, может быть, другие, мы будем рады услышать ваши идеи), и складывать их вместе в один персонализированный пункт назначения. Мы хотим, чтобы это место было вашим «третьим экраном» — вашей точкой входа в ваше собственное окружение в Интернете», – заявил он.