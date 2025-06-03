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Компания-создатель «Мира танков» объявлена экстремистской. В России она теперь запрещена. Активы национализированы

Таганский райсуд запретил любую деятельность компании «Леста Игры»* на территории России. Это создатель онлайн-игры «Мир Танков»* и ряда других проектов с многомиллионной аудиторией в России. Активы обращены в пользу государства. Компанию признали экстремистской. Как это отразится на игроках в «Мир Танков»* – неизвестно.

От видеоигр к экстремизму

Компания «Леста Игры»*, разработчик игры «Мир Танков»*, по решению Таганского районного суда признана экстремистской на территории России. Ее деятельность в стране запрещена, а активы полностью национализированы. Ранее соответсвующий иск против компании подала российская Генпрокуратура.

«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить в полном объеме. Запретить деятельность ООО "Леста" и ООО "Леста геймс эдженси", ООО "Леста геймс Москва". Обратить 100% долей этих юрлиц в доход России», – говорится в вердикте судьи Таганского райсуда Михаила Строгонова (цитата по ТАСС).

Решение суда вступает в силу незамедлительно.

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Фото: Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash
Запрет незамедлительный, как и изъятие активов

Решение суда касаетсяследующих юридических лиц: ООО «Леста», ООО «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва». Иск был подан Генпрокуратурой, ответчиками по нему выступали владелец «Леста» Малик Хатажаев и собственник компании Wargaming.net Виктор Кислый. Ранее суд по данному иску налагал арест на активы «Леста».

«Леста Игры»* – это разработчик всемирно известной игры «Мир Танков»*, она же в прошлом World of Tanks. В августе 2025 г. игра отметит свое 15-летие, и за эти годы она собрала вокруг себя многомиллионную армию поклонников, в том числе и в России.

В 2022 г. «Леста Игры»* прекратила свое участие в разработке международной игры World of Tanks и вместо нее приступила к развитию ее полной копии «Мир Танков»*. Также «Леста Игры»* является издателем не менее известной онлайн-игы «Мир кораблей».

Первый пошел

«Леста Игры»* – не первая компания, связанная с информационными технологиями, получившая в России клеймо «экстремистская организация». Как сообщал CNews, в 2022 г. аналогичное решение было принято в отношении американской Meta**, которая раньше называлась Facebook**. Ее социальные сети Facebook** и Instagram** запрещены к использованию на территории России и заблокированы, однако принадлежащий ей же мессенджер WhatsApp** к моменту выхода материала был легально доступен всем россиянам. Впрочем, власти не скрывают своих намерений по его блокировке.

В то же время кое в чем «Леста Игры»* все же сумела стать первой. Как пишет ТАСС, это «первый инцидент, связанный с судебным запретом издателя видеоигр».

Что будет с игроками

Игра World of Tanks, как и ее локальная версия «Мир Танков»*, предназначенная специально для России и Белоруссии, по умолчанию бесплатная. Покупать ее не нужно, она распространяется свободно.

Однако внутри самой игры существует целая масса различных микротранзакций – можно покупать новые танки, различные игровые товары и премиум-доступ к игре. Эта схема стала весьма популярной среди игроков, в том числе и российских.

К моменту выхода материала не было доподлинно известно, какое наказание будет ждать тех, кто просто играет в «Мир Танков»*, и какая угроза нависла над теми, кто хоть раз тратил хотя бы рубль на эту игру. Свое мнение по этому вопросу в личном Telegram-канале высказал депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

«У этой истории впереди еще апелляция, но при любом исходе пользователям "Мира танков"*, "Мира кораблей"* и других продуктов "Леста Игр"* беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки», – написал Горелкин.

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Официальных гарантий безопасности игрокам государство пока не дает. Вероятность уголовного преследования по-прежнему существует

Депутат добавил также, что в скором будущем «активы "Леста Игр"* перейдут под контроль государства, а затем, вероятнее всего, будут переданы профильной российской компании.

Все было ожидаемо

О том, что «Леста Игры»* рискует стать экстремистской организацией, а ее основатели – лишиться связанных с компанией активов, стало известно в конце апреля 2025 г. CNews писал тогда, что суд об этом попросила Генпрокуратура

Основанием для таких мер был сбор средств, организованный компанией Wargaming (второй разработчик World of Tanks) в пользу Украины. «Леста Игры»* отделилась от международной Wargaming в 2022 г. и начала работать над игрой «Мир Танков»*.

Как «Леста» была связана с Wargaming

Студия игр «Леста» была основана в Санкт-Петербурге. В 2011 г. она вошла в состав Wargaming (разработчик игры «Мир танков») и стала разрабатывать новую игру «Мир кораблей». Wargaming была основана белорусом Виктором Кислым, штаб-квартира находится на Кипре.

В 2022 г. приняла решение уйти из России и Белоруссии, передав свои операции в этих странах «Леста». Владельцем «Леста» стал Малик Хантажаев. Компания стала оперировать играми «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz на территориях России и Белоруссии.

Пресс-служба «Леста» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Ранее в компании утверждали, что разделение бизнеса с Wargaming было полностью завершено, базы данных игроков и сервера «Леста» находятся в России и не связаны с Wargaming. Также продукты «Леста» развиваются отдельно от продуктво Wargaming.

Небольшая связь между «Леста» и wargaming через Гонконг

Как отмечал Telegram-канал The Edinorog, после разделения активов у Wargaming оставалась незначительная доля в «Леста». Компания «Леста» сначала принадлежала Хатажаеву, затем с осени 2022 г. по осень 2024 г. гонконгской Lesta Hong Kong. В ней 0,1% (одна акция) принадлежала Владимиру Кислому – отцу Виктора Кислого. Он же является владельцем 25% в Wargaming. С конца 2024 г. Хатажаев напрямую стал владельцем «Леста».

В пресс-службе «Леста» утверждают, что данная акция была «техническая»: она на давала прав голоса или получения дивидендов. Ее наличие было необходимо для того, чтобы отменить процесс разделения активов Wargaming.

Что ждет «Лесту»

Ряд отраслевых ассоциаций - АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий), АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» - написали письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить принудительной передачи прав на активы «Леста». В письме указывалось, что 200 наиболее квалифицированных сотрудников «Леста» уже подали заявления об увольнении и могут релоцироваться заграницу.

Газета «Коммерсант» писала, что после передачи активов «Леста» в Росимущество они затем могут перейти к фонду Gem Capital, который принадлежит бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Александру Палию. Этот фонд владеет дистрибьютором онлайн-игр Innova. В Gem Capital эту информацию опровергали, заметка вскоре была удалена с сайта «Коммерсанта».

* «Леста Игры» признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

** Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России. WhatsApp принадлежит Meta.

Геннадий Ефремов

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