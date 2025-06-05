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Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025»

В июне 2025 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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CNews FORUM традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

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Федор Лежнев, директор Департамента информационных технологий Альфа-Капитал

В CNews FORUM Кейсы 2025 примут участие заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; директор по информационным технологиям, ФГУП «Космическая связь» Павел Татаренко; директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Сергей Субачев; руководитель ИТ-блока МКБ Николай Ульянов; директор Департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов России Елена Громова; директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев; заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов; ит-директор «МСД Фармасьютикалс» Анатолий Обухов; вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «ТВЭЛ» Евгений Гаранин; директор по информационным технологиям Росгеологии Павел Соловьев; директор ГАУ ИТЦ «Соцзащита» Москвы Денис Солодовников; директор по ИТ и цифровой трансформации, ГК «Агроэко» Сергей Меркулов; директор департамента технологий искусственного интеллекта «Русал» Михаил Граденко; директор по цифровой трансформации UD Group Юрий Секликов; директор департамента цифровой трансформации «Технологии ОФС» Юлия Стружкова; директор по развитию информационных систем Банка «ВТБ» Олег Тихомиров; директор по ИТ Perfomance Group Александр Бражников; руководитель департамента цифровизации ОХК «Уралхим» Алексей Бондаренко; начальник управления информационных технологий и систем Автозавода Санкт-Петербурга Роман Цыганков; директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников; начальник отдела архитектуры данных центра стратегии и инициатив Росгосстраха Максим Васильев; руководитель команды разработки X5 Tech Фаддей Осипов; заместитель генерального директора по цифровой трансформации Ижевского завода тепловой техники Станислав Ромащев; советник генерального директора по ИТ Henderson Евгений Мельников; директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» Федор Лежнев; советник генерального директора по цифровой трансформации «Объединенная авиастроительная корпорация» Александр Лебедев; советник практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Артем Евсеев;

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Елена Овцына, руководитель направления инновационных продуктов Лента

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Цифровизация промышленности», «Программно-аппаратные комплексы», «Информационная безопасность» и «Искусственные интеллект и большие данные».

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Дмитрий Бунеев, CDO ИДС Боржоми Россия и Беларусь

На секции «Искусственный интеллект и большие данные» выступят: директор Департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» Федор Лежнев, руководитель отдела стандартизации и контроля качества Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы Рустам Ерижоков, директор по управлению проектами клиентского сервиса DPD в России Наталья Лошкарева, руководитель направления инновационных продуктов «Лента» Елена Овцына, руководитель продуктового направления VK Data Platform Владимир Новоженов, проректор Президентская академия (РАНХиГС) «Павел Клепинин», ИТ-Директор группа компаний стоматологических клиник Dream team company («Команда Мечты») Сергей Елисеев, CDO ИДС «Боржоми Россия и Беларусь» Дмитрий Бунеев, руководитель департамента технологий индустрии 4.0. «ЕвроХим» Александр Котельников, руководитель Центра аналитики и исследований МТС Web Services Николай Шуняев, cluster lead Architect МТС Web Services Виталий Ляпер, руководитель направления по архитектуре данных, владелец продукта Data Lake« Магнит» (Magnit Tech) Сергей Черномырдин, руководитель направления искусственного интеллекта Siblion Андрей Овчинников, независимый эксперт «Модератор» Александр Виноградов, заместитель генерального директора по стратегии «Дамате» Сергей Иванов.

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете
В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек

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