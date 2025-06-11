Россиян лишили любимейшего магазина электроники. Закрыты и опечатаны товары на 100 миллионов

Магазин техники PiterGSM в Санкт-Петербурге закрыт и опечатан по решению ФТС России. Это один из старейших и любимейших магазинов электроники у россиян – более 5000 отзывов с общим рейтингом 5.0. Сайт магазина пока работает, как и доставка заказов.

Таможня не дает добро

Федеральная таможенная служба России (ФТС) закрыла и опечатала популярный и любимый многими россиянами магазин техники и электроники PiterGSM, пишет «Фонтанка». Он располагается в Санкт-Петербурге 2-й Советской советской улице. В настоящее время над магазином висит угроза изъятия техники на сумму свыше 100 млн руб., утверждает издание.

PiterGSM работает 17 лет, то есть с 2008 г., указано на его официальном сайте.

По информации «Фонтанки», сотрудники российской таможни пришли в магазин и попросили сотрудников предъявить документы на продукцию, а также все декларации и сертификаты соответствия. В не меньшей степени их интересовало, почему цены на товары в PiterGSM ощутимо ниже, нежели в других магазинах.

PiterGSM – известный в России магазин техники. На «Яндексе» у него рейтинг 5 баллов из 5 на основе более 5000 отзывов, и во многих из них действительно упоминаются низкие цены. Редакция CNews убедилась, что группа PiterGSM в соцсети «ВКонтакте», а также официальный интернет-магазин функционировали на момент публикации материала, но с пометкой, что «по техническим причинам магазин временно работает только на доставку».

Сайт магазина пока работает

Отметим также, что в сентябре 2024 г. был закрыт не менее известный и еще более старый магазин «Плеер.ру», основанный в 2002 г. Менеджеры ряда его точек продаж уволились одним днем. В мае 2025 г. связанное с ним юрлицо ООО «Электрон» было признано банкротом.

Контра? Банда?

Как сообщает издание, представители таможенной службы провели осмотр и пересчет товара, на что им потребовалось около суток, после чего составили протокол. В общей сложности количество товара перевалило за 3000 единиц, а его стоимость – за 100 млн руб.

«Не нужно объяснять, что затем последует: конфискация, штраф, экспертиза и доначисление таможенных платежей», – пишет «Фонтанка», утверждая, что слово «контрабанда», равно как и официальная формулировка «Уклонение от уплаты таможенных платежей»), «пока официально не звучит.

Пользователей полностью устраивают цены в PiterGSM

По версии издания, появление сотрудников таможни в дверях магазина PiterGSM может обернуться «приостановкой деятельности магазина, внесением в реестр недобросовестных участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности – прим. CNews) и блокировкой дальнейших операций с импортом» .

Попытка номер два

За годы работы PiterGSM таможня проявляет к нему интерес во второй раз – впервые таможенники пришли к нему с аналогичными вопросами в 2022 г. Впрочем, на работе магазина это никак не отразилось – он продолжил функционировать вплоть до июня 2025 г.

Как именно PiterGSM удается держать сверхнизкие цены почти на весь свой ассортимент, магазин не сообщает, однако разница действительно существенная. Например, к моменту выхода материала смартфон Apple iPhone 16 Pro Max с 256-гигабайтным накопителем стоил здесь 101 тыс. руб., тогда как самая низкая цена в других магазинах составляет 126 тыс. руб. Впрочем, на американском сайте Apple этот мобильник все еще стоит дешевле – $1199 или 94,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 июня 2025 г.

Особенности магазина

«Фонтанка» со ссылкой на пользователей раскрыла несколько особенностей работы PiterGSM, нехарактерных для розничных магазинов образца 2025 г. Так, многие ссылаются на отсутствие витрин, выдачу товара прямо со склада и следовательно, необходимость предварительного оформления заказа на сайте.

Не все розничные магазины работают так долго

Также часть клиентов жаловались на исключительно наличный расчет – даже если нужно купить дорогой ноутбук, потребуется иметь всю сумму наличными.

Максимальная скрытность

К моменту выпуска материала на сайте магазина отсутствовала любая информация о его владельце – даже в разделе об обработке персональных данных упоминается лишь «администрация сайта». Как удалось установить CNews, торговая марка PiterGSM принадлежит индивидуальному предпринимателю Михаилу Александровичу Малыгаеву. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС), заявка на регистрацию бренда была подана 24 января 2014 г. и реализована 21 мая 2015 г. за номером 543014. Дата истечения срока действия исключительного права – 24 января 2034 г.

В описании к торговой марке указан лишь адрес для переписки, который ведет к абонентскому ящику. К нему, однако же, привязано название компании – ООО «Линтес».

Владелец торговой марки PiterGSM

К 11 июня 2025 г. в ЕГРЮЛ числилась лишь одна компания с таким названием – она основана в Санкт-Петербурге в декабре 2011 г., имеет уставный капитал 10 тыс. руб. и, как указано на официальном сайте, является патентным бюро. Гендиректор – Елена Фролова, выручка за 2024 г. – 5,7 млн руб. (рост 13% год к году), чистая прибыль – 185 тыс. руб. (данные «Контур.Фокуса»).

Как пишет «Фонтанка», Малыгаев стоял за PiterGSM «с самого старта магазина», и его имя указано на кассовых чеках (информация актуальна на апрель 2025 г.

Согласно «Контур.Фокусу», Малыгаев действует как индивидуальный предприниматель – этот статус он получил в Санкт-Петербурге в июле 2012 г. Основной вид деятельности – «торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах» (код ОКВЭД 47.43).

За годы деятельности в качестве ИП Малыгаев принял участие в четырех гостендерах на сумму 432,7 тыс. руб., но победил лишь в двух из них. Первый выигранный контракт – это «Закупка телефона Apple IPad Air 64 GB 4 G+wi-fi» на 30,16 тыс. руб. для СПбГБУК «Большой концертный зал "Октябрьский"» в мае 2014 г. Второй контракт датирован октябрем 2013 г., и это поставка «аппаратов телефонных и устройств специальных» на сумму 27,55 тыс. руб. для того же учреждения.

По данным «Контур.Фокуса», существует пока лишь одна компания, в которой Малыгаев числится одновременно и бенефициаром и генеральным директором. Это ООО «Косто» из сферы рекламы, ее последняя финансовая отчетность сдана с нулевыми показателями. Компания основана в Санкт-Петербурге в мае 2023 г. и имеет уставный капитал 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – «деятельность рекламных агентств» (73.11).