Мир перевернулся: интернет-пиратство пошло на спад. В лидерах по трафику Россия и США

Интернет-пиратство идет на спад

Интерес пользователей к пиратским интернет-ресурсам по итогам 2024 г. заметно снизился – более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные компании MUSO, занимающейся исследованием пиратских экосистем с 2017 г.

Согласно отчету MUSO, в 2024 г. в глобальных масштабах сайты, размещающие контент незаконно, были посещены 216 млрд раз, тогда как в конце 2023 г. этот показатель остановился на значении в 229 млрд.

Мировым лидером по количеству пиратского трафика исследователи называют США. На долю жителей этого североамериканского государства пришлось 12% от от общего количества пиратских визитов, зафиксированных экспертами, или 26,7 млрд неуникальных посетителей.

Amy Syiek / фотобанк Unsplash Свежие данные MUSO показывают, что совокупный трафик пиратских сайтов снижается, а предпочтения пиратов претерпевают существенные изменения

Стоит отметить, что исследование MUSO не учитывает трафик на IPTV-сервисы, которые крайне популярны, в том числе среди любителей спорта. В погоне за моментальными блокировками таких ресурсов правообладатели могут наносить ущерб не только пиратам, но и законопослушным интернет-пользователям.

Разбивка по типам контента

Эксперты MUSO зафиксировали существенные изменения в структуре спроса на пиратский контент в сравнении с предыдущими периодами.

Наиболее востребованной у потребителей материалов такого рода остается категория TV (сериалы и телевизионные программы) – на нее приходится 44,6% трафика. Смежные категории, такие как Film (кино) и Music (музыка) завершили 2024 г. с показателями в 11,3% и 6,4% соответственно. Чуть больше, чем музыка, пользователей Сети интересовало пиратское программное обеспечение – на долю категория Soft пришлось 6,9% трафика.

Интерес ко всем перечисленным категориям, согласно статистике MUSO, снизился. Однако если в случае с TV и Software падение трафика было весьма скромным – на уровне 6,8% и 2,1% соответственно, то с Film и Music ситуация отличается кардинально.

В 2024 г. любители полнометражных фильмов на 18% реже отправлялись на поиски контента на сомнительные интернет-площадки, нежели годом ранее. Тем не менее в MUSO не считают, что это факт обусловлен в первую проснувшимся в пользователях уважением к копирайту. В не меньшей степени на снижение пиратского кинотрафика повлияло меньшее количество блокбастеров, вышедших в прокат в 2024 г., по сравнению с 2023 г.

Еще реже приходилось обращаться к пиратским ресурсам желающим бесплатно послушать музыку – в данной категории падение трафика составило 19%. Это частично объясняется продолжением роста популярности стриминговых аудиоплатформ, предоставляющих легальный контент, таким каких как Spotify и Apple Music, в том числе бесплатно.

Неожиданный претендент на лидерство

Единственная категория пиратского контента, продемонстрировавшая рост, – Publishing (печатных или цифровые издания) и с показателем в 30,7% уступившая лишь TV. Трафик на интернет-ресурсы, предлагающие нелегальные копии продуктов этого типа, увеличился на 4,3% – с 63,6 млрд до 66,4 млрд посетителей.

Как отмечает TorrentFreak, всплеск интереса к контенту в этой категории – сравнительно недавняя тенденция. Львиную долю трафика в этой категории генерирует манга (Manga) – японские комиксы (70,15%). Главные потребители контента такого рода, по информации MUSO, – США, Индонезия и Россия. Япония, являющаяся родиной данного жанра, оказалас лишь на пятом месте.

В то же время на художественную и документальную литературу (Books; печатные издания и их цифровые копии) приходится всего лишь 5,1%, а на долю аудиокниг (Audiobooks) и того меньше – 1,55%. Пиратские научные онлайн-библиотеки в последние годы привлекли значительное внимание к себе со стороны правообладателей.

Относительно неплохим спросом пользуется так называемая сетевая литература (Web Fiction; 7,39%). Наименьший интерес для пиратов представляют образовательные материалы (Educational; 0,82%), журналы и газеты (Magazines & Newspapers; 0,09%), а также партитуры (Sheet Music; 0,07%).

Где живут самые продуктивные онлайн-пираты

Помимо США по объему пиратского трафика, в первую тройку вошли Индия (8,12%), которая демонстрирует устойчивый прирост по данному показателю, и Россия (7,12%). За ними расположились два государства Юго-Восточной Азии – Индонезия (5,6%) и Вьетнам (3,44%).

MUSO через TorrentFreak Рейтинг стран, лидирующих по пиратскому трафику

Как отмечает TorrentFreak, если бы при составлении соответствующего рейтинга во внимание был принят такой показатель, как общее количество пользователей интернета в стране, то лидерами бы оказались Канада и Украина, которые в текущей его версии заняли лишь седьмое и 10 места соответственно.