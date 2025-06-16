CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня
24 июня. состоится секция CNews «Импортозамещение» в рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров».
CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 2025 г.
Среди докладчиков на данный момент:
Станислав Тульчинский, управляющий директор Департамента информационных технологий, Россельхозбанк;
Юлия Стружкова, директор департамента цифровой трансформации, «Технологии ОФС»;
Олег Тихомиров, директор по развитию информационных систем, Банк ВТБ;
Роман Цыганков, начальник управления информационных технологий и систем, «Автозавод Санкт-Петербург»;
Леонид Мальчер, директор, ОГКУ Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области;
Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому развитию, ФРИИ;
Сергей Кирюшин, директор программы, «Модератор», Школа ИТ-менеджмента РАНХиГС;
Степан Дудник, технический директор, HD Tech;
Антон Сафронов, технический директор, «ДОМ.PФ Технологии»;
Алексей Горбунов, директор по информационным системам, «Автоваз»;
Евгений Максимов, директор по развитию бизнеса VK Cloud, VK Tech;
Алексей Шершнев, ИТ-директор компании Farzoom, «Х. Технологии».
Основные темы:
- Импортозамещение: подводим предварительные итоги.
- Государственная поддержка импортозамещения.
- Импортозамещение как главный стимул развития рынка ИТ.
- Импортозамещение и цифровая трансформация.
- Российское ПО как альтернатива западным решениям.
- Российское оборудование: делимся опытом.
- Отечественный вендор --- кто он?
- Как добиться технологической независимости?
- Экспортный потенциал российских решений.
- Импортозамещение и экономическая эффективность.
Подробная информация на сайте.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 29000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.