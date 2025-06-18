Десятки российских регионов испытывают проблемы с интернетом, некоторые почти неделю

В десятках российских регионах зафиксированы проблемы с мобильным интернетом. В некоторых регионах, например, Тюменской и Ростовской областях, они происходят уже почти неделю.

Перебои с мобильным интернетом в российских регионах

По данным Telegram-канала «На связи Служба техподдержки» к 17 июня проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в 30 российских регионах.

Отключения приходят неравномерно, «где-то весь поселок может быть полностью без интернета, где-то только определенный район города, но «интернет-шатдаунов» определенно становится все больше», - пишут авторы канала.

Тюменская область - неделя без мобильного интернета

На территории Тюменской области с 12 июня 2025 г. по настоящее время наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Об этом 17 июня сообщил Информационный центр правительства Тюменской области.

В сообщении указывается, что соответствующие меры были приняты в целях обеспечения безопасности граждан, при этом «стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме». «Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», - говорится в сообщении.

Издание «Наш город - Тюмень» подтверждает что в регионе шестой день подряд наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Это отразилось и на работе торговых точек: из-за проблем с интернетом терминалы для безналичной оплаты также не работают с перебоями, в связи с чем покупателей просят снять наличные в банкомате.

Проблемы испытывают и службы такси. Один из местных водителей рассказал изданию, что сначала он везет клиентов к банкомату для съема наличных, а только потом - к нужному адресу. Издание пишет, что перебои в работе мобильного интернета фиксируется и в других регионах Урала: Курганской и Свердловской областей и Ханты-Мансийском округе.

Какие еще регионы затронуты ограничениями на работу мобильного интернета

В Ростовской области проблемы с мобильным интернетом также начались 12 июня, пишет издание «Привет Ростов». Власти региона подтвердили, что временные отключения мобильного интернета происходят из соображений безопасности.

Об ограничениях на работу мобильного интернета сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, объяснив это необходимостью обеспечения безопасности критически важных объектов в регионе.

Об ограничениях на работу мобильного интернета сообщили власти Брянской и Калужской областей и республики Татарстан, Кроме того, сообщения о перебоях с мобильным интернетом приходили из Тульской и Воронежской областей.

В то же время в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что подведомственный службе ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования) «не зафиксировал аварийных ситуаций на сетях операторов связи».

Отключения мобильного интернета в рамках подготовки и проведения Парада Победы

Предыдущая крупная волна отключений мобильного интернета и сотовой связи происходила в России на майских праздниках. Тогда данные меры были вызваны необходимостью обеспечения безопасности Парада Победы, проходившего 9 мая, и репетиции к нему. По данным Telegram-канала «На связи Служба техподдержки», проблемы были зафиксированы на территории 40 регионов во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского.

В Москве проблемы с мобильным интернетом начались 5 мая. 21 мая проблемы с мобильным интернетом наблюдались в ряде регионов Центральной России: Тульская, Липецкая и Воронежская области.