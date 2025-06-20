Создатели «самого большого в мире процессора» с 900 тыс. ядер вляпались в грандиозный скандал
Аккаунт стартапа Cerebras в сети Х Илона Маска взломали. Злоумышленники призывали пользователей покупать криптовалюту, то есть устроили мошенническую схему. Cerebras известна тем, что умеет создавать процессоры с сотнями тысяч ядер внутри. Intel и AMD не могут достичь и 200 ядер.
Взлом проблемами чреват
Компания Cerebras, производитель крупнейших в мире чипов искусственного интеллекта с сотнями тысяч ядер внутри, стала жертвой хакеров, пишет Tom’s Hardware. Неизвестные взломали ее аккаунт в принадлежащей миллиардеру Илону Маску (Elon Musk) заблокированной в России соцсети X (ранее Twitter).
Получив доступ к профилю, киберпреступники начали рекламировать криптовалюту $CEREBRAS и призывали покупать его в качестве выгодного вложения денег. Но это именно мошенническая схема, поскольку Cerebras не имеет к этому токену никакого отношения.
«Cerebras не запускает и никогда не будет запускать или поддерживать какую-либо криптовалюту или токен», – гласит официальное заявление компании.
По данным Tom’s Hardware, виртуальная монета была запущена 15 июня 2025 г., но при этом сразу же вызвала подозрения у отраслевых аналитиков. Они сразу заявили, что эта криптовалюта действительно может оказаться мошенничеством. На тот момент подтверждения этому от Cerebras не было.
Сотрудники компании, включая директора по маркетингу продукции Джеймса Вана (James Wang) и генерального директора Эндрю Фельдмана (Andrew Feldman), поспешили развеять любые слухи о том, что компания выпустила монету $CEREBRAS, как только до них дошла информация об этом.
Атака подтверждена
В Cerebras заявили не только о непричастности к токену $CEREBRAS, но и о том, что их официальный Х-аккаунт был успешно атакован неизвестными киберпреступниками. «Официальный аккаунт Cerebras Systems X был захвачен неавторизованными лицами для продвижения мошеннической криптовалютной схемы», – сообщили Tom’s Hardware представители Cerebras.
«Мы работаем над тем, чтобы вернуть контроль над аккаунтом. Будьте бдительны и защитите себя от мошенничества», – подчеркнули в компании.
К моменту выхода материала Cerebras, похоже, удалось восстановить доступ к своему аккаунту в Х. Дополнительных официальных заявлений по этому поводу она не делала, однако в ее профиле больше нет никаких сообщений о криптовалюте, равно как и о факте взлома. Последнее сообщение в нем датировано 2 июня 2025 г., хотя запуск монеты $CEREBRAS, по данным Tom’s Hardware, состоялся в середине июня 2025 г.
Сотни тысяч ядер за 10 лет
Cerebras – это очень молодая компания в сравнении с другими разработчиками процессоров. Она была основана в США в 2015 г., тогда как Intel и AMD работают с 1968 и 1969 г. соответственно, Qualcomm – с 1985 г., MediaTek – с 1997 г.
Тем не менее, ни одна из перечисленных компаний не может сравниться с Cerebras по числу ядер в их современных процессорах. Рекорд MediaTek – 10 ядер, у Qualcomm – восемь ядер, а в самых передовых серверных процессорах AMD и Intel количество ядер исчисляется десятками, но никак не сотнями тысяч, как у Cerebras.
Для примера, в марте 2024 г. компания создала процессор с 900 тыс. вычислительных ядер. Внутри него находятся триллионы транзисторов, а сам он разрабатывался для нужд искусственного интеллекта. Это уникальный процессор – до сих пор ни у одного другого чипа в мире нет такого количества ядер.
Этот CPU носит название Wafer Scale Engine 3 (WSE-3) и выдает 125 петафлопс (PFLOPS) производительности в вычислениях, связанных с искусственным интеллектом. Что самое главное – процессор полностью готов к серийному производству.
Важно обратить внимание на цифру 3 в названии чипа, поскольку это третий серийно выпускаемый процессор в активе компании. В апреле 2021 г. свет увидел его предшественник под названием WSE-2, внутри которого находятся 850 тыс. ядер и 40 ГБ встроенной памяти SRAM (у третьего поколения ее объем равен 44 ГБ).
Площадь кристалла Cerebras WSE-3 составляет 46,225 тыс. кв. мм, на ней умещаются 4 трлн транзисторов. У WSE-2 площадь кристалла аналогичная, но транзисторов почти вдвое меньше – 2,6 трлн. Оба чипа выпускаются по сравнительно современным нормам – 7 нм для второго поколения и 5 нм для третьего.