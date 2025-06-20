Создатели «самого большого в мире процессора» с 900 тыс. ядер вляпались в грандиозный скандал

Аккаунт стартапа Cerebras в сети Х Илона Маска взломали. Злоумышленники призывали пользователей покупать криптовалюту, то есть устроили мошенническую схему. Cerebras известна тем, что умеет создавать процессоры с сотнями тысяч ядер внутри. Intel и AMD не могут достичь и 200 ядер.

Взлом проблемами чреват

Компания Cerebras, производитель крупнейших в мире чипов искусственного интеллекта с сотнями тысяч ядер внутри, стала жертвой хакеров, пишет Tom’s Hardware. Неизвестные взломали ее аккаунт в принадлежащей миллиардеру Илону Маску (Elon Musk) заблокированной в России соцсети X (ранее Twitter).

Получив доступ к профилю, киберпреступники начали рекламировать криптовалюту $CEREBRAS и призывали покупать его в качестве выгодного вложения денег. Но это именно мошенническая схема, поскольку Cerebras не имеет к этому токену никакого отношения.

«Cerebras не запускает и никогда не будет запускать или поддерживать какую-либо криптовалюту или токен», – гласит официальное заявление компании.

По данным Tom’s Hardware, виртуальная монета была запущена 15 июня 2025 г., но при этом сразу же вызвала подозрения у отраслевых аналитиков. Они сразу заявили, что эта криптовалюта действительно может оказаться мошенничеством. На тот момент подтверждения этому от Cerebras не было.

Фото: Cerebras Это не пластина со множеством процессоров, это все - один процессор

Сотрудники компании, включая директора по маркетингу продукции Джеймса Вана (James Wang) и генерального директора Эндрю Фельдмана (Andrew Feldman), поспешили развеять любые слухи о том, что компания выпустила монету $CEREBRAS, как только до них дошла информация об этом.

Атака подтверждена

В Cerebras заявили не только о непричастности к токену $CEREBRAS, но и о том, что их официальный Х-аккаунт был успешно атакован неизвестными киберпреступниками. «Официальный аккаунт Cerebras Systems X был захвачен неавторизованными лицами для продвижения мошеннической криптовалютной схемы», – сообщили Tom’s Hardware представители Cerebras.

«Мы работаем над тем, чтобы вернуть контроль над аккаунтом. Будьте бдительны и защитите себя от мошенничества», – подчеркнули в компании.

Упоминания о криптовалюте исчезли

К моменту выхода материала Cerebras, похоже, удалось восстановить доступ к своему аккаунту в Х. Дополнительных официальных заявлений по этому поводу она не делала, однако в ее профиле больше нет никаких сообщений о криптовалюте, равно как и о факте взлома. Последнее сообщение в нем датировано 2 июня 2025 г., хотя запуск монеты $CEREBRAS, по данным Tom’s Hardware, состоялся в середине июня 2025 г.

Сотни тысяч ядер за 10 лет

Cerebras – это очень молодая компания в сравнении с другими разработчиками процессоров. Она была основана в США в 2015 г., тогда как Intel и AMD работают с 1968 и 1969 г. соответственно, Qualcomm – с 1985 г., MediaTek – с 1997 г.

Тем не менее, ни одна из перечисленных компаний не может сравниться с Cerebras по числу ядер в их современных процессорах. Рекорд MediaTek – 10 ядер, у Qualcomm – восемь ядер, а в самых передовых серверных процессорах AMD и Intel количество ядер исчисляется десятками, но никак не сотнями тысяч, как у Cerebras.

Для примера, в марте 2024 г. компания создала процессор с 900 тыс. вычислительных ядер. Внутри него находятся триллионы транзисторов, а сам он разрабатывался для нужд искусственного интеллекта. Это уникальный процессор – до сих пор ни у одного другого чипа в мире нет такого количества ядер.

Этот CPU носит название Wafer Scale Engine 3 (WSE-3) и выдает 125 петафлопс (PFLOPS) производительности в вычислениях, связанных с искусственным интеллектом. Что самое главное – процессор полностью готов к серийному производству.

Важно обратить внимание на цифру 3 в названии чипа, поскольку это третий серийно выпускаемый процессор в активе компании. В апреле 2021 г. свет увидел его предшественник под названием WSE-2, внутри которого находятся 850 тыс. ядер и 40 ГБ встроенной памяти SRAM (у третьего поколения ее объем равен 44 ГБ).

Площадь кристалла Cerebras WSE-3 составляет 46,225 тыс. кв. мм, на ней умещаются 4 трлн транзисторов. У WSE-2 площадь кристалла аналогичная, но транзисторов почти вдвое меньше – 2,6 трлн. Оба чипа выпускаются по сравнительно современным нормам – 7 нм для второго поколения и 5 нм для третьего.