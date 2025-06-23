Wildberries превращается в сотового оператора

Маркетплейс Wildberries намерен стать сотовым оператором и составить конкуренцию «большой четверке». Это будет виртуальный оператор без собственной аппаратной инфраструктуры, коих в России становится все больше. Кто предоставит инфраструктуру, пока неизвестно, но аналитики делают ставку на Т2.

Фиолетовый оператор связи

Российский маркетплейс Wildberries в обозримом будущем собирается выйти на рынок сотовой связи, пишет «Коммерсант». Официально об этом пока не объявлено – информация поступила от источников издания в неназванном операторе связи федерального уровня и в крупных телекоммуникационных компаниях.

Wildberries собирается стать виртуальным оператором (MVNO), то есть он будет составлять конкуренцию «Билайну», МТС, Т2 (в прошлом – «Теле 2») или «Мегафону», базируясь на оборудовании одного из них. Кто именно предоставит ему «железо», пока неизвестно – переговоры ведутся.

Gemini О тарифах нового оператора информации пока нет

Виртуальные операторы связи стали очень популярными в России. Чаще всего такие услуги предоставляют банки – в России работают «СберМобайл» (Т2 и «Мегафон»), «Газпромбанк Мобайл», «Т-Мобайл» (Т2 и МТС) и ряд других операторов без инфраструктуры. При этом часто они предлагают более выгодные тарифы, нежели «большая четверка».

Конкуренция приветствуется

Несмотря на то, что виртуальные операторы переманивают абонентов «большой четверки» более привлекательными условиями, федеральные операторы лишь приветствуют такого рода конкуренцию. Как пишет «Коммерсант», в «Билайне» «видят большой потенциал в секторе MVNO и намерены усилить свое присутствие на этом рынке».

Представители «Мегафона» сообщили изданию, что в компании «открыты к сотрудничеству» с новыми клиентами. По их словам, сейчас «Мегафон» предоставляет инфраструктуру пяти виртуальным операторам. Аналогичные комментарии предоставили представители Т2, подчеркнув, в их сети находится 25 виртуальных операторов.

Сами виртуальные операторы, как ни странно, тоже рады новым игрокам – по словам их представителей, это «стимулирует конкуренцию», пишет издание. Однако не все видят новых игроках рынка потенциальных конкурентов. В Yota, к примеру, даже не собираются вносить изменения в свою стратегию развития, если Wildberries станет оператором связи, отметил «Коммерсант».

Шанс есть

Сторонние эксперты высоко оценивают шансы Wildberries закрепиться на новом для себя рынке. Так, по оценке директора департамента телекоммуникационных сервисов J’son & Partners Consulting Кирилла Кучерова, через пять-шесть лет после запуска маркетплейс вполне может набрать абонентскую базу, сопоставимую с таковой у «Т-Мобайла». К последнему в настоящее время подключено около 6 млн абонентов.

Но добиться этого Wildberries сможет только при достаточном вложении денег в развитие своего нового бизнеса и в его продвижение, отмечает Кучеров. По его словам, инфраструктуру маркетплейсу в итоге предоставит Т2.

Аналогичного мнения придерживается и независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. «Наибольшая вероятность, что WB запустится на Т2 с их "фабрикой", у которой процессы запуска отлажены и они могут предлагать конкурентные условия. Другой момент, что MVNO заинтересовались и другие игроки – "Мегаaон" и "Билайн"»,- сказал он «Коммерсанту».

Wildberries повсюду

В последнее время Wildberries старается выйти далеко за пределы бизнеса маркетплейса. Так, он собирается стать еще и классифайдом – то есть сайтом с частными объявлениями о продаже вещей.

CNews писал о запуске Wildberries этого сервиса в середине июня 2025 г. На тот период времени он содержал внушительное количество искусственных ограничений – например, нельзя было продавать технику, а также любые товары, приобретенные не в Wildberries.

Также 20 июня 2025 г. представители Wildberries сообщили о планах маркетплейса по выпуску приложения для чтения, в котором будут не только книги, но и аудиокниги. Тестовый запуск состоится до конца 2025 г., отметили в компании, не указав более точные сроки.