Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных

Членам палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться мессенджером WhatsApp* (компания признана экстремистской организацией на территории России) на правительственных гаджетах по соображениям информационной безопасности. Управление кибербезопасности посчитало, что мессенджер является приложением высокого риска.

Запрет использования мессенджера

Американским парламентариям запретили использовать WhatsApp* (компания признана экстремистской организацией на территории России), об этом пишет Axios.

Приложение для обмена сообщениями WhatsApp созданное американской компанией Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) с июня 2025 г. не разрешается к использованию на устройствах, используемых сотрудниками палаты представителей Конгресса США.

По информации Axios, главный административный сотрудник палаты представителей США уведомил служащих Конгресса 23 июня 2025 г. о том, что WhatsApp теперь запрещен на их правительственных устройствах. В электронном письме, полученном журналистами Axios, говорится, что управление кибербезопасности сочло WhatsApp опасным для пользователей из-за отсутствия прозрачности в том, как он защищает пользовательские данные, отсутствия шифрования хранимых данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием.

«Персоналу палаты представителей не разрешается загружать или хранить приложение WhatsApp на любом устройстве, включая мобильные, настольные или веб-браузерные версии его ИТ-продуктов», - отмечается в сообщении. Кроме того, в нем упоминается, что с теми, у кого есть приложение WhatsApp на их устройствах, выданных им по роду деятельности, свяжутся для его удаления. В электронном письме в качестве приемлемых альтернатив WhatsApp были указаны Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage и FaceTime.

Представитель материнской компании Meta Энди Стоун (Andy Stone) заявил, что не согласен с такой характеристикой приложения со стороны Конгресса США. «Сообщения в WhatsApp по умолчанию зашифрованы сквозным шифрованием, то есть их видят только получатели, а не сам WhatsApp. Это более высокий уровень безопасности в информационной безопасности (ИБ), чем у большинства приложений из списка (т.е. Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage и FaceTime), одобренных палатой», — пояснил он.

Отказ от ИТ-помощников

Запрет вводится в то время, когда американский Конгресс предпринимает шаги по ограничению использования программ искусственного интеллекта (ИИ), которые он считает столь же рискованными, как писал ранее CNews. Ведь сотрудникам и членам Палаты представителей Конгресса США в 2024 г. запрещено использовать в своей работе умного ассистента Copilot корпорации Microsoft.

Автором инициативы выступает главный административный сотрудник (CAO) нижней палаты американского парламента Кэтрин Шпиндор (Catherine Szpindor). По ее словам, все ИТ-компоненты Copilot будут заблокированы и удалены с Windows-компьютеров, используемых в законодательном органе.

Введение запрета связывают с возможными рисками утечки информации, которой оперирует Палата представителей, в сеть посредством облачных сервисов, не одобренных для использования парламентариями. Запрет распространяется на применение текущий коммерческой версии Copilot. Однако Microsoft планирует выпустить особую версию чат-бота для государственных служащих. В 2025 г. не известно, получили ли члены Конгресса США доступ к специализированной версии Copilot. Тем не менее офис административного директора пообещал дать оценку безопасности будущего ИИ-продукта Microsoft и принять решение о целесообразности его внедрения в работу членов парламента и сотрудников Палаты представителей.

Закупки ненужных лицензий для софта

По данным Department of Government Efficiency (DOGE), государственные структуры США закупают тысячи лицензий на программное обеспечение (ПО), которое впоследствии не используется.

Организация DOGE учреждена указом президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Департамент создан с целью модернизации федеральных технологий и ПО для максимального повышения эффективности и результативности государственного управления. Руководителем DOGE был Илон Маск (Elon Musk).

Первые проверки DOGE в 2024 г. показали, что Министерство труда США приобрело 380 лицензий на продукты Microsoft 365, которые вообще не используются. Ведомство также купило 128 лицензий Microsoft Teams, из которых задействованы 30. Из 250 купленных лицензий VSCode применяются только 33, а из 129 лицензий Photoshop — 22. Кроме того, куплены пять пакетов лицензий на различные средства обеспечения кибербезопасности с поддержкой более 20 тыс. рабочих мест, тогда как численность персонала Министерства труда составляет менее 15 тыс. сотрудников.

В DOGE также указывают на то, что у государственных структур США зачастую больше лицензий на ПО, чем работников, а купленный софт иногда не установлен ни на одном компьютере. Например, Администрация общих служб США (GSA) закупила 37 тыс. лицензий WinZip и 19 тыс. подписок на обучение ПО, тогда как в этом ведомстве в феврале 2025 г. работают только 13 тыс. человек.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

**Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).