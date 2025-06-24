Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны

С июня 2025 г. многие россияне столкнулись с ограничением качества стримов на Twitch до 720р, хотя раньше было доступно 1080р. По такой же схеме Twitch полностью прекратил свою деятельность в Южной Корее в 2024 г. Публично представители американской ИТ-площадки действия не комментировали, но сотрудники службы поддержки успели проговориться, что дело в больших затратах на Россию и их оптимизации.

Порезали качество

Видеостриминговый сервис Twitch ограничил разрешение трансляций для пользователей из России, пишет Rozetked. Сервис снизил разрешение трансляций до 720p.

При подключении с российских IP-адресов ИТ-платформа не предлагает качество выше 720p, тогда как с IP-адресов других стран доступно и 1080p, и даже 1440p, которое появилось весной 2025 г. в ряде регионов.

Отмечается, что ограничение в 720p распространяется не на все каналы, в том числе крупных стримеров-партнеров Twitch. При этом у некоторых стримеров, например sodapoppin, welovegames и bratishkinoff, трансляции по-прежнему доступны в Full HD (1080p). Причины избирательного подхода остаются неясными.

В Twitch прокомментировали сложившуюся ситуацию, объяснив снижение качества трансляций растущими издержками: «Поскольку мы продолжаем служить нашему сообществу по всему миру, для нас важно, чтобы мы делали это экономически эффективным способом. Стремясь справиться с меняющимися затратами, качество прямых трансляций в России было скорректировано до 720р».

Freepik - krakenimages Twitch ограничил качество прямых трансляций в России до HD-разрешения из-за больших затрат, так ИТ-платформа уже ушла из Южной Кореи

По данным DTF, пользователи Twitch в Португалии также столкнулись с ограничением в 720p. Предполагается, что снижение разрешения произошло в странах с низкой окупаемостью, где не очень популярны платные подписки на стримеров, приносящие доход ИТ-платформе.

Twitch (Twitch.tv) — ИТ-сервис для трансляции видео как в реальном времени, так и по запросу. Twitch принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. ИТ-сервис был создан в 2011 г. отделением от схожего сервиса justin.tv, имеющего более широкую тематику, с целью разграничить трафик и освободить основные серверы. ИТ-платформа позволяет в прямом эфире наблюдать за компьютерными играми, музыкальными выступлениями, кулинарными шоу, рисованием, проигрыванием музыки и турнирами по киберспорту (Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends, StarCraft 2).

Весной 2025 г. на Twitch появилась возможность просмотра некоторых трансляций в качестве 1440p. На данный момент эта функция доступна только в некоторых странах, в том числе в США, Канаде, Японии и др. На территории России и стран ближнего зарубежья такая возможность отсутствует.

Реакции пользователей

Стример Hearthstone Владислав «SilverName» Синотов высказался о снижении качества трансляций на Twitch для российских пользователей. По мнению контент-мейкера, ситуация произошла из-за активного использования блокировщиков рекламы. Пост Синотова был опубликован на личном Telegram-канале.

Стример Кирилл «Cake» Забродин также отреагировал на снижение максимального качества видео на Twitch для зрителей из России, а также обосновал незаменимость ИТ-площадки для контент-мейкеров. «За все 12 лет стрима — это самая тревожная и скверная новость. Качество 720р это не ошибка или баг, это стремление Twitch уменьшить свои расходы в нашем регионе... Так уже было в Южной Корее, еще через год Twitch совсем ушел из региона. Смотреть стрим в таком качестве конечно это шаг лет на 15 назад», — мыслями стример поделился на личном Telegram-канале. Twitch полностью прекратил свою деятельность в Южной Корее 27 февраля 2024 г. Представители платформы тогда указали в качестве причины ухода высокие сетевые сборы, из-за которых стоимость работы в Южной Корее стала неподъемной.

Отсутствие прибыли

В июле 2024 г. Wall Street Journal писал, что за десять лет Twitch так и не начала приносить прибыль своей материнской компании Amazon. Согласно информации от представителей сервиса, ИТ-платформа получает $2 млрд выручки в год, однако этого недостаточно, чтобы покрыть операционные расходы.

По информации Wall Street Journal, Twitch не помогают даже периоды высокой активности, когда число зрителей может увеличиваться в разы. При этом неизвестно, за счет чего руководство ИТ-платформы планирует выйти на окупаемость. Согласно отчетности, люди тратят все меньше денег на платные услуги, а привлечение новой аудитории замедляется.

Аналитики Wall Street Journal считают, что этот тренд может превратить Twitch в «зомби-бренд Amazon». Так называют внутренние проекты корпорации Amazon, которые не оправдали ожиданий и, по сути, прекратили свое развитие из-за отсутствия инвестиций. К ним относятся приложение для рецензирования книг Goodreads, сайт со скидками Wook и ИТ-платформа для аутсорса MTurk.

9 января 2025 г. Bloomberg сообщил о крупной волне увольнений в Twitch. По данным издания, компанию покинут 500 человек, то есть около 35% всего штата. Позже генеральный директор Twitch Дэн Клэнси (Dan Clancy) подтвердил, что сокращения действительно будут, так как ИТ-платформа не приносит прибыли, но и не раскрыл точное число уволенных сотрудников.

Основная статья доходов

В июне 2025 г. Дэн Клэнси рассказал, что больше всего ИТ-платформа зарабатывает не с показа рекламных роликов, а с продаж подписок и других способов поддержки стримеров, этой информацией он поделился в интервью порталу Axios. Исходя из его слов, эти составляющие в Twitch дают две трети от всех доходов.

Это связано с тем, что большинство зрителей чувствуют эмоциональную связь с контент-мейкерами, поэтому предпочитают этот способ поощрения. Клэнси также отметил, что для привлечения брендов Twitch тестирует новые спонсорские подписки, с помощью которых компании смогут рекламироваться у стримеров.