Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете

За пять месяцев 2025 г. в России снизилось медиапотребление по времени, проведенном в сети — на 3% в интернете и на 11% в сегменте онлайн-видео. Участники рынка связывают тренд с замедлением работы YouTube.

Снижается медиапотребление

В России снижается медиапотребление в 2025 г., пишет «Коммерсант». Российское медиапотребление, как и все в цифровом пространстве, меняется стремительно вместе с привычками пользователей.

Согласно данным ГК «Родная Речь» и Mediascope, за январь-май 2025 г. медиапотребление в рунете сократилось на 3% по сравнению с 2024 г., а аудитория онлайн-видео — на 11%. Аналитики связывают это с оттоком пользователей с YouTube, который с июля 2024 г. работает в России с перебоями.

Среднее время в интернете у россиян в мае 2025 г. снизилось на 11 минут. Директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова пояснила, что после замедления YouTube часть аудитории сократила онлайн-активность, переключившись на телевизоры. Однако и телесмотрение упало — с 206 до 193 минут в день.

Freepik - Natanaelginting В России на 3% сокращается время, проведенное в интернете за просмотром видео из-за проблем с YouTube

Российским брендам необходимо оперативно реагировать на возникающие изменения и адаптировать свои стратегии, улучшая рекламные сообщения и внешнюю коммуникацию с клиентами. Локальные видеоплатформы стабильно растут, но конкурировать с зарубежными по охвату пока не могут. По итогам марта 2025 г. самыми популярными видеохостингами среди российских пользователей стали «VK Видео» и «Кинопоиск».

В «Кинопоиске» отмечают, что на фоне замедления YouTube в компании наблюдается рост детского смотрения на ИТ-платформе. Например, суточные просмотры «VK Видео» выросли в четыре раза, до 2,2 млрд минут, но на май 2025 г. по охвату они пока уступают американскому YouTube.

Форматы потребления информации

Согласно исследованию РОМИР, в конце 2024 г. телевизор смотрели 59% россиян, но уровень доверия к нему снизился до 33%. Одним из заметных изменений в потреблении контента со стороны пользователей стало снижение интереса к традиционным видеохостингам и телевидению.

Зато растет влияние онлайн-ресурсов и социальных сетей. Интернет как источник информации используют 27% россиян, а 34% ежедневно читают новости в Telegram. В 2024 г. VK остается популярным (19% пользователей), но уровень доверия к нему ниже.

Стриминговые ИТ-сервисы тоже набирают обороты: в 2024 г. пользователи потратили на них на 23% больше интернет-трафика. Основная аудитория таких ИТ-платформ — молодые люди от 25 до 35 лет. Эти изменения показывают, что брендам стоит больше внимания уделять новым цифровым каналам, особенно мессенджерам, социальным сетям и видеостримингам: Telegram, WhatsApp, VK и другим платформам, где аудитория активно взаимодействует с контентом.

По данным Mediascope, в 2024 г. 20% времени, проведенного в интернете, российские пользователи тратили на видеосервисы, 16% — на социальные сети, 16% — на мессенджеры, 8% — на игры и 4% — на электронную коммерцию.

Аудитория потребителей

Потребление контента сильно зависит от возраста аудитории. Разные поколения имеют характерные предпочтения в восприятии информации. Например, поколение Z, родившееся с 1997 по 2012 г., предпочитает короткие видеоролики, длиной до двух минут. При этом они часто смотрят контент на повышенной скорости: x1.5 или x2, что влияет на формат и содержание видеокреативов. С другой стороны, более зрелая аудитория, например, представители поколения X возрастом 40+ лет, склонны потреблять более длинные и глубокие форматы — от 30 минут до нескольких часов.

Эти предпочтения побуждают бренды в России адаптировать контент для каждого сегмента аудитории, учитывая их особенности в медиапланировании. Например, для поколения Z подходят яркие, эмоциональные и динамичные ролики, тогда как для старших поколений предпочтительны более продолжительные и информативные видео.