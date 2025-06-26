РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Россияне лишились доступа к приложению РЖД. Оно не работает по неизвестной причине. Также немного нестабильно функционирует сайт компании, и на нем нельзя купить билеты на места для инвалидов. РЖД не раскрывает причины сбоя, а в официальном Telegram-канале информации о нем и вовсе нет.

Все сломалось

Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» компании РЖД, предназначенное для покупки билетов, перестало функционировать. О сбое стало известно приблизительно в 14:00 26 июня 2025 г., и к моменту выхода материала информации о сроках его устранения не было.

Более того, в официальном Telegram-канале РЖД («Телеграмма РЖД») к моменту публикации статьи не было ни единого упоминания о проблеме. По информации агентства РИА «Новости», приложение «может быть недоступным некоторым пользователям».

С сайтом все в порядке?

РИА «Новости» утверждает, что сайт РЖД на момент сбоя в работе приложения работает в штатном режиме, однако редакция CNews убедилась, что это не совсем так. Он действительно открывается, притом как настольного ПК, так и со смартфона, однако работает явно медленнее обычного, вне зависимости от города, из которого происходит подключение, и провайдера.

Первое сообщение о взломе

Редакция проверила работоспособность сайта РЖД при подключении через мобильный интернет «Билайн» и МТС, а также через проводной интернет «Дом.ру», «Билайн» и «Ростелеком» в пяти разных городах, расположенных в разных уголках России, чтобы избежать возможных проблем с принудительным замедлением интернета. Результат везде одинаковый – сайт открывается, но медленно.

Telegram-канал РЖД пока молчит

Также прямо на главной странице сайта отмечено, что пользователи не смогут воспользоваться им для покупки билетов на места для инвалидов. Причина неизвестна, но в сообщении есть прямое указание на сбой в работе сервиса.

Сайт тоже сбоит

В качестве альтернативы РЖД предлагает исключительно покупку билетов в кассе. Мобильное приложение в этом сообщении не упоминается, как не упоминаются и сроки, отведенные на устранение возникшей проблемы.

Все чаще и чаще

Июнь 2025 г. еще не завершился, а клиенты РЖД успели теперь уже трижды столкнуться с неработоспособностью ее сервисов. Однако в первые два раза компания честно призналась, что причиной сбоев были DDoS-атаки.

Сообщение об атаке 6 июня 2025 года

В первый раз экосистема РЖД не выдержала натиска хакеров 6 июня 2025 г. В этот день в 10:53 по Москве в Telegram-канале РЖД появилось сообщение: «Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме».

Сообщение об атаке 12 июня 2025 года

Спустя меньше недели, 12 июня 2025 г., атака хакеров на электронную инфраструктуру РЖД вновь увенчалась успехом. В 10:34 по Москве компания опубликовала в Telegram сообщение следующего содержания: «Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме».

Зависимость от одной компании

Напомним, что РЖД – это крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. Влияние компании распространяется как на грузовые, так и на пассажирские перевозки.

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На фоне этого в большинстве случаев россиянам, не желающим переплачивать за услуги посреднических сайтов для заказа билетов, приходится оформлять их либо в приложении, либо на сайте РЖД.

И это далеко не все случаи успешных атак хакеров на РЖД с начала 2025 г. Например, в начале апреля 2025 г. CNews писал, что киберпреступники «положили» все веб-сервисы компании, в том числе покупку билетов. Однако работу самых обычных касс проблема не затронула.