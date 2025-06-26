Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов

Западные технологические компании, видимо, не хотят терять российских пользователей. Он размещают в Варшаве кэширующие серверы на замену тем, что находятся на территории России и не модернизируются с 2022 г.



Поближе к России

С прошлого года ряд крупных зарубежных технологических компаний начали размещать свои кэширующие серверы (которые ускоряют загрузку контента за счет того, что он хранится локально) в столице Польши Варшаве, чтобы быть ближе к российским и белорусским пользователям, приводит РБК заявление замгендиректора белорусского Национального центра обмена трафиком (НЦОТ) Виталия Карбовского.

В числе таких компаний Карбовский назвал американские Google, Facebook*, Akamai (CDN-провайдер, работает с Apple, Steam, Microsoft и др), британского провайдера CDN 77 и китайскую ByteDance (владеет TikTok).

«Как минимум Google и Akamai обращались к белорусским операторам, чтобы те оказали содействие в подключении российских операторов» через варшавское оборудование, сказал Карбовский.

Зачем нужны серверы в Варшаве

Наиболее популярная на данный момент среди российских операторов точка обмена трафиком с зарубежными провайдерами расположена во Франкфурте-на-Майне (Германия). Однако она перегружена, в том числе из-за роста числа пользователей VPN-сервисов. Кроме того, в силу географии передача трафика из Варшавы до Москвы через Белоруссию происходит на 14–15 миллисекунд быстрее, чем из Франкфурта, пояснил Карбовский изданию.

CDN (сети доставки контента), которые были построены в России, с 2022 г. из-за санкций не модернизируются. Начавшееся в середине лета 2024 г. серьезное замедление YouTube и масштабный отток абонентов региональных операторов связи, Роскомнадзор объяснял, как писал CNews в декабре 2024 г., прекращением поддержки компанией Google своего оборудования, которое находится в нашей стране. Представители Google утверждали, что это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с их стороны.

Российские операторы пока не заинтересованы

Несколько участников рынка сказали РБК, что появление оборудования зарубежных поставщиков контента в Варшаве на них не повлияет. MSK-IX (московская точка обмена трафиком, принадлежит «Ростелекому»), по словам ее гендиректора Евгения Морозова, подключена к большей части из перечисленных контент-провайдеров напрямую, «их трафик доступен для всех участников и продолжает стабильно расти».

Представитель «Вымпелкома» (бренд — «Билайн») сказал, что компания не планирует развертывание своего узла в Варшаве, поскольку большинство крупных поставщиков контента сосредоточены во Франкфурте и Амстердаме (Нидерланды), а Хельсинки (Финляндия) расположен гораздо удобнее с точки зрения возможности состыковаться с зарубежными сетями и контент-генераторами. «Билайн» активно инвестирует в международную инфраструктуру, недавно модернизировал узел во Франкфурте и готовится запустить новый международный узел в Хельсинки, добавил он.

Еще один собеседник издания отметил, что Варшава действительно расположена ближе к западным регионам России и Белоруссии, чем многие другие точки обмена, что может дать небольшой выигрыш в скорости для пользователей в отдельных регионах, но разница будет незначительной.

*Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).