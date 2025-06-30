Долг Google в России превысил 27 миллиардов рублей

Долг Google по исполнительным производствам в России продолжает расти. Всего за несколько месяцев 2025 г. он вырос почти на шесть млрд руб.



Невыполнение требований Роскомнадзора

Долг Google LLC в России по исполнительным производствам вырос до 27,2 млрд руб., пишут РИА «Новости», ссылаясь на информацию Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

Ранее суд неоднократно штрафовал американскую корпорацию за выявленные Роскомнадзором нарушения.

Новые иски

Долг Google вырос за несколько месяцев 2025 г. В феврале, по данным агентства, он составлял около 21,5 млрд руб. С конца февраля российскими судебными приставами было возбуждено еще 11 исполнительных производств.

В конце 2021 г. Google был назначен оборотный штраф в 7,2 млрд руб. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 млрд руб. — за неудаление фейков о действиях российской армии. За повторный отказ удалить информацию из YouTube в конце 2024 г. Google оштрафовали еще на 4,6 млрд руб.

Претензии к Google в России

Google был первой ИТ-компанией в России, на которую был наложен оборотный штраф (штраф, размер которого зависит от выручки компании). До этого случая ИТ-гигантам назначались единичные штрафы, не привязанные к размеру выручки. Кроме неудаления запрещенного контента, недовольство Роскомнадзора было вызвано блокировкой YouTube аккаунтов российских СМИ, включая РБК, НТВ, ТНТ, «Рен ТВ», «Известия», «Первый канал», «Россия 1» и др.

На декабрь 2024 г., как писал CNews, долг ООО «Гугл» — перед местными телеканалами из-за неисполнения требования по восстановлению аккаунтов по судебной неустойке составлял восемь ундециллионов руб. Ундециллион — это число с 36 нулями, что соответствует примерно $8 квадриллионам, значительно превышая общий объем денежной массы в мире (по состоянию на II квартал 2024 г. — $129,3 трлн). За невыполнение судебного решения начисляется ежедневная неустойка в размере 100 тыс. руб. в течение девяти месяцев после вступления решения в силу с последующим удвоением каждую неделю без ограничения общей суммы.

Осенью 2023 г. ООО «Гугл» было признано банкротом. Компания осталась должна кредиторам почти 54 млрд руб. Кредиторов на тот момент насчитывалось более 860. «Гугл» как российское юрлицо Google существовало с 2005 г. В марте 2025 г. арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего генерального директора дочерней структуры Google ООО «Гугл» Юлии Соловьевой на сумму 232,7 млн руб. в качестве обеспечительной меры по искам кредиторов по ходатайству ФНС России.