Нью-Йорк внедрит систему дронов-перехватчиков с тепловизорами для борьбы с БПЛА

Полиция Нью-Йорка готовится к внедрению системы противодействия беспилотникам Iron Drone Raider. Эта технология была разработана компанией American Robotics и использует автономные дроны-перехватчики, оснащенные камерами ночного видения и продвинутыми алгоритмами искусственного интеллекта для идентификации потенциальных угроз.

Внедрение новой технологии

Полиция Нью-Йорка будет использовать дроны-перехватчики для борьбы с дронами-нарушителями, пишет New York Post. Перехватывает до 98% коммерческих дронов на расстоянии до 500 метров (м.).

В 2025 г. Полиция Нью-Йорка рассматривает возможность внедрения новых технологий для борьбы с несанкционированными полетами дронов над городом. В связи с ростом числа инцидентов с беспилотниками, особенно вблизи стратегически важных объектов, власти намерены применять собственные дроны-перехватчики.

По данным New York Post, Полиция Нью-Йорка уже ведет переговоры с компанией American Robotics из штата Мэриленд, разработавшей ИТ-систему под названием Iron Drone Raider. Эта технология представляет собой комплекс с интегрированными дронами-перехватчиками, способными обнаруживать, отслеживать и обезвреживать враждебные беспилотники.

Unsplash - Matteo Catanese Полиция Нью-Йорка будет использовать дроны-перехватчики с тепловизорами и ловушками из сеток для борьбы с дронами-нарушителями

ИТ-система перехватчиков работает полностью автономно: обнаруживает цель, использует камеры дневного и ночного видения для сопровождения вражеского дрона, сбрасывает на него сетку и парашют, обеспечивая безопасную посадку. Все этапы — от обнаружения до нейтрализации — не требуют участия оператора. Со слов разработчиков, технология уже доказала свою эффективность в тестовых условиях, демонстрируя способность перехватывать 98% коммерческих дронов на расстоянии до 500 м.

Использование сетей и парашютов делает ИТ-систему перехватчиков более безопасной и экономичной по сравнению с лазерным оружием, радиопомехами или огнестрельным поражением. Генеральный директор American Robotics Эрик Брок (Eric Brock) отметил, что комплекс из восьми дронов стоит менее $200 тыс. т.е. $25 тыс. за одну единицу, что относительно недорого для высокотехнологичной обороны.

Аiroboticsdrones Новая система противодействия беспилотникам Iron Drone Raider

В декабре 2024 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) зарегистрировало более 5 тыс. сообщений о наблюдениях дронов, что подтверждает их растущую популярность. Помимо легального использования, дроны все чаще применяются для незаконных целей, таких как разведка, контрабанда и угроза инфраструктуре. Это подчеркивает необходимость усиления мер по контролю и противодействию беспилотникам.

Контроль над беспилотниками

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) 6 июня 2025 г. подписал указы, направленные на укрепление возможностей США в области беспилотных летательных аппаратов, включая усиление средств борьбы с беспилотниками.

Полиция Нью-Йорка Офицеры могут управлять беспилотниками в других районах удаленно с экрана компьютера

Это решение было принято в преддверии крупных спортивных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу FIFA 2026 г. и летние Олимпийские игры 2028 г., которые пройдут в Соединенных Штатах. Как заявил журналистам директор Управления по научно-технической политике Белого дома Майкл Крациос (Michael Kratsios), администрация принимает жесткие меры по борьбе с незаконным использованием беспилотников. По словам чиновников, цель трех указов — стимулировать производство и инновации в США, одновременно снижая зависимость от иностранных противников, таких как Китай, который доминирует на рынке коммерческих беспилотников.

Администрация президента США также стремится бороться со злонамеренными действиями, особенно после общественного возмущения в 2024 г. по поводу участившихся случаев появления дронов в Нью-Джерси.

Аiroboticsdrones Захват дронана-нарушителя через Iron Drone Raider

Один из трех указов, направленных на улучшение возможностей борьбы с беспилотниками, касается создания целевой группы, которая будет рассматривать угрозы и предлагать решения. Второй указ направлен на продвижение на американский рынок новых технологий, включая беспилотники. Третий указ призван содействовать развитию сверхзвуковой технологии в США, в том числе путем отмены правил, которые чиновники считают препятствующими развитию.

Указы, в частности, предписывают федеральным агентствам отдавать приоритет беспилотникам, произведенным в США. Высокопоставленные чиновники Белого дома, говорившие на условиях анонимности журналистам Bloomberg, заявили, что директива была призвана снизить зависимость от технологий из других стран. Хотя она не запрещает какие-либо конкретные компании, она предписывает Министерство торговли США начать расследования и нормативные проверки для защиты цепочки поставок дронов в США. Это может привести к тому, что компания будет включена в список, который запретит новым дронам доступ к сетям США, сказал один из чиновников.