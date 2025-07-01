Интернет-мошенники терроризируют семьи российских военных, притворяясь международным «Красным крестом»

Злоумышленники создали поддельный аккаунт Международного комитета Красного креста и посредством него массово отправляют семьям российских военных вредоносные файлы. Аферисты могут выдавать зараженные файлы за список военнослужащих, фотоальбомы пленных, приложение «Красного креста». Уточняется, что файлы-ловушки обязательно будут в формате .apk.

Участились случаи мошенничества

Мошенники отправляют семьям российских военнослужащих вредоносные приложения, об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД) России.

По данным управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, от имени поддельного аккаунта «Комитет Красного креста» семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы, в названии который содержится формат .apk. Аферисты предлагают установить приложение якобы для того, чтобы была возможность подать запрос на поиск в списке военнопленных.

Российский Красный крест (РКК) — национальная старейшая некоммерческая благотворительная организация Красного креста в России учреждена в 1867 г., согласно Женевскими Конвенциями. Является участником международного Движения Красного креста и Красного полумесяца.

Сотрудники полиции напомнили, что в операционной системе (ОС) Android любое приложение будет иметь формат Android Package Kit (apk). APK-файл — это архив, внутри которого находятся все компоненты приложения. Названия файлов-ловушек содержат в конце .apk. Например, «список военнопленных.apk», «Официальное приложение Красного креста для Android.apk», «фотоальбомы пленных.apk». Нельзя открывать и устанавливать файлы от неизвестных отправителей на свой смартфон, предупредили сотрудники УБК МВД России.

Важно понять, что, контактируя с лжеорганизациями, родственники подвергают большой опасности не только себя, но и своих близких, которые в данный момент на специальной военной операции (СВО) России на Украине. Мошенники могут получить доступ к значительной части данных, хранящихся на телефоне пользователя-жертвы, и даже использовать их для совершения различных махинаций с сослуживцами или их родственниками уже от имени пользователя-жертвы.

Кибербезопасность прежде всего

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо стать менее доверчивым. Если вам звонят и сообщают о пропаже близкого человека, не стоит спешить переводить деньги. Сначала нужно связаться с родственниками и уточнить, все ли у них в порядке. Не забывайте, что на линии боевого соприкосновения нету связи и контактный мобильных, а боевые задачи могут длиться неделями.

Кроме того, необходимо проявить осторожность с сообщениями в мессенджерах. Не стоит открывать подозрительные ссылки и переводить деньги по запросу в сообщениях. Для начал стоит проверить информацию. Если вам кажется, что произошла чрезвычайная ситуация, перепроверьте информацию через официальные каналы связи.

Не поддавайтесь эмоциям, ведь мошенники используют психологические приемы для манипуляции людьми. Необходимо сохранять спокойствие и рационально оценивать ситуацию.

«Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, сообщите об этом в правоохранительные органы. Помните, что мошенники всегда находят новые способы обмана. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки злоумышленников», — добавили в представители МВД России.

Сотрудниками каких ведомств мошенники представляются чаще

Как писал ранее CNews, по данным УБК МВД, в 50% случаев телефонные мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов МВД или же сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) или ведомств Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Мошенники часто сообщают жертвам о якобы незаконных операциях по их счетам или финансировании запрещенных организаций, говоря от имени работников силовых структур.

10% мошеннических звонков связаны с жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ): злоумышленники предлагают замену домофонов или счетчиков, запрашивая коды из SMS. Еще 7% случаев — попытки завладеть учетной записью на «Госуслугах» под видом сотрудников многофункциональных центров (МФЦ). На схемы с оформлением льгот и страховок от имени социальных служб приходится 3% мошеннических звонков.

В МВД России призвали граждан быть бдительными и не сообщать посторонним личные данные и коды из сообщений.