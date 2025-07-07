Уволенным сотрудникам Microsoft начальство посоветовало излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей

Исполнительный продюсер Xbox Game Studios вскоре после объявления об увольнении около 9 тыс. сотрудников Microsoft предложил им использовать нейронные сети, чтобы пережить потерю работы. Он также привел примеры полезных промптов в ChatGPT, включая генерацию адаптированных версий резюме и планов по поиску новой должности.

Поиск работы по новой

Всем уволенным сотрудникам из компании Microsoft посоветовали найти работу с помощью нейронных сетей, пишет The Verge.

Исполнительный продюсер Xbox Game Studios Мэтт Тернбулл (Matt Turnbull) вскоре после объявления об увольнении около 9 тыс. сотрудников Microsoft предложил им использовать нейронные сети, чтобы пережить потерю работы. Также стало известно об отмене некоторых игр, например, шпионском экшене Perfect Dark и амбициозной Everwild от Rare. Кроме того, была закрыта неанонсированная MMORPG от разработчиков The Elder Scrolls Online.

В своей публикации Тернбулл выразил сочувствие коллегам и предложил использовать ИТ-инструменты искусственного интеллекта (ИИ), такие как ChatGPT и Microsoft Copilot, чтобы снизить эмоциональное и когнитивное напряжение, связанное с потерей работы. Тернбулл также привел примеры полезных промптов, включая генерацию адаптированных версий резюме и планов по поиску новой должности в игровой индустрии.

Мэтт Тернбулл подчеркнул, что ИИ-технологии хоть и не способны заменить человеческий опыт в плане психологии, но могут служить полезным ИТ-инструментом в сложные времена. Тем не менее, через несколько часов после публикации продюсер удалил свою запись.

Unsplash - ‪Salah Darwish Уволенным сотрудникам Microsoft посоветовали найти работу с помощью нейросетей

Ведь сам пост исполнительного продюсера Xbox Game Studios вызвал недовольство в игровой индустрии. Некоторые представители посчитали неуместным упоминание ИИ как ИТ-инструмента для восстановления после сокращений, особенно на фоне того, что руководство компании Microsoft активно развивает эти ИИ-технологии, одновременно оптимизируя штат, о чем писал CNews.

В 2024 г. Мэтт Тернбулл уже выступал с советами для уволенных сотрудников, но тогда ограничился предложением связываться с другими людьми из игровой индустрии и все.

Microsoft владеет брендом Xbox и соответствующей серией игровых консолей, а также компанией Xbox Game Studios, которая является издателем и разработчиком игр для Xbox и Windows. Xbox Game Studios включает в себя множество дочерних студий, таких как 343 Industries, Compulsion Games, Double Fine Productions и другие. После недавних сокращений и найма, общее количество сотрудников в Microsoft Gaming (включающем Xbox Game Studios) оценивается в 20-21 тыс. человек. Некоторые студии, например, одна из команд Xbox Game Studios, могут насчитывать более 1 тыс. сотрудников. Сокращения в игровых командах в июле 2025 г. коснулись менее 4,5 тыс. сотрудников, согласно данным Newxboxone.

Примеры промтов Мэтта Тернбулла для чат-бота

«Представь, что ты карьерный коуч. Меня сократили с, указать поцзию, в игровой индустрии. Помоги мне составить месячный план, чтобы перестроиться, найти вакансии и начать подавать заявки без выгорания», — делился исполнительный продюсер Xbox Game Studios.

«Вот мое резюме. Составь три адаптированных версии: одну — для ААА, одну — для платформенной или издательской позиции, и еще одну — для руководителя стартапа или небольшой игровой студии», — гласил следующий промт Тернбулла.

Последний запрос от Мэтта Тернбулла не ясный, возможно это его личный запрос к ChatGPT или Copilot: «Составь дружеское сообщение, которое можно отправить старым коллегам, дав им понять, что я открыт к новым возможностям».

Реакции на промты в игровой индустрии

«Мэтт Тернбулл искренне считал, что этот пост был удачной идеей? Вероятно, после массовых увольнений тысяч сотрудников в вашей компании не стоит предлагать им искать утешение в технологиях, которыми вы пытаетесь их заменить», — возмутился креативный директор Necrosoft Games Брэндон Шэффилд (Brandon Sheffield).

«Уверен, что исполнительный продюсер Xbox Game Studios пытался помочь, но что за фигня? Однажды вы наняли этих людей. По крайней мере отнеситесь к ним с должным уважением и предположите, что они в состоянии сами написать резюме или каким-то способом они прошли отбор в Microsoft», — поинтересовался геймдизайнер Zynga Games Пол Мерфи (Paul Murphy).

«Боже мой, чувак, ну ты хоть научись анализировать всеобщий настрой», — продюсер Zenimax Online Эрик Смит (Eric Smith).

Со слов социального психолога в Йельском университете Барга Джона (John Bargh), в то время как многие рассматривают ИИ-технологии как угрозу рабочим местам, творчеству человека и даже психическому здоровью, предложение использовать его в качестве ИТ-инструмента поддержки недавно уволенных работников — особенно если оно исходит от топ-менеджера компании — многим показалось бесчувственностью или, что еще хуже, насмешкой над несчастными. Оставшись без работы, человеку надо, прежде всего, правильно оценить ситуацию и воспользоваться возможностями, которых не было до этого. Эксперт рассуждает, что в 2025 г. соискателей больше, и конкуренция выше, но если вы квалифицированный специалист – работа найдется. Если же вы – обычный сотрудник, то придется либо снизить зарплатные ожидания, либо уповать на удачу, либо искать или же формировать в себе дополнительные таланты и преимущества.

Советы при потере работы

Экономисты Марк Брайан (Mark Bryan) и Алита Нанди (Alita Nandi) еще в 2023 г. проанализировали многолетнее анкетное исследование 40 тыс. британских домохозяйств, чтобы выяснить, насколько удовлетворенность или неудовлетворенность работой влияет на жизнь в целом. Оказалось, что чем сильнее люди ценят свою работу, чем важнее она для них, тем выше уровень их эмоционального благополучия.

Потеря работы может спровоцировать личностный кризис, вынуждая человека искать новое место, переоценивать цели и навыки.

Работа — это не только источник дохода, но и якорь, обеспечивающий стабильность. Она формирует распорядок дня, привычки и ритуалы. Без ежедневной необходимости идти на работу, выполнять задачи, обедать с коллегами и обсуждать новости жизнь меняется, что нередко приводит к растерянности, депрессии и утрате уверенности в себе.

Отдых — потеря работы побуждает скорее искать новую, но спешить с поиском на сайтах вакансий — не лучшая идея. Стресс от увольнения может толкнуть на принятие невыгодного предложения, что лишь ухудшит положение.

Распорядок дня — без привычной работы первое время сложно занять себя делом. Можно легко провести весь день в телефоне, сбить режим сна, забросить хобби, что лишь усугубит эмоциональное состояние.

Поиск нового смысла — после восстановления сил и успокоения можно начать планировать дальнейшие шаги. Для этого полезно проанализировать ситуацию. Социальный психолог Карл Вейк (Karl Weick) разработал метод сенсмейкинга, который помогает осмыслить происходящее. Изначально созданный для организаций в кризисных ситуациях, он также подходит людям, потерявшим работу из-за неподконтрольных им политических или финансовых потрясений.

Просьба о поддержке — не стоит ограничиваться поддержкой только близких. Обратитесь к дальним знакомым, друзьям друзей — они могут предложить сотрудничество или поделиться полезной информацией. Если работа нужна срочно, не бойтесь заявить об этом в социальных сетях. Они давно изменили процесс найма: 70% людей ищут там вакансии, и примерно столько же компаний изучают профили кандидатов перед собеседованием. Подписка на профильные группы для отслеживания вакансий и публикация поста о поиске работы — разумный и эффективный шаг.

Не вините себя — многие, потеряв работу, начинают винить себя, считая, что больший талант или усердие могли бы предотвратить увольнение и это большая ошибка. Часто сокращения происходят по причинам, неподвластным сотруднику, включая руководителей. Особенно это заметно во время крупных экономических кризисов, когда компании увольняют тысячи людей, чтобы сократить расходы и остаться на плаву. Важно делать все возможное для поиска работы, а не гнаться за идеальной вакансией, найденной на следующий день. Если быстро перейти на новое место не удастся, такой подход поможет легче пережить ситуацию и сохранить силы для ожидания по-настоящему интересного предложения.