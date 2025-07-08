Информсистему «Госкадры» превратят в цифровую платформу с ИИ

К 2030 г. кадровая работа с госслужащими в России должна быть автоматизирована с применением ИИ. Новую цифровую платформу создавать не будут. В нее превратится уже существующая ГИС «Госкадры».



Исключить дублирование расходов

Минцифры опубликовало проект Постановления Правительства, предусматривающий создание единой цифровой платформы для кадровой работы с госслужащими (как того требует «майский указ» Президента 2024 г. о национальных целях) из уже существующей ФГИС «Госкадры» (официальное название — «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы»), выяснил «Коммерсант».

В министерстве полагают, что функционал ФГИС с учетом уже реализованного развития и заложенной в него архитектуры позволяет добиться цели без дублирующих расходов на по сути аналогичный проект, а также обеспечить технологическое единство в этой области.

Полностью цифровой экосистемой с возможностью применения современных кадровых технологий ФГИС должна стать к 2030 г. Будет автоматизирована значительная часть работы, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

План развития платформы

В 2025 г. планируется оцифровать оргструктуру госорганов и создать в личных кабинетах цифровые профили госслужащих, чтобы оценивать содержание их работы. В 2026–2028 гг. должен быть автоматизирован поиск и подбор кандидатов, организованы адаптация, обучение, оценка и перемещение кадров.

Госдума России На ГИС «Госкадры» добавят ИИ , который будет, например, отбирать кандидатов на вакансии

Для внедрения ИИ есть срок до 2030 г. В августе 2023 г. CNews писал, что с первого сентября 2023 г. по первое ноября 2024 г. в Минцифры, Минтруде, Минэке и Минфине планировался эксперимент по применению ИИ для найма сотрудников на государственную службу.

В частности, на «Госкадрах» должны были испытать процесс отсева кандидатов на вакансию и их профессиональное развитие, как говорилось в подготовленном Минцифры проекте постановления Правительства.

Существующий функционал

ФГИС «Госкадры», по данным издания, сейчас обеспечивают всю кадровую работу в 49 министерствах и ведомствах и более чем в 2,5 тыс. органов власти 64 субъектов России. В 25 регионах есть свои системы, которые интегрированы с «Госкадрами».

ФГИС подключена к Федеральному казначейству для начисления зарплат чиновникам. С 2021 г. в ней появились электронные анкеты кандидатов в чиновники и экспериментальная возможность откликаться на вакансии.

В 2022–2024 гг. в электронный вид было переведено 34 кадровых процесса, появилась система личных кабинетов и аналитическая подсистема, которая уже автоматически создает информационные панели со статистикой. Запущен и сервис федерального кадрового резерва.

Всего во ФГИС сейчас осуществляется кадровая работа с 882 тыс. гражданских служащих, начисляется зарплата 290 тыс., личные кабинеты имеют 429 тыс.

В секретариате вице-премьера изданию сообщили, что настраивается интеграция ЕИСУКС с порталом «Работа в России», где также размещаются вакансии в области госслужбы.

Создание ЕИСУКС

Создание «Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы России» (ЕИСУКС) было утверждено постановлением Правительства России от третьего марта 2017 г. № 256. Документ предписывал Минцифры ввести систему в эксплуатацию в месячный срок.

На развитие системы в федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» было заложено 2,2 млрд руб. на 2019-2021 гг.

Закупка работ по обслуживанию ГИС была запущена 15 сентября 2020 г. в формате открытого конкурса с начальной ценой подряда в 414,9 млн руб. 20 ноября 2020 г. стартовал перевыпущенный тендер. В нем изменилась стартовая цена контракта — 353,5 млн руб., а также срок исполнения работ — 2021 г.