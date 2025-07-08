«Яндекс», подвинься. Wildberries открыла сервис по доставке готовой еды. Опрос

Wildberries запустила сервис по доставке готовой еды. В этом сегменте ему придется конкурировать с массой серьезных игроков, включая «Яндекс» и «Самокат». Пока Wildberries работает лишь как витрина для сторонних сервисов, к тому же новый проект доступен в крайне ограниченном количестве городов.

Накормить всех

Российская торговая площадка Wildberries открыла новый для себя сегмент бизнеса – рынок доставки еды. Как сообщили CNews представители Wildberries, маркетплейс запустил услугу быстрой доставки готовой еды из ресторанов и кафе. Пока что она работает в тестовом режиме.

Wildberries будет выступать своего рода посредником – витриной для продуктов из других сервисов. Первым к проекту подключился «Dostaевский» – сервис доставки еды, работающий в формате dark kitchen. Приготовлением и сборкой заказа занимается непосредственно ресторан или кафе. Раньше «Dostaевский» работал, в числе прочего, через «Яндекс Еду», но сейчас в поисковой выдаче «Еды» его нет.

Воспользоваться новой услугой Wildberries к моменту выхода материала могло крайне ограниченное количество россиян – жители всего лишь нескольких районов Москвы и Санкт-Петербурга. Как заверили CNews представители маркетплейса, в будущем, по мере перехода сервиса на новые этапы тестирования, количество городов, где возможна доставка, будет расти.

Нейросеть "Кандинский" Wildberries открыл для себя рынок доставки еды

В компании упомянули Краснодар, Сочи, Новосибирск, Ярославль, Уфу и Тюмень в качестве первых населенных пунктов, где появится доставка еды от Wildberries и «Dostaевского». Редакция CNews поинтересовалась у представителей маркетплейса о критериях выбора городов, сроках начала новых этапов тестирования, а также о планах по расширению списка партнеров и открытию собственных кухонь и дарксторов и ожидает ответа.

Выбрать и заказать

Чтобы заказать готовую еду через Wildberries, ему понадобится выполнить тот же алгоритм действий, что и при заказе товаров. Перед ним откроется виртуальная витрина с готовыми блюдами, ему останется лишь выбрать желаемое, указать адрес доставки и произвести оплату.

На начальном этапе «Dostaевский» предлагает к заказу через Wildberries свыше 450 блюд, которые, как утверждают представители маркетплейса, относятся к разным кухням мира, в том числе и к русской. Помимо очень лимитированной географии действия нового сервиса, у него есть и другие лимиты – например, минимальная сумма заказа, которую, к слову, Wildberries не контролирует.

Эта сумма устанавливается партнерами маркетплейса самостоятельно. В данном случае для «Dostaевского» она составляет 550 руб. для Москвы и 500 руб. для Санкт-Петербурга.

Сама доставка в стоимость заказа не входит и оплачивается дополнительно – от 99 руб. в зависимости от местонахождения пользователя. «Dostaевский» обещает доставлять заказанную через Wildberries готовую еду в любое время суток с ожиданием от 45 минут.

Новый сервис работает в мобильном приложении Wildberries. Также еду можно заказать и с настольного ПК или ноутбука через сайт маркетплейса.

Есть, с кем конкурировать

В планы Wildberries на ближайшее будущее входит расширение перечня партнеров среди «крупных представителей ресторанной индустрии», а также дальнейшее развитие нового для маркетплейса FoodTech-направления «во всех его многообразных форматах», сообщили CNews представители площадки. Однако нельзя не отметить, что российский рынок фудтеха в настоящее время весьма насыщен игроками – не только небольшими и региональными, но также и очень крупными.

В их числе – интернет-гигант «Яндекс», развивающий сразу несколько фудтех-сервисов. Самый известный из них – это «Яндекс Еда», представляющий собой веб-сервис заказа быстрой доставки еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Работает с 2018 г., позволяет оформлять заказы через сайт или приложение.

Годом позже у «Яндекса» появилась «Лавка» – сервис быстрой доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома. Внутренняя инфраструктура включает массив дарксторов – небольших локальных складов, каждый из которых обслуживает свой район. За счет них доставка осуществляется примерно за 15 минут.

Аналогичный принцип использует в своей работе и сервис «Самокат», который существует с 2017 г. и работает приблизительно в 130 городах России. «Яндекс Еда» тоже доступна в нескольких десятках российских городов, тогда как «Лавка» работает лишь в 15 регионах страны (данные на июль 2025 г.).

Отметим также, что Wildberries в 2025 г. начал резко расширять сферу своей деятельности и выходить на новые для себя рынки. Так, в середине июня 2025 г. маркетплейс позволил пользователям продавать подержанные вещи, то есть стал в некоем роде аналогом «Авито», хотя и со множеством ограничений.

Также в конце июня 2025 г. стало известно о планах Wildberries до конца 2025 г. представить на суд общественности приложение для чтения, в котором также будут и аудиокниги. «Wildberries – лидер по продаже печатных книг на российском рынке и в электронной коммерции, – заявила основатель маркетплейса Татьяна Ким. – Кроме того, у нас есть экспертиза и в продаже цифровых товаров – электронных и аудиокниг на "WB Цифровой". Так как спрос продолжает смещаться в сторону онлайн-потребления литературы, мы намерены развивать это направление и рассчитываем в этом году (в 2025 г. – прим. CNews) начать тестирование нового отдельного сервиса-читалки».

Комментарий Wildberries

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Wildberries. Он приведен без изменений.

«На старте тестирования к проекту подключился сервис готовой еды Dostaевский. Сейчас партнер осуществляет услугу доставки уже в определенных районах двух крупных российских городов – Москвы и Санкт-Петербурга, а уже на следующих этапах теста география сервиса постепенно расширится на все российские города, – сообщили CNews представители Wildberries. – Суть FoodTech-проекта заключается в создании партнерств с ресторанами, кафе и фуд-сервисами, которые могут взять на свою сторону приготовление, сборку и доставку готовых блюд. Wildberries в данном случае выступает витриной, где клиенты могут выбрать желаемые блюда из меню ресторанов и оформить доставку. Wildberries планирует продолжать тестировать данную услугу с крупными представителями из ресторанной индустрии. Это позволит маркетплейсу развить весь спектр форматов этих сотрудничеств и адаптировать их под запросы разных сегментов аудитории Wildberries.На текущем этапе мы будем внимательно следить за тем, как наши клиенты воспримут новый сервис на платформе. На основе его востребованности и обратной связи от пользователей маркетплейс сможет принять решение о масштабировании FoodTech-проекта».



