На что ушли 10 миллиардов, выделенных на «Электронный бюджет»

«Система "Электронный бюджет" позволяет контролировать движение бюджетных средств до конечного получателя и формирует цифровой след каждого рубля. Благодаря системе также формируется аналитика, которая выводится в виде индикаторов и дашбордов, рассчитываются риски и прогнозы. Все это помогает правительству, органам исполнительной власти и другим пользователям принимать взвешенные и точные управленческие решения», — отмечает заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

На данный момент среднегодовой оборот системы составляет 120 трлн рублей, а объем бизнес-данных платформы «Электронный бюджет» ежегодно прирастает на 2,4 петабайта.

Как устроена платформа

Все функциональные подсистемы создаются единообразно — используется технологическая основа, состоящая из подсистемы обеспечения интеграции, подсистемы обеспечения информационной безопасности и подсистемы обеспечения юридической значимости электронных документов.

По состоянию на 2025 г. платформа состоит из 14 подсистем и 150 групп бизнес-процессов. Среди таких подсистем: оплата труда, управление доходами/расходами, учет и отчетность, регулировка деятельности, связанной с закупками, формирование и планирование бюджета, управление денежными потоками, деятельность в области нацпроектов, управление госдолгом, операции с финансовыми и нефинансовыми активами, обеспечение информацией и инфоресурсами, операции по финансовому контролю, ведение справочной нормативной информации.

В 2023 г., как рассказывала на CNews FORUM Кейсы Елена Громова, директор Департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина РФ, платформу было решено полностью переписать. На базе «Гознак» появился филиал «Центр информационных технологий Госфинансы» (ЦИТ «Госфинансы»), которому поручили создать платформу для переноса на новую технологическую базу системы «Электронного бюджета».

«Единственный поставщик — "Гознак", мы обеспечиваем независимость от коммерческих разработчиков. Осуществляем разработку самостоятельно, но работаем в контуре Минфина и используем платформу министерства. Сборку также проводит Минфин, но здесь мы приглашаем сторонних подрядчиков», — отметила Громова, уточнив, что проект бюджета на 2026-2027 гг. собирается на новой системе с изменением процессов.

Какое ПО используется

Также сейчас в платформе задействованы следующие программные продукты: Postgres Pro Enterprise Edition (Postgres Professional), «СмартВиста интеграционная платформа», «СмартВиста бэк офис» («БПС»), «Универсальная фронт-офисная система» («ОТР»), «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Юниверс smartETL» (DIS Group), «1С:Предприятие» («1С»), «Ред ОС» — частично, S3 (VK).

К концу 2025 года показатель по импортозамещению системы уже достиг 85%, а полностью «российской» системой она станет к 2028 году.

Подробнее о том, как развивалась и переписывалась система «Электронный бюджет», читайте в статье CNews.