«Яндекс» раздаст сотрудникам для мотивации акции на 15 миллиардов

«Яндекс» разместит до 3,7 млн акций в рамках допэмиссии для программы мотивации сотрудников, ведь такое решение уже принял совет директоров ИТ-компании. Максимальный объем размещения будет менее 1%, а за год — не более 2%. Все это не сильно размоет доли «Яндекса», считают аналитики и они настроены в отношении бумаг позитивно.

Одобренная допэмиссия акций

Совет директоров «Яндекса» одобрил новую раздачу акций сотрудникам, пишет Forbes. В ИТ-компании раздадут акции сотрудникам на 15 млрд руб.

ИТ-компания планирует разместить до 3,7 млн акций по закрытой подписке в рамках программы мотивации сотрудников. Цена бумаг для допэмиссии будет определена в июле 2025 г.

Представители «Яндекса» уточнили, что максимальный объем размещения составит до 0,94% от уставного капитала ИТ-компании. Общее количество размещенных акций «Яндекса» составляет 393280884 штуки. Предполагается, что среднегодовой объем размещения акций для программы мотивации не превысит 2% от базового уровня в 379 млн акций на момент старта программы.

Это часть долгосрочной мотивационной программы, которую «Яндекс» утвердил еще в 2024 г. Правда, речь не столько о вознаграждении, сколько об обмене старых неликвидных опционов на акции МКПАО. Отмечается, что после приостановки торгов бумагами Yandex N.V. у сотрудников на руках остались, так называемые мертвые активы.

«Яндекс» «Яндекс» раздаст сотрудникам акции на 15 млрд руб. для мотивации сотрудников

Раздача, конечно, размывает доли. Но это почти индустриальный стандарт, поясняет RB.RU инвестиционный аналитик Skyfort Capital Кирилл Климентьев. Аналитик отмечает, что сотрудники получат опционы, которые не дают мгновенной прибыли — разблокируются поэтапно, обычно в течение трех−четырех лет. Это и мотивация, и ловушка: чем дольше ты в «Яндексе», тем больше опционов становятся твоими и как результат, уходить из ИТ-компании невыгодно. «Дополнительные эмиссии — чувствительный вопрос для российского рынка: инвесторы традиционно опасаются даже небольшого размывания долей. Однако для технологических компаний это стандартный инструмент долгосрочной мотивации. В международной практике ежегодное размывание капитала на 1–3% в пользу сотрудников через опционы — обычная практика. Так работают Google, Amazon и другие крупные ИТ-компании, чтобы удерживать и привлекать лучших ИТ-специалистов», — успокаивает эксперт.

Регистрация допэмиссии финансовым регулятором

В марте 2025 г. совет директоров компании уже одобрил дополнительное размещение до 6 млн акций для аналогичных целей. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников, выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации «ЕСОП СПВ».

Сотрудники Центрального банка (Центробанк) России приняли решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций «Яндекса», размещаемых путем закрытой подписки, 10 апреля 2025 г. Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-16777-A-005D. 11 апреля Центральный банк России зарегистрировал допэмиссию акций «Яндекса», размещаемых путем закрытой подписки.

Финансовые результаты

20 февраля 2025 г. «Яндекс» отчитался о финансовых результатах за 2024 г., согласно которым выручка МКПАО достигла 1,095 трлн руб. (впервые превысив 1 трлн руб.) и выросла относительно 2023 г. на 37%. Чистая прибыль компании достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. 13 марта совет директоров «Яндекса» рекомендовал утвердить дивиденды в размере 80 руб. на акцию по итогам 2024 г. На 14 июля 2025 г. стоимость одной акции «Яндекс» чуть более 3,9 тыс. руб.

Yandex N.V. вышла из состава акционеров «Яндекса»

15 июля 2024 г. нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса и полностью вышла из состава акционеров «Яндекса», как писал CNews.

Торги акциями российской МКПАО «Яндекс» на Московской бирже (Мосбирже) после реструктуризации начались 24 июля 2024 г. Ранее Мосбиржа завершила все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс».

Общая сумма денежных средств, полученных в результате продажи доли в российском «Яндексе» ЗПИФ «Консорциум.Первый», составила $2,8 млрд. «Общая сумма денежных средств, полученных в результате сделки, составила $2,8 млрд, а общее количество полученных акций составило 162,5 млн акций класса «А» Yandex N.V.», — говорилось в сообщении.

Согласно сообщению, при втором этапе закрытия сделки было выплачено в виде комбинации 94,9 млн акций Yandex N.V. класса «А» и около $180 млн, выплаченных в китайских юанях. Ранее сообщалось, что доверительный управляющий закрытого паевого инвестиционного фонда «Консорциум.Первый», который выступает покупателем российского бизнеса «Яндекса», завершил расчеты в рамках биржевого обмена и внебиржевого обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V.