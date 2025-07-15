Жителей глубинки так достал местный интернет-провайдер, что они запустили собственного

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Директор строительной компании Сэмюэл Херман (Samuel Herman) вместе со своим зятем Александером Бачу (Alexander Baciu) из города Сейлайн (штат Мичиган, США), развернули собственную оптоволоконную сеть и запустили на ее основе полноценного интернет-провайдера, который теперь конкурирует с таким телеком-гигантом федерального масштаба как Comcast.

Говоря о своих мотивах, ныне 25-летний Херман вспоминает, что вырос в многодетной семье, во времена, когда интернет уже плотно вошел в повседневную жизнь американцев. Ему и его многочисленным братьям и сестрам, входившим в Сеть по учебе, постоянно не хватало пропускной способности канала, который предоставлял едва ли не единственный провайдер обслуживавший район – Comcast. Особенно Хермана раздражала низкая исходящая скорость интернета.

Временами, когда скорость падала до совсем уж низких значений, семейство обращалось в техническую поддержку Comcast, где им неизменно обещали все поправить. В результате качество связи действительно стабилизировалось, но лишь на пару недель.

Comcast чтит традиции

В возрасте 21 года Херман женился и приступил к строительству собственного дома, а заодно – и к поискам интернет-провайдера, способного обеспечивать сервис на достойном уровне.

Компания Prime-One Сэмюэл Херман (слева) и Александер Бачу (справа) – владельцы нового провайдера широкополосной связи

С локальным рынком телеком-услуг молодой человек был знаком весьма неплохо, поскольку строительная компания его отца, в которой тот работал операционным директором, неоднократно выступала подрядчиком местных провайдеров, когда те принимали решение о расширении сети. Таким образом, Херман знал о том, что никто из них, за исключением Comcast, не предлагает связь по оптоволоконному каналу в районе, где он проживает.

В итоге Херман все был вынужден заключить договор на обслуживание с Comcast. Его условия предполагали ежемесячную оплату в размере $120 за доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с с существенно более низкой скоростью отдачи. Александер Бачу, зять Хермана, на тот момент проживал неподалеку – примерно в 1,5 км – и тоже являлся абонентом Comcast, на тех же условиях.

Запуск Prime-One

В 2023 г. Херман и Бачу, по-прежнему неудовлетворенные качеством связи Comcast, и в условиях практически полного отсутствия конкуренции в районе, начали подумывать о запуске собственной телекоммуникационной компании, которая заняла бы фактически пустующую нишу, тем более что опыт работы в развертывании телеком-объектов у Хермана уже был.

В итоге в августе 2024 г. предприниматели договорились с поставщиками услуг сетевого транзита, присвоения IP-адресов и прочих, без которых невозможна работа современного интернет-провайдера. Также были наняты специалисты по работе с OSS/BSS-софтом и обслуживанию каналов оптической связи.

Все работы, включая прокладку оптоволокна, были завершены за полгода. Уже к январю 2025 г. абонентская база нового провайдера под названием Prime-One насчитывала около 30 домохозяйств.

Быстрый безлимитный интернет на приятных условиях

Сегодня Херман пользуются услугами собственной же компании и платит $80 за безлимитный интернет на скорость и 1 Гбит/с в оба направления. Новоиспеченный провайдер предлагает и другие тарифные планы со скоростями в диапазоне от 500 Мбит/с до 5 Гбит/сек по цене от $75 до $110, причем первый месяц пользования совершенно бесплатен.

Компания предоставляет в бесплатную аренду необходимое абонентское оборудование: оптический терминал и маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi. Подключение к сети и установка оборудования тоже бесплатны.

Prime-One начал свою работу в январе 2025 г. Сеть провайдера охватывает 1,5 тыс. домов в Сейлайне, для ее построения было использовано около 120 км оптоволоконного кабеля.

Учтен опыт другого известного энтузиаста

Перед началом работ Херман и Бачу провели встречу с Джаредом Маухом (Jared Mauch) из соседнего Сайо Тауншип, имеющим опыт развертывания сетей ВОЛС собственными руками. Хоть они и были знакомы с технологией укладки оптоволокна, мероприятие оказалось довольно продуктивным для будущей телеком-компании. Со слов Хермана, Маух рассказал немало полезного, в том числе обозначил некоторые нюансы работы интернет-провайдера как бизнеса.

Ранее CNews писал, что старший сетевой архитектор, будучи недовольным параметрами услуг связи, предоставляемых AT&T и Comcast, запустил телеком-компанию Washtenaw Fiber Properties с первоначальными инвестициями на уровне $145 тыс. По состоянию на октябрь 2021 г. компания Мауха обслуживала около 30 домохозяйств, а к августу 2022 г. ее клиентская база уже насчитывала несколько сотен абонентов.

Местный провайдер во всех смыслах

На сегодняшний день в Prime-One работает 15 человек из числа местных жителей. Основная их часть занимается подключением новых абонентов и техническим обслуживанием инфраструктуры. Остальные обеспечивают техническую поддержку, которая в отличие от Comcast, полагающегося исключительно на онлайн-чаты, предоставляется в том числе и по телефону. Кроме того, в Prime-One не против личных встреч с клиентами, организовать которые не составляет большого труда, поскольку и те, и другие проживают по соседству друг с другом.

Херман и Бачу уверяют, что построенная инфраструктура пока работает стабильно, без значимых отказов. Единственная серьезна поломка произошла из-за неблагоприятных погодных условий, которые затронули сети остальных действующих в районе провайдеров. Специалисты Prime-One стараются решать технические проблемы абонентов в течение 1-2 часов и предлагают скидку к абонентской плате в размере $5 за каждый час простоя.

Позитивный сдвиг наметился

В Comcast, похоже, обратили внимание на дерзкого новичка, так как, по словам Хермана, телеком-гигант «постоянно названивает нашим клиентам, пытаясь их вернуть, и заманивает скидками в рамках пятилетнего договора».

Резко обострившаяся конкуренция на рынке телекоммуникационных услуг Сейлайна, по всей видимости, уже начала приносить плоды. Так, представитель Comcast в разговоре с Ars Technica заявил, что компания провела модернизацию сети в этом районе и теперь предлагает интернет на скорости в несколько гигабит в секунду. Кроме того, оператор постепенно отменяет вызывающие массу вопросов у абонентов ограничения на количество скачиваемых данных.

Кроме того, в Сейлайне развертывание сети начали такие крупные игроки телеком-рынка как Metronet и Frontier. В Prime-One считают, что эти компании ее позициям не угрожают, поскольку они пока не претендуют на обслуживание территорий, освоенных провайдером Хермана и Бачу. Сама же Prime-One намерена расширять собственную сеть и расширять абонентскую базу. Впрочем, в деталях о своих планах предприниматели пока говорить не готовы.