Россия вышла на борьбу с замедлением мобильного интернета. Придуман гениальный способ вернуть россиянам связь

Власти целого ряда российских регионов на фоне регулярных замедлений мобильного интернета начали публиковать карты публичных и бесплатных точек Wi-Fi на официальных порталах. Инициатива призвана помочь россиянам оставаться на связи, даже если глушат сотовую связь.

Интернет поставлен на карту

Власти российских регионов начали массово публиковать на своих сайтах карты расположения публичных, то есть бесплатных точек доступа Wi-Fi. Это можно считать мерами противодействия массовым сбоям в работе мобильного интернета, которые с весны 2025 г. стали происходить с избыточной регулярностью по всей территории России.

Согласно данным из открытых источников, только в июне 2025 г. было зафиксировано 655 случаев принудительного выключения интернета, то есть в среднем почти 22 раза каждый день.

По поручению губернатора

В некоторых регионах решение о предоставлении россиянам бесплатного доступа в интернет посредством публичных сетей Wi-Fi на фоне блокировок мобильного интернета принимаются на самом высоком уровне. Примером этого служит Самарская область.

15 июля 2025 г. в официальном Telegram-канале главы правительства Самарской области Михаила Смирнова появилась публикация, гласящая: «По поручению и при личном контроле губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева Правительством региона принимаются необходимые меры, минимизирующие вынужденный дискомфорт жителей. В частности, в Самаре компаниями-провайдерами уже развернуты публичные сети WiFi, обеспечивающие бесплатный интернет. С адресами соответствующих точек доступа, работа которых системно налаживается, можно ознакомиться на сайте Минцифры области».

Пост Смирнова

В том же посте Смирнов признал, что в Самарской области «могут действовать временные ограничения в работе мобильного интернета». По его словам, блокировка мобильного интернета ведется «в целях обеспечения безопасности граждан и защиты объектов инфраструктуры».

От чего именно власти хотят обезопасить граждан, Смирнов не написал.

Карта точек Wi-Fi в Самарской области

Редакция CNews обнаружила на сайте Минцифры Самарской области карту с публичными точками доступа. К моменту выхода материала их насчитывалось несколько сотен.

Сплотиться перед общей бедой

Самарская область – не единственная, где карта публичных точек доступа Wi-Fi размещена прямо на официальном портале местного Минцифры. В июле 2025 г. аналогичным сервисом обзавелась и Пензенская область.

В этом же месяце доступ к перечню публичных точек доступа в интернет получили и жители Нижегородской области. Только размещен он на сайте «Карта жителя Нижегородской области».

Где искать интернет в Пензенской области

В начале июля 2025 г. в официальном Telegram-канале Курской области появилось сообщение о разработке сети бесплатных точек доступа, хотя и только в райцентре. «В целях обеспечения устойчивого доступа к информационным ресурсам специалисты Минцифры Курской области совместно с операторами связи продолжают работу по созданию сети бесплатных общедоступных Wi-Fi зон в городе Курске», – указано в сообщении.,

Нижегородцев без интернета не оставят

Камчатка, регулярно испытывающая перебои даже с проводным интернетом, тоже строит сеть бесплатных точек Wi-Fi. Портал «Полуостров Камчатка» в начале июля 2025 г. опубликовал краткий перечень мест, где появятся такие точки, притом сразу для нескольких населенных пунктов региона.

Затея может не сработать

Точки доступа Wi-Fi хоть и обеспечивают граждан беспроводным интернетом, но сами по себе чаще всего привязаны к проводному доступу во Всемирную паутину. В июле 2025 г. стало известно, что провайдеры располагают возможностью принудительно замедлять и его.

CNews писал, что житель Новосибирска столкнулся с 25-кратным падением скорости домашнего интернета – с 500 до 25 Мбит/с. В техподдержке провайдера ему сообщили, что он скачал слишком большой объем информации – 6 ТБ.

Теоретически, аналогичные ограничения можно будет применять и к договорам, к которым привязаны публичные точки доступа. Объемы трафика через них, с учетом их бесплатности и регулярно сбоящего мобильного интернета, с очень высокой степенью вероятности будут проходить гигантские.