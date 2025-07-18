Китайские программисты в разы увеличили покупку рекламы в RuStore

Китайские разработчики мобильных игр увеличили расходы на рекламу в RuStore и превысили 160 млн руб. При сохранении динамики квартальный прирост инвестиций в рекламу может достичь 40%. Фаворитами среди пользователей стали компьютерные ролевые игры role-playing games и стратегии. Эксперты объясняют такую активность высокой конкуренцией на китайском рынке и упрощенными условиями размещения на российской ИТ-платформе, включая облегченный вывод средств.

Захват рынка

Объем инвестиций китайских разработчиков в рекламу мобильных приложений в RuStore за первое полугодие 2025 г. превысил их затраты за весь 2024 г., пишет «Коммерсант». Это связано с растущим спросом российских пользователей на китайские игры и развитием инструментов монетизации для разработчиков.

Официальный магазин приложений RuStore отмечает увеличение активности китайских разработчиков на российском рынке. В первые шесть месяцев 2025 г. китайские издатели потратили на продвижение игр в RuStore через VK Рекламу и специальные проекты более 160 млн руб.

Инвестиции в рекламу китайских разработчиков приложений и игр в российский маркетплейс RuStore (разрабатывается компанией VK) в первом полугодии 2025 г. превысили объем за весь 2024 г. Самыми популярными стали игры типа role-playing games (RPG) и «стратегии», при этом заметен рост маркетинговых бюджетов в жанрах головоломок (9,7% год к году) и аркад (9,5%). Среди самых скачиваемых игр — Cyber Evolution, «Экзорцист: Печать древности», Eternal Evolution и др.

Директор по развитию бизнеса в RuStore Илья Ульянов допускает, что рост инвестиций в 2025 г. может достичь 40% в квартал. «Если динамика сохранится, по итогам года расходы на рекламу китайских мобильных приложений могут вырасти в несколько раз, до 20–40% за каждый квартал», — считает Ульянов.

Unsplash - Yiran Ding Создатели игр из Китая резко увеличили инвестиции в рекламу на RuStore, ежеквартальный рост инвестиций прогнозируют до уровня 40%

Эксперты связывают активность с высокой конкуренцией в Китае и упрощенными условиями вывода средств из RuStore. Независимый эксперт на игровом рынке Максим Фомичев отмечает, что игнорировать RuStore было бы странно, поскольку он фактически монополист среди мобильных интернет-магазинов в России. Однако он также обращает внимание на увеличение стоимости рекламы, что тоже могло сказаться на росте инвестиций в маркетинг на ИТ-платформе.

По данным Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), средний чек россиян в китайских приложениях вырос в 3,2 раза — до 650 руб.

В то же время директор по цифровых технологиям «Ростелекома» Роман Хазеев напоминает о необходимости развития отечественной игровой индустрии — это нужно для минимизации риска попадания в зависимость от иностранных разработок.

Развитие магазина приложений

RuStore — российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

В середине 2024 г. был разработан законопроект, запрещающий продавать в России смартфоны, планшеты и другие устройства без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), в том числе RuStore.

В 2025 г. он подписан и вступит в силу с 1 сентября. Однако в период обсуждения участники рынка попросили государство не принимать проект, опасаясь, что торговые сети не смогут реализовывать продукцию компаний, которые не переустанавливают RuStore.

Хороший доход

После ухода западных компаний китайские разработчики наращивают присутствие в России. Например, разработчик игры Genshin Impact т.е. китайская компания по разработке и изданию компьютерных игр MiHoYo зарабатывает здесь более $100 млн в год. «Китайский разработчик MiHoYo, оперирующий в России игры Genshin Impact, Honkai Impact и ZZZ, зарабатывает в год больше $3,5 млрд, и более 5% игроков — россияне, то есть выручка с российского рынка только для этого разработчика составляет более $100 млн», — добавляет независимый эксперт на игровом рынке Вячеслав Макаров.

По итогам 2024 г. российский рынок мобильных игр показал рост на 12% — отечественным разработчикам удалось заработать $247,2 млн. В это же время глобальный рынок мобильных игр получил $80,9 млрд.

Прогнозы рынка мобильных игр

Мобильные игры остаются самым прибыльным сегментом рынка приложений, неизменно привлекая внимание разработчиков, издателей и инвесторов. В рамках ежегодного анализа мобильного рынка аналитики ASOMobile подробно изучили ключевые тренды, которые сформировали индустрию в 2024 г., и подготовили прогнозы на 2025 г.

Мобильные игры остаются и будут оставаться движущей силой рынка и самое его доходной частью. И основываясь на аналитических данных, можно сказать, что перспективы рынка мобильных игр в 2025 г. выглядят весьма многообещающе.

По данным ASOMobile, в 2025 г. ожидается, что рынок продолжит расти благодаря инновациям, расширению аудитории и новым моделям монетизации. Однако одновременно со всеми позитивными тенденциями, разработчикам придется справляться с увеличивающейся конкуренцией и новыми вызовами в области безопасности и регуляции. Более требовательные и зрелые пользователи — теперь издатели нужно не только вести конкуренцию, но и пытаемся удовлетворить растущие требования и ожидания юзеров. Фокус сместился с привлечения на удержание — рост теперь обусловлен не притоком новых пользователей, а эффективной монетизацией и retention-стратегиями. Новые рынки и локализация — перемены в географии рейтингов по загрузкам дают шанс на новые и еще не очень освоенные рынки, куда вход новым и интересным ИТ-продуктам более прост, чем в популярных странах. Таким образом расширяя локализацию игр, издатели получают больше шансов на успех. Жанровые сдвиги — ставка на гибридные игры и стратегии. Стратегии — самая быстрорастущая ниша: при 4% установок обеспечивает 21.4% дохода.

Мобильный игровой рынок продолжает бурный рост, подтверждая свою доминирующую роль в индустрии. В 2025 г. доход от мобильных игр в мире достигнет $105,7 млрд, а к 2027 г. вырастет до $118,9 млрд. Китай останется крупнейшим рынком с выручкой $36,89 млрд, а общее число пользователей мобильных игр достигнет 1,9 млрд.