Telegram готовится легализовать себя в России

Telegram готовится открыть представительство в России. Это необходимо с целью выполнения требований закона «О приземлении интернет-компаний». Павел Дуров уверяет, что Telegram продолжит отстаивать права людей на частую жизнь и свободный доступ к информации.

Telegram готовится открыть российское представительство

Владелец мессенджера Telegram - зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Telegram Messenger - находится в стадии согласования открытия в России своего филиала. Это следует из данных реестра иностранных лице в сети интернета, которые ведут деятельность на территории России.

Реестр ведет Роскомнадзор в рамках принятого в 2021 г. закона «О приземлении интернет-компаний».

Также из карточки Telegram в реестре следует, что компания исполнила два других требований данного закона - о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и размещении электронной формы на своем сайте для направления жалоб граждан.

© diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика Telegram впервые получил прибыль

В Роскомнадзоре отказались от комментариев. Павел Дуров в своем Telegram-канале повторил фразу, которую он сказал в начале июля 2025 г.: «Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram».

Ранее Дуров раскритиковал несколько публикаций о Telegram, в которых говорилось об удалении платформой нескольких OSINT-каналов (специализируются на аналитике по открытым данным) и использовании платформой российских IP-адресов.

Дуров заявил, что удаление OSINT-каналов было временным и связанным с размещением ими персональных данных, а расследование об использовании Telegram российских IP-адресов он назвал «технически безграмотным».

«Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон», - заявил Дуров.

Кто в России может приземлять интернет-трафик

Закон «О приземлении интернет-компаний» обязывает владельцев сайтов и мобильных приложений, чья ежесуточная посещаемость в России превышает 500 тыс. человек, выполнять вышесказанные требования. За нарушения предусмотрены различные меры понуждения: маркировка в поисковой выдаче ресурса как нарушителя закона; исключение из поисковой выдачи; запрет на передачу персональных данных и перевод платежей; запрет размещение рекламы ресурсы и рекламы на самом ресурсе; частичное или полное блокирование доступа к ресурсу.

Сейчас в реестре Роскомнадзора 26 компаний. Полностью требования закона исполняют только Apple, AliExpress, LikeMe, Viber и GoTravel (владелец агрегатора Aviasales). При этом Viber в 2024 г был заблокирован в России. До этого полностью требования закона также исполнял шведский стриминговый сервис Spotify, но в 2022 г. он ушел из России и сейчас в реестре не представлен.

Не выполнили всех требований закона Google, Twitter, TikTok, Zoom, Pinterest, Discord, Twitch, Wikimedia (владелец Wikipedia) и целый ряд хостинг-провайдеров; Hetzner, Network Solutions, Wpengines, Hostigator, Ionos, DreamHost, FastConnect, Amazon WebServices, GoDaddy, BlueHost, Kamatera и Digital Ocean. В отношении Google приняты меры понуждения в виде запреты распространения рекламы ресурса и информирования в поисковой выдача ресурса как нарушителя законодательства.

В отношении Zoom, Discord, Twitch, TikTok и Wikimedia применяются меры понуждения в виде маркировки в поисковой выдаче. Такие же меры продолжатся применяться и к Telegram. В отношении всех упомянутых хостинг-провайдеров применяется полная блокировка доступа, а также запрет на поисковую выдачу и маркировка в поисковой выдаче.

Telegram и проблемы с властями

Telegram был запущен в 2013 г. Павлом Дуровым, который тогда еще руководил социальной сетью «Вконтакте». В 2017 г. Telegram был включен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обзывает мессенджер хранить переписку пользователей и сотрудничать со спецслужбами.

В 2018 г. Роскомнадзор по требованию ФСБ (Федеральная служба безопасности) заблокировал Telegram в связи с отказом мессенджера передать переписку пользователя, подозревавшегося в терроризме.

Блокировка Telegram осуществлялась путем блокирования большого пула IP-адресов и привела к проблемам в работе большого числа интернет-ресурсов, на тот момент не запрещенных в России. Вскоре Роскомнадзор снизил усилия по блокированию Telegram, в 20220 г. блокировка вовсе была отменена. После этого вице-президент Telegram Илья Перекопский выступал на правительственных совещаниях по развитию ИТ.

В 2024 г. Дуров был арестован во Франции, ему предъявили ряд обвинений, связанных с работой Telegram. Вскоре бизнесмены отпустили под залог 5 млн евро. На некоторое время бизнесмену позволялось покинуть Францию.

Отметим, что 2024 г. в России был принят закон о маркировке акаунтов в социальных сетях, чья аудитория превосходит 10 тыс. Роскомнадзор стал вести реестр таких блогеров, а обладатели соответствующих акаунтов должны предоставить ведомству свои идентифиикационные данные.

В противном случае обладателю акаунта запрещается размещать информацию о способах его финансирования. На таких аккаунтах запрещается размещать рекламу и делать с них репосты.