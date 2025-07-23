Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены

Инфраструктура в публичном облаке и на базе выделенных серверов

Несмотря на растущую популярность сервисов публичного облака, наблюдаемую аналитиками на протяжении последних нескольких лет, услуги по аренде выделенных серверов не только не теряют своей актуальности, но и становятся более востребованными. Об этом сообщило издание TechRadar со ссылкой на исследование американского хостинг-провайдера Liquid Web.

42% специалистов в области информационных технологий, опрошенных в рамках исследования, констатируют, что за последний год им случалось заниматься переносом рабочих нагрузок из инфраструктуры публичного облака в другие среды. В числе причин упоминаются устранение рисков, связанных с соблюдением норм законодательства, в том числе в сфере безопасности, а также рост цен на сервисы публичного облака, который издание связывает с бумом генеративного искусственного интеллекта.

При этом 86% респондентов утверждают, что организации, которые они представляют, по-прежнему полагаются на выделенные серверы – в той или иной степени.

vecstock / FreePik Выделенные сервера не теряют своей актуальности, несмотря на рост популярности сервисов публичного облака

Выделенные серверы находят применение в ряде отраслей, особенно в тех, где предъявляются особо жесткие требования к надежности инфраструктуры и возможностям управления данными, в том числе со стороны надзорных органов. Чаще всего к услугам хостинга на базе выделенных серверов прибегают государственные структуры (93%), за ними следуют ИТ-компании (91%) и финансовые организации (90%).

Согласно исследованию, инфраструктура на основе выделенных серверов также находит применение в малом и даже микробизнесе. Так, около 68% ИТ-специалистов, представляющих компании, которые относятся к последней категории, заявляют об использовании услуг данного вида.

Почему бизнес выбирает выделенные сервера

55% опрошенных мотивируют свой выбор в пользу выделенной инфраструктуры необходимостью полностью контролировать ее работу и настраивать ее по собственному усмотрению. Среди прочих преимуществ, которые имеют не столь большое значение для опрошенных профессионалов сфере ИТ, предсказуемость в вопросах оплаты услуг аренды выделенного «железа», физическая безопасности оборудования, а также высокая и стабильная производительность сетевых интерфейсов.

«Перенос рабочих нагрузок из публичного облака в инфраструктуру на базе выделенных серверов ИТ-специалистами осуществляется целенаправленно, в рамках стратегии, которая предусматривает возвращение себе контроля, возможностей настройки [оборудования] и предсказуемостью затрат [, связанных с его эксплуатацией], – отмечает Райан Макдональд (Ryan MacDonald), технический директор (CTO) Liquid Web. – Выделенные серверы обеспечивают контроль, производительность и безопасность, необходимые ИТ-руководителям для создания архитектур, ориентированных на будущее».

Около половины респондентов утверждают, что на протяжении карьеры сталкивались с незапланированными расходами, связанными с обслуживанием облачной инфраструктуры. Их размер в большинстве случаев попадает в диапазон $5-25 тыс.

Кроме того, 32% опрошенных уверены, что нынешний бюджет на облачные сервисы в их организациях расходуется на возможности и/или вычислительные мощности, фактически не используются по максимуму. Другими словами, около трети пользователей публичного облака из числа представителей бизнеса переплачивают за соответствующие сервисы.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что выделенные серверы по-прежнему не воспринимаются профессионалами в сфере ИТ в качестве пережитка прошлого и остаются востребованными в ряде сценариев, для реализации которых необходимы физическое оборудование, обеспечивающее изолированное окружение для работы с конфиденциальными данными или решения задач, требующих значительных вычислительных ресурсов.

Прогноз на будущее

45% респондентов прогнозируют, что в дальнейшем услуги на базе выделенных серверов не станут менее востребованными, наоборот – степень их актуальности к 2030 г. только увеличится. 53% принявших участие в опросе считают, что они будут «совершенно необходимыми», и лишь 13% уверены, что выделенные сервера окажутся «безнадежно устаревшими».

Несколько фактов о Liquid Web

Liquid Web – американский хостинг-провайдер, присутствующий на рынке 1997 г. Согласно информации, размещенной на его официальном сайте, провайдер обслуживает более 180 тыс. клиентов по всему миру. В числе предоставляемых им услуг – облачный хостинг, VPS-хостинг (виртуальный частный сервер), аренда выделенных (dedicated) серверов.

Последняя предлагается по цене от $44 в месяц за физическую Linux-машину на базе четырехъядерного процессора Intel Xeon E-2134, 16 ГБ оперативной памяти, двух SSD на 480 ГБ с RAID-1 в дата-центрах, расположенную на территории Великобритании и США.