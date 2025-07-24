Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х

В России расцвел спутниковый интернет. На фоне блокировок мобильного интернета россияне все чаще стали переходить на эту технологию связи. Пик популярности пользовательского спутникового интернета пришелся на конец XX – начало XXI века. Продажи соответствующего оборудования растут бешеными темпами.

Ренессанс спутникового интернета

В России резко выросли продажи комплектов для спутникового интернета, сообщили CNews представители компании «Триколор», поставщика соответствующих услуг. В компании подчеркнули, что это прямое следствие крупномасштабных блокировок мобильного интернета, с которыми жители и гости страны на регулярной основе сталкиваются с весны 2025 г.

«На фоне участившихся перебоев в работе мобильной связи в ряде регионов России спрос на спутниковый интернет вырос более чем в два раза за последние месяцы», – сказали CNews представители «Триколор».

По подсчетам компании, только за II квартал 2025 г. (1 апреля – 30 июня) продажи комплекта спутникового интернета «Триколор Интернет» показали 2,4-кратный рост год к году. Притом в данном случае нет никакой разницы, где живут пользователи – в мегаполисах, малых городах и отдаленных населенных пунктах. От блокировок мобильного интернета все страдают одинаково, поэтому спрос на спутниковый интернет «Триколора» территориально распределен равномерно, рассказали CNews в «Триколоре».

Отметим, что наиболее популярным пользовательский (не промышленный) спутниковый интернет в России был в 90-х годах XX века и в самом начале «нулевых». Тогда его активно рекламировали повсеместно. Примерно в 2005 г. в стране начал активно развиваться DSL-интернет, работающий по телефонной линии и полностью заменивший обычные модемы, и примерно в это же время в стали массово появляться провайдеры, предлагающие услугу выделенного проводного интернета. Спутниковый интернет стал востребован лишь в очень отдаленных уголках страны, где не было ни мобильной связи, ни телефонных линий, ни тем более выделенных сетей. Мобильный интернет 4G появился в России в начале предыдущего десятилетия.

Фото: zirconicusso / FreePik Многие современные пользователи интернета даже не знают, что это такое

Отметим также, что спутниковый интернет 90-х годов не стоит путать с современными решениями, в том числе со Star Link, аналогов которому в России пока нет.

В чем секрет

Представители «Триколора» заявили, что преимуществом спутниковой связи является тот факт, что она «в меньшей степени зависит от наземной инфраструктуры». По их словам, это «минимизирует риски перебоев в условиях нестабильной работы мобильных сетей, а также обеспечивает доступ в интернет практически в любой точке страны, включая отдаленные регионы, где мобильная связь недоступна».

С такими тарифами придется вспомнить, каково это - экономить трафик

«На данный момент мы работаем над масштабированием продукта, чтобы удовлетворить растущий спрос, а также предлагаем комфортную ценовую политику для своих клиентов», – сказал CNews руководитель направления «Триколор Интернет» Даниил Нирман.

Все логично. Или нет

Не только в «Триколоре» увязывают внезапный рост спроса на спутниковый интернет в России с перебоями в работе сотовых сетей. Аналогичного мнения, как пишет «Коммерсант», придерживается и директор по развитию и эксплуатации услуг связи ИТ-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.

Тем временем в компании «РТКомм», подтверждая факт наличия повышенного интереса россиян к спутниковому интернету, не спешат считать, что дело в нестабильности мобильного интернета. «Для нас это многолетний стабильный тренд и органический рост как результат работы компании с разными аудиториями клиентов», – сказали «Коммерсанту» представители компании.

Подойдет не всем

Собеседники издания очень сомневаются, что спутниковый интернет через некоторое время станет частью жизни каждого россиянина. За рубежом эту технологию активно продвигает миллиардер Илон Маск (Elon Musk) предлагая комплекты Star Link по очень низким ценам вкупе со сравнительно невысокими тарифами. В России же все в точности наоборот.

Как сообщил изданию акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев, именно стоимость спутникового интернета – один из основных его недостатков.

Для примера, редакция CNews обнаружила на сайте компании «Триколор Интернет» тарифную сетку, где минимальный тариф стоит 990 руб. в месяц. В цену входят всего-навсего 5 ГБ трафика, а каждый гигабайт сверх этого лимита обойдется еще в 250 руб. При этом максимальная скорость прямого и обратного каналов (download и upload) на этом тарифе низкая по современным меркам – всего 40 и 10 Мбит/с соответственно.

Безлимитный спутниковый интернет - это очень дорого. И не очень быстро

Если же нужен безлимитный интернет, то минимальная его цена в «Триколор Интернет» – 3490 руб. в месяц на тарифе «Интернет безлимитный 10». Максимальная скорость прямого/обратного канала в данном случае – 10/5 Мбит/с, но таковой она будет не всегда. В условиях к тарифу сказано: «По достижении суммарного объема принятого/переданного трафика, равного 20 ГБ для тарифного плана «Интернет безлимитный 10», устанавливается динамическое пошаговое ограничение максимальной скорости приема/передачи данных в зависимости от загруженности сети связи и объема принятого/переданного трафика, превышающего 20 ГБ».

Также качество работы спутникового интернета очень часто зависит от погодных условий. Дождь и снег сильно ухудшают качество связи.

Более привычная альтернатива

В России начали искать и находить различные способы избавления россиян от неработающего мобильного интернета. Альтернативой во многих населенных пунктах могут стать публичные сети Wi-Fi, карты местонахождения которых публикуются прямо на официальных сайтах региональных Минцифры.

CNews писал также, то жители России стали активно подключать проводной интернет. Вот только ни он, ни Wi-Fi на деле не являются 100-процентной защитой от неработающего мобильного интернета. Точки доступа беспроводных сетей чаще всего связаны именно с проводным интернетом, а его российские провайдеры тоже научились замедлять.