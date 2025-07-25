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Малые технокомпании стали чаще получать госзаказ. В первом полугодии 2025 года заработали 62,3 миллиарда

В первом полугодии 2025 г. все малые технологические компании заключили 5,7 тыс. договоров с государственными компаниями на общую сумму 78,5 млрд руб. В свою очередь, доля предприятий малого и среднего бизнеса во всех технологических компаниях составила 87%, а сумма договоров с ними — 62,3 млрд руб., что на 5,4% больше аналогичного периода 2024 г.

Пересмотр подрядчиков

Госкомпании в России стали чаще работать с малыми технологическими компаниями (МТК) из числа малого и среднего бизнеса (МСП) в 2025 г., пишет «Коммерсант». Но пока что российские власти все равно больше сфокусированы на взаимодействии с крупным бизнесом.

В первом полугодии 2025 г. МТК заключили 5,7 тыс. контрактов с государственными предприятиями на сумму 78,5 млрд руб. При этом доля МСП среди всех технологических компаний достигла 87%, а общая сумма их контрактов составила 62,3 млрд руб., что на 5,4% превышает показатели аналогичного периода 2024 г. Данные не учитывают контракты по закону о госзакупках Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. называется «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который основывается на положениях Конституции, Гражданского и Бюджетного кодексов России.

В июле 2025 г. для компаний из числа МСП действуют квоты по участию в госзакупках и закупках госкомпаний. Обязательная квота на закупки у МТК из числа МСП составляет 25%.

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Не все МТК входят в категорию МСП, так как МТК включают компании с годовой выручкой до 4 млрд руб., а МСП — до 2 млрд руб. В результате обязательная квота распространяется на 5,04 тыс. МТК из общего числа 5,2 тыс. таких компаний. Поскольку квота не охватывает все МТК, в Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) России обсуждают возможность ее расширения.

Заказчики чаще всего обращаются к МТК за программными продуктами, объем закупок которых составил 21 млрд руб. На машины и оборудование пришлось свыше 6,3 млрд руб., на компьютерное оборудование — около 4,2 млрд руб., на издательские услуги — почти 3 млрд руб., а на финансовые услуги — 2,5 млрд руб.

Мнения на рынке

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркивает, что МТК в 2025 г. доступны налоговые льготы, размещение в инновационных кластерах и другие формы финансовой поддержки. Для помощи выхода на коммерческие рынки Корпорация МСП реализует механизм офсетных договоров, которыми уже воспользовались три МТК, а общая сумма таких соглашений превысила 1,1 млрд руб.

Однако, по мнению руководителя проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофея Воронина, для МТК важна не только государственная помощь, но и поддержка крупных предприятий через взаимодействие с ними, что могло бы стать эффективным инструментом.

Президент «Руссофта» Валентин Макаров поддерживает мнение Тимофея Воронина, отмечая, что в 2024 г. государство уделяло больше внимания крупным компаниям. В частности, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) направил больше инвестиций крупному бизнесу, что привело к более заметному росту его доли на рынке госзаказа, подчеркивает эксперт. «Госзаказ очень жестко регулируется, поэтому потребители из государственного сектора в принципе не могут взять на себя такой риск, как доверится малым неопытным компаниям», — считает Валентин Макаров.

Получение статуса МТК

В июле 2025 г. предусмотрено два способа получить статус МТК: на основании данных из реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности и по заявлению предприятия, если оно получило положительное заключение одного из Центров экспертизы.

В первом варианте, если компания ранее уже получала государственную поддержку в сфере инновационной деятельности, то информация об этом содержится в соответствующем реестре. В таком случае институт развития или ведомство, предоставившие поддержку, самостоятельно проверяют получателей на соответствие критериям МТК по плану-графику. Для этого у претендента заранее запрашивается согласие на включение в реестр МТК. При полном соответствии базовым требованиям уполномоченный орган автоматически включает организацию в реестр малых технологических компаний. Статус присваивается предприятию на три года с даты получения государственной поддержки. По окончании этого периода проводится повторная проверка соответствия указанным критериям: при отсутствии нарушений статус МТК продлевается еще на три года.

Второй вариант сложнее и занимает больше времени, но позволяет получить желанный статус еще до каких бы то ни было мер государственной поддержки. Для этого руководству компании необходимо сформировать электронное заявление в информсистеме выбранного Центра экспертизы. В июле 2025 г. таких центров три: Фонд содействия инновациям, Инновационный центр «Сколково», Центр поддержки инжиниринга и инноваций. В рамках предварительной оценки Центр экспертизы проводит формальную экспертизу на соответствие базовым требованиям т.е. до двух рабочих дней. После этого соискателю необходимо оплатить услуги экспертизы, на что дается пять рабочих дней. С 31 мая 2024 г. установлена единая стоимость экспертизы для любого центра, это примерно 51 тыс. руб. Далее Центр экспертизы оценивает компанию уже, что называется, по существу. И в данном случае внимание акцентируется на совершенно других критериях. В частности, оценивается научно-технический потенциал организации, наличие прав на продукцию с инновационными технологиями. Конкретные требования приведены все в том же постановлении Правительства России №1847, но стоит учесть, что это самый длительный этап — он занимает от 10 до 32 рабочих дней. Если же сотрудники Центра экспертизы пришли к выводу, что предприятие не дотягивает до статуса МТК, то заявителю предоставляют обратную связь с указанием несоответствий, которые стали причиной отказа. Если же решение Центра положительное, предприятие включают в реестр МТК. С этого момента оно имеет полное право на предусмотренные законом льготы и преференции.

Антон Денисенко

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