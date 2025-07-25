Россиян заставят сдавать биометрию для покупок в интернет-магазинах. Чего это коснется. Опрос

Дмитрий Григоренко предложил запретить россиянам покупать на маркетплейсах, пока они не сдадут биометрию. Продвигается инициатива исключительно как эксперимент и только для товаров с рейтингом «18+», но пока нет гарантии, что практика в будущем не распространится на весь ассортимент «товаров для взрослых». Ритейл бьет тревогу, но маркетплейсы поддерживают инициативу.

Взрослый? Докажи – сдай «пальчики»

В России в очень скором будущем может поменяться механизм покупки так называемых «товаров для взрослых». Для их покупки россияне будут вынуждены сдавать биометрию. Как пишут «Ведомости», российский вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил для начала обкатать эту инициативу на энергетиках и пиротехнике.

По информации издания, соответствующее поручение Григоренко направил сразу в несколько ведомств – Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакконтроль, притом еще 8 июля 2025 г., однако известно об этом стало лишь сейчас. «Ведомости» пишут также, что поручение поддержал глава государства.

Представитель аппарата Дмитрия Григоренко не стал отрицать, что поручение действительно существует, и что оно на самом деле было разослано в различные правительственные ведомства, однако раскрывать подробности не стал. В документе предложено провести эксперимент по продаже товаров категории «18+», однако в аппарате Григоренко отказались раскрывать подробности о нем. Заявлено, что говорит о деталях этого проекта «преждевременно».

Н – надежность

По словам собеседника «Ведомостей» в аппарате Григоренко, предоставление россиянами своих биометрических данных при покупке на маркетплейсах «товаров для взрослых» «может стать надежным способом подтверждения возраста». «Данный сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям. Подтверждение возраста может осуществляться в контуре государственной Единой биометрической системы (ЕБС – прим. CNews)», – добавил он.

«На данный момент онлайн-продажа ряда товаров запрещена из-за невозможности подтвердить возраст, биометрия же позволяет сделать это дистанционно и безошибочно», – сказали изданию представители Минцифры, подтвердив получение поручения Григоренко.

Однако нельзя не отметить, что подготовка к проведению эксперимента шла в относительно сжатые сроки. Она должна была пройти до 24 июля 2025 г., с отправкой отчетов о проделанной работе в правительство России. Подготовку должны были провести «ведомства совместно с заинтересованными органами власти, организациями и АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ)», пишут «Ведомости».

Все начинается с малого

По задумке авторов эксперимента, на старте новые ограничения коснутся не всех россиян, а лишь тех, кто хочет покупать на маркетплейсах пиротехнику и энергетические напитки. Распространять требование по предоставлению биометрии на онлайн-продажу табака и алкоголя на начальном этапе не планируется, утверждает источник издания, осведомленный о ходе обсуждения проекта.

Однако этот источник совершенно не отрицает, что в итоге такая практика все-таки распространится на спиртное, если проведение эксперимента будет признано удачным.

Также уже звучат намеки, что новая мера деанонимизации россиян в интернете будет распространена на более широкий ассортимент товаров. Представитель ЦБТ подтвердил «Ведомостям», что сейчас рассматривается внедрение требования о предоставлении биометрии «в первую очередь» при покупке энергетиков, пиротехники «и ряда других товаров с возрастными ограничениями».

На какие именно товары в итоге может распространиться новая практика, собеседник издания не уточнил. Однако он непрозрачно намекнул, что нововведение коснется не только маркетплейсов, а в целом продаж в онлайне.

Из онлайна в офлайн

Источник издания в ЦБТ отметил, что предоставить свою биометрию при покупке товаров «18+» в онлайне можно будет как при оформлении заказа на сайте, так и при его получении. В последнем случае придется сдавать ее курьеру или на пункте выдачи.

Представитель ЦБТ обмолвился также, что практика имеет все шансы распространиться и на офлайн-покупки. По его словам сдавать биометрию придется также в вендинговых аппаратах и на кассах обслуживания. Соответствующая опция появится в них до конца 2025 г.

Есть некоторые опасения

Руководитель совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров высказал «Ведомостям» свои опасения по поводу нововведения. По его мнению, это чревато целым рядом проблем, в том числе и оттоком покупателей, потому что далеко не все россияне готовы предоставлять свою биометрию частным компаниям.

CNews писал, что россияне не желают делиться своей биометрией еще и с государством. В конце лета 2023 г. они даже парализовали работу МФЦ по всей стране, массово подавая заявление на отказ от передачу своей биометрии в Единую биометрическую систему.

Но это не единственное потенциальное последствие нововведения. Федоров считает, что инициатива властей плохо проработана с технической и юридической точек зрения, потому что в законе нет четких рамок использования биометрии при онлайн-продажах. По его словам, новшество может вылиться в судебные тяжбы о нарушении закона о персональных данных.

Также Федоров заявил о новых рисках утечек персональных данных, потому что торговые площадки не располагают должным опытом и ресурсами для защиты биометрических данных россиян.

И еще нельзя не учесть, что российские маркетплейсы привозят товары из-за рубежа – например, у Ozon для этого есть отдельное подразделение Global. Требование о предоставлении россиянами биометрии может идти вразрез с иностранными законами, считает Федоров.

Маркетплейсы на все согласны

Некоторые крупнейшие российские маркетплейсы, несмотря на все потенциальные риски для потребителей, охотно поддержали новую инициативу властей. В частности, представители «Яндекс Маркета» сообщили «Ведомостям», сервис намерен принять участие в эксперименте и в настоящее время изучает его условия.

В Wildberries сообщили CNews, что идентификация личности по биометрии «может быть полезной, особенно для торговли алкогольными и табачными изделиями». Однако в компании считают эту норму в целом избыточной при продаже «товаров для взрослых».

«C нашей точки зрения, использование биометрических методов аутентификации могло бы зарекомендовать себя как полезный механизм для обеспечения возможности торговли онлайн такими категориями товаров, как алкогольные и табачные изделия. – сказали CNews представители Wildberries. – Поэтому мы видим возможности реализации продаж таких категорий товаров на платформах с обеспечением необходимого уровня защищенности механики продаж, предоставить который для реализации этих товаров дистанционно способна аутентификация по биометрии. При этом обязательная идентификация пользователей по ЕБС на платформах в целом, представляется нам чрезмерной мерой – в особенности на фоне уже реализуемого цифровыми платформами комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством. Избыточным нам представляется и использование биометрии для продажи товаров 18+. Так, согласно нашим правилам, выдача товаров категории 18+ клиентам возможна исключительно при предъявлении покупателем паспорта, подтверждающего его возраст. На самой платформе функционируют отдельные разделы товаров с категорией 18+, в рамках которых предусмотрены дополнительные меры предосторожности. Так, на онлайн-витрине изображения карточек данной продукции автоматически скрываются до подтверждения своего возраста покупателем. Кроме того, при оформлении заказа платформа напомнит пользователям о необходимости предъявить документ, подтверждающий совершеннолетие, перед получением товара на ПВЗ или при курьерской доставке».



